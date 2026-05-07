Laugardaginn 24. apríl sl. var plokkað í Urriðaholti á vegum íbúasamtakanna þar og vá hvað þetta var flottur og skemmtilegur dagur! Vel skipulagður og allt var til fyrirmyndar.
Sama var upp á teningnum hjá Rótarý á Stóra plokk deginum 25. apríl. Flott framtak og áminning um að allir dagar ættu að vera plokkdagar. Við vorum minnt á að það er ekkert mál að taka með sér poka í göngu og hreinsa upp það rusl sem á vegi okkar verður.
Skemmtilegt er að kynnast nærumhverfinu og taka til hendinni í leiðinni, kynnast fólkinu og hafa gaman saman. Samfylkingin í Garðabæ vill efla þann samfélagsanda á næsta kjörtímabili, þar sem íbúar taka höndum saman um að halda bænum okkar hreinum, fallegum og lifandi.
Við búum í einu fallegasta sveitarfélagi landsins. Náttúran í bæjarlandinu er einstök og nauðsynlegt er að vernda hana. Í Garðabæ er um fjórðungur lands friðlýstur eða nýtur hverfisverndar, samtals yfir 500 hektarar. Mikilvægt er að varðveita ósnortna náttúru í nærumhverfinu og vernda fleiri verðmæt svæði. Það mun áfram tryggja íbúum aðgang að óspilltri náttúru sem hefur verið sýnt fram á að auki lífsgæði og hamingju íbúa í þéttbýli. Samfylkingin mun sinna þessum verkefnum og leggur áherslu á að friðlýst og vernduð svæði fái þá umönnun sem þörf er á. Mikilvægt er að landvörður sé á svæðunum og fylgist með gróðri, fuglalífi og nýtingu þeirra.
Í bæjarlandinu eru tvö falleg vötn, Urriðavatn og Vífilsstaðavatn, sem státa af fjölskrúðugu fuglalífi, en því miður hefur ágangur máfa og minka haft töluverð áhrif á að ungar komist á legg. Mikilvægt er að huga að þessu og fylgjast vel með þróun fuglalífs við vötnin og grípa til aðgerða og frekari rannsókna til að vernda það. Fuglalíf er góð vísbending um hvort lífríki sé í jafnvægi eða að eitthvað bjáti á. Dýjamýri við Urriðavatn er mikilvæg í lífríkinu og nauðsynlegt að hún þorni ekki upp vegna aukins trjágróðurs. Á Álftanesi er einnig ástæða til að huga að líf- og fuglaríki enda er Álftanes einstök náttúruperla og mikilvægt að sýna árvekni og sjá til þess að svæðið/hverfið sé sveitarfélaginu til sóma.
Við í Samfylkingunni sjáum mörg tækifæri til nýtingar á svæðunum. Þar mætti koma upp fuglaskoðunarhúsi og útikennsluaðstöðu, svo eitthvað sé nefnt.
Friðlýst svæði eru mörg í landi Garðabæjar og nauðsynlegt að halda áfram að friðlýsa svæði sem hafa náttúru- og menningarlegt gildi. Vakta þarf lífríkið samhliða uppbyggingu í stækkandi sveitarfélagi. Náttúran er einstök og verðmæti hennar mikil. Okkur í Samfylkingunni er það bæði ljúft og skylt að stuðla að og styðja að áfram verði unnið að friðlýsingu í landi Garðabæjar með varðveislu og nýtingu í huga.
Græni trefillinn er sameiginlegt og samfellt útivistarsvæði við efri jaðar borgarbyggðar. Hann teygir sig frá Helgafelli í suðri að Esjuhlíðum í norðri og er ætlað að tengja saman sveitarfélögin.
Á svæðinu er fjölbreytt aðstaða til útivistar, meðal annars fyrir hestamennsku og golf, auk einstakrar náttúru með hraunbreiðum, votlendi og fjölbreyttu lífríki. Trefillinn tengist jafnframt stærri útivistarsvæðum, svo sem fjalllendi Esjunnar, Bláfjallafólkvangi og Reykjanesfólkvangi.
Áhersla er lögð á að vernda sérstætt landslag og lífríki svæðisins. Skógrækt á að vera stunduð í sátt við náttúrufar, bæði til að bæta útivistar skilyrði, auka skjól og draga úr jarðvegsfoki og svifryki.
Græni stígurinn, samfelldur göngu- og hjólastígur, liggur eftir treflinum og tengir öll sveitarfélögin saman. Það væri mikill fengur í því að klára stíginn og stuðla þar með að öflugri útivist íbúa á svæðinu.
Sveitastjórnarkosningarnar 16. maí næstkomandi snúast um þjónustu. Hvaða þjónustu á bærinn okkar að veita og hvernig eigum við að forgangsraða fjármunum bæjarins? Við vitum öll að ekki er til peningur fyrir öllum verkefnum sem hugur stendur til að framkvæma og því þarf skýra forgangsröðun.
Samfylkingin setur fólkið í bænum í fyrsta sæti. Það á að vera gott að búa í Garðabæ fyrir alla. Garðabær á að vera forystu sveitarfélag þar sem horft er til okkar sem framúrskarandi kost til búsetu. Við þurfum nýja forystu. Setjum X við S 16. maí næstkomandi.
Höfundur skipar 9. sæti á lista Samfylkingarinnar í Garðabæ og er f.v. bæjarfulltrúi, matreiðslumeistari og menntunarfræðingur.
