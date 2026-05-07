Mikil umræða hefur verið um menntamál að undan förnu og margt hefur þar verið ritað og sagt. Þó þar hafi komið fram eitt og annað sem er á misskilningi byggt er umræða alltaf til góðs.
Við erum svo lánssöm sem vinnum að skólamálum í Kópavogi að skólarnir hafa notið sjálfstæðis. Menntasvið og forysta bæjarfélagsins hefur staðið þétt við bakið á okkur starfsmönnum í daglegu amstri og þeim áskorunum sem við mætum. Skólarnir njóta ríkrar og mikilvægrar sérfræðingsþjónustu af ýmsu tagi frá menntasviði bæjarins. Jafnframt höfum við búið vel að hæfu starfsfólki, þ.e. kennurum og öðru fagfólki sem leggur sig fram í störfum sínum alla daga með hagsmuni barnanna að leiðarljósi. Því hefur starfið í menntamálum í Kópavogi verið áhugavert, ögrandi og gefandi.
Forysta Kópavogs í þróun og breytingu á leiksskólastiginu hefur vakið verðskuldaða athygli enda hafa þær skilað tilsettum árangri. Þar var haft víðtækt samráð við alla hagaðila sem skilaði góðri niðurstöðu, hefur aukið öryggi og vellíðan barna ásamt því að bæta starfsaðstæður í leikskólum Kópavogs. Nú geta öll 12 mánaða börn fengið dagvistun í Kópavogi og er það vel. Starfsmenn leikskólanna og stjórnendur hafa opinberlega fagnað þessum árangri. Það er því ekki aðeins gott að búa í Kópavogi, það er einnig mjög gott að starfa í Kópavogi.
Með víðtæku samráði við grunnskólasamfélagið í Kópavogi þ.e. foreldra, nemendur, kennara og annað fagfólk skólanna voru sett af stað sextán umbótaverkefni undir nafninu „Framtíðin í fyrsta sæti“. Markmiðið er að efla gæði náms og kennslu í samráði við skólasamfélagið. Jafnframt að koma til móts við ákall um betri yfirsýn yfir námsstöðu og aukin gæði í skólastarfi. Einnig að auka vellíðan og öryggi í skólum Kópavogs.
Við í Sjálfstæðisflokknum í Kópavogi ætlum að leggja enn meiri áherslu á farsælli framtíð barna og ungmenna með markvissum aðgerðum í skóla og frístundastarfi. Markmið okkar er skýrt, að skólar Kópavogs séu ávallt í fremstu röð og leiðandi í umbótum, þar sem velferð, þekking og metnaður fer saman.
Við ætlum að efla fagmennsku í skólum bæjarins með því að fjölga faglærðum kennurum. Það gerum við meðal annars með því að styðja leiðbeinendur til náms og tryggja að starfsfólk fái tækifæri til að þróast í starfi. Um leið viljum við setja skýrari mælikvarða á námsárangur til að tryggja gagnsæi og stöðugar umbætur. Í því samhengi teljum við mikilvægt að innleiða fleiri samræmd próf, meðal annars í náttúrufræði, svo hægt sé að fylgjast betur með stöðu nemenda og grípa tímanlega inn í ef þörf krefur.
Samstarf heimila og skóla er lykilatriði í árangursríku námi. Við viljum auka aðgengi foreldra að upplýsingum um nám barna sinna og styrkja tengslin milli skóla og heimilis. Kópavogur hefur verið brautryðjandi í notkun spjaldtölva í kennslu og við ætlum að halda þeirri forystu áfram með því að rýna markvisst í áhrif tækninnar. Sérstök áhersla verður lögð á að meta áhrif á námsárangur og tryggja hóflegan og heilbrigðan skjátíma barna.
Til að undirbúa nemendur enn betur fyrir framtíðina ætlum við að tryggja að allir nemendur á unglingastigi hafi aðgang að fartölvum. Jafnframt viljum við endurhugsa stuðning inn í grunnskóla til að mæta breyttum þörfum samfélagsins.
Við leggjum sérstaka áherslu á að mæta betur þörfum bráðgerra barna og vinna gegn skólaleiða með fjölbreyttari og krefjandi námsumhverfi.
Íslenskan er lykill að þátttöku í samfélaginu. Því viljum við efla markvissa þjálfun í íslensku með því að koma á móttökuverum í hverjum skóla fyrir börn af erlendum uppruna. Með sterkari grunn í tungumálinu verða þau betur í stakk búin til að takast á við nám og samfélagsþátttöku.
Við ætlum einnig að auka sveigjanleika og frelsi skóla til að bjóða upp á fjölbreyttari valfög sem undirbúa nemendur fyrir framhaldsskóla og lífið sjálft. Þar má nefna aukna áherslu á fjármálalæsi, raungreinar, hugbúnaðarþróun og verklegt nám.
Leikskólinn er fyrsta skólastigið og þar leggjum við grunn að áframhaldandi námi og velferð barna. Við viljum að leikskólar í Kópavogi séu fyrsta val foreldra. Í Kópavogsmódelinu tryggjum við fullmannaða leikskóla og áreiðanlega þjónustu. Við munum áfram leggja áherslu á að koma rausnarlega til móts við tekjulægri heimili og tryggja jafnt aðgengi að gæða menntun fyrir öll börn.
Við viljum einnig bæta stuðning við foreldra yngstu barnanna með því að bjóða upp á heimgreiðslur frá 15 mánaða aldri og stefnum að því að lækka aldurinn niður í 12 mánuði. Með því aukum við valfrelsi fjölskyldna og gerum þeim kleift að velja það fyrirkomulag sem hentar þeim best.
Með þessum aðgerðum leggjum við traustan grunn að bjartri framtíð í Kópavogi – þar sem hvert barn fær að njóta sín, þroskast og blómstra í öflugu og styðjandi námsumhverfi.
Höfundur er skólastjóri og skipar 9. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í Kópavogi.
Sigrún Bjarnadóttir skrifar
Unnar Jónsson skrifar
Morgan Bresko skrifar
Arna Magnea Danks skrifar
Guðfinna Guðmundsdóttir skrifar
Harpa Júlíusdóttir skrifar
Inga Sæland skrifar
Laufey Gunnþórsdóttir skrifar
Guðmundur Hrafn Arngrímsson,Yngvi Ómar Sigrúnarson skrifar
Harpa Þorsteinsdóttir skrifar
Alma Mjöll Ólafsdóttir skrifar
Vigdís Gunnarsdóttir skrifar
Heiðdís Geirsdóttir skrifar
Gunnsteinn R. Ómarsson,Berglind Friðrikisdóttir,Pálmi Þór Ásbergsson,Bryndís Sigurðardóttir skrifar
Bjarni Fritzson skrifar
Lísbet Sigurðardóttir skrifar
Nína Berglind Sigurgeirsdóttir skrifar
Elías Blöndal Guðjónsson skrifar
Ása Lind Finnbogadóttir skrifar
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir skrifar
Stella Stefánsdóttir skrifar
Rúnar Björn Herrera Þorkelsson,Þorbera Fjölnisdóttir skrifar
Haukur Logi Jóhannsson skrifar
Guðrún Sif Friðriksdóttir skrifar
Þuríður Harpa Sigurðardóttir skrifar
Margrét Rós Sigurjónsdóttir skrifar
Thelma Árnadóttir skrifar
Valerio Gargiulo skrifar
Tinna Steindórsdóttir skrifar
Sólveig Anna Jónsdóttir skrifar