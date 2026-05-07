Nú þegar hinir og þessir flokkar vilja lofa ýmsu um leikskólamál er mikilvægt að stoppa og skoða aðeins hverju er í raun verið að lofa?
8 tíma krísan
Nú vilja aðrir flokkar lofa að setja þak á hámark leikskólagjalda. Gott og vel, en við skulum skoða þetta frekar. Átta tíma vistun fyrir eitt barn í leikskólum Kópavogs kostar 57.517 kr. svo að setja þak á 50 þúsund krónurnar gerir líklega lítið fyrir stærstan hluta hópsins.
Í Kópavogi eru 34% barna í 8 tíma vistun eða lengri. Foreldrar 28% barna velja að hafa börn sín í gjaldfrjálsum leikskóla í 6 tíma á dag. Það þýðir að stærstur hluti foreldra eða um 38% eru með börn sín í leikskólanum í milli 6 og 8 tíma á dag og eru því að borga undir 50 þúsund á mánuði fyrir dvöl í leikskólum bæjarins.
Börnin í aftursætið
Okkar stefna hefur verið að setja börnin í fyrsta sætið í leikskólamálum, þ.e. að þeirra dagur í þeirra námsumhverfi sé eins góður og hann getur orðið. Við leggjum áherslu á að leikskólarnir séu mannaðir af fagfólki sem líður vel í vinnunni og getur þar af leiðandi veitt börnum þá hlýju, umhyggju og kennslu sem við öll viljum. Með Kópavogsmódelinu hefur okkur tekist þetta, og ég vitna í opið bréf sem stjórnendur leikskóla í bænum sendu hingað á Vísi í vetur:
„Kópavogsmódelið er alls ekki hagræðing í rekstri sveitarfélags, né er verið að velta kostnaði yfir á foreldra eða draga úr þjónustunni. Kópavogsmódelið er svar við neyðarkalli okkar sem höldum úti afar mikilvægri samfélagslegri þjónustu og menntun ungra barna og hefur stórbætt starfsemi og líðan þeirra sem lifa og hrærast í leikskólum bæjarins.“
Með breyttri gjaldskrá kom hvati til breytinga; breytinga sem atvinnulífið verður að styðja. Kennarar og sérfræðingar sem ausa Kópavogsmódelið lofi verða að fá meiri meðbyr því Kópavogsmódelið er komið til að vera, barnanna vegna. Nú verðum við að aðlaga vinnumarkaðinn að börnunum í fyrsta skipti, en ekki leikskólana að vinnumarkaðnum.
Með því að taka hvatann til að stytta daginn í burtu þá munu leikskólar Kópavogs fara aftur í sama far og áður, svo kosningaloforðið ætti kannski frekar að vera: „Börn í Kópavogi send heim vegna manneklu einu sinni í viku“ því það er það sem mun gerast verði Kópavogsmódelið þurrkað út.
Mætum foreldrum
Yfirleitt er rými til breytinga og bætinga. Við í Framsókn viljum koma til móts við þann hóp foreldra sem vill sannarlega að nýta sér í kringum 6 tíma leikskóladag. Við ætlum að lækka gjaldið á fyrsta hálftímanum eftir 6 tímana um 50%. Við trúum á Kópavogsmódelið, og meira að segja lofuðum því í síðustu kosningum. Við viljum halda áfram að styðja það, enda horfir flest fagfólk til Kópavogs þegar kemur að breytingum í leikskólamálum. Þar sem við sjáum bætt starfsumhverfi bæði barna og starfsfólks. Þar sem við setjum barnið alltaf í fyrsta sætið.
Höfundur er formaður leikskólanefndar Kópavogs og situr í 5. sæti á lista Framsóknar í Kópavogi
