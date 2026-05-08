Um hvað snýst þetta allt saman?

Jú – auðvitað snúast kosningarnar í Reykjavík um fólkið í borginni. Þær snúast um traust og við kjósum þá sem við teljum að nái að hrinda í framkvæmd nauðsynlegum verkefnum. Því skiptir miklu máli að hver og einn kjósandi kynni sér vel fyrir hvað hver flokkur stendur. Hjá okkur í Framsókn snúast kosningarnar um líf fjölskyldnanna í borginni; foreldra og börn, öruggt umhverfi, góða skóla sem hafa forsendur til að mæta ólíkum nemendum, bættar samgöngur, stuðning við eldra fólk og svo margt fleira. Við viljum einfalda daginn með því að leysa ólýsanleg flækjustig hjá foreldrum barna sem bíða eftir leikskólaplássum, draga úr óþarfa töfum í umferðinni og að íbúar upplifa að á þá sé hlustað. Við viljum öruggt umhverfi og við viljum leita allra leiða til að gera líf fólks einfaldara. Það eru t.d. mikil gæði fólgin í því ef foreldrar komast á milli staða á skemmri tíma– þá skapast dýrmætur tími sem foreldrar geta nýtt með börnum sínum.
Framsókn hefur sett fram ýmsar leiðir sem hægt er að kynna sér betur á síðunni framsoknrvk.is.
Sem dæmi má nefna:
Ef við rifjum upp hverju Framsókn lofaði fyrir síðustu kosningar sjáum við að talað var fyrir nauðsynlegum breytingum. Flestir þekkja söguna og hvernig kjörtímabilið gekk fyrir sig, en munum að Viðreisn gaf það ekki út fyrr en eftir kosningar að þau vildu vinna með Samfylkingu og þar með ekki Sjálfstæðisflokki en þá þrengdist um möguleikana. Þegar síðan borgarstjórnarflokkur Framsóknar sá að ekki náðust fram nauðsynlegar breytingar í þá verandi meirihluta var þeirra mat að heiðarlegast væri að standa upp úr stólunum. Hefði það verið heiðarlegt að sitja bara áfram, hugsanlega þægilegra, en alls ekki heiðarlegt að mínu mati. Einar Þorsteinsson og hans fólk fylgdi sannfæringu sinni enda voru þau kosin út á boðaðar breytingar.
Fyrst ber að nefna góðan árangur við fjármálastjórn borgarinnar. Þegar Einar tók við sem borgarstjóri var umtalsverður halli á borgarsjóði en eftir breytingar á forgangsröðun fjármuna og aðhaldsaðgerðir í Ráðhúsinu varð kúvending í rekstrinum. En munum að það tók ekki núverandi meirihluta nema ár að snúa dæminu aftur við.
Fleira má nefna sem breyttist með tilkomu Framsóknar að borðinu. Auknu fjármagni var varið til til viðhalds skólabygginga og skorið var á nokkra harða hnúta á milli borgarinnar og íþróttafélaga, snjómokstur var endurmetinn og fl. mætti nefna.
Það er rétt að hafa það í huga að stjórnun og góður rekstur á borginni er ekki hristur fram úr erminni. Munum að það eru hinir pólitísk kjörnu fulltrúar sem fara með valdið, leggja línur og marka stefnuna. Embættismenn taka svo við og sjá til þess að hrinda verkefnunum í framkvæmd eftir forskrift kjörinna fulltrúa. Það tók fulltrúa Framsóknar ákveðin tíma að „læra leikreglurnar“ og átta sig á gangverki borgarinnar. Þau eru því nú reynslunni ríkari og oddvitinn Einar Þorsteinsson eini oddvitinn sem nú er í framboði sem gegnt hefur embætti borgarstjóra. Það eru aðeins tveir aðrir oddvitað sem setið hafa í borgarstjórn og þar af aðeins annar þeirra í meirihluta. Því má með réttu segja að sá annars ágæti hópur sem nú býður sig fram er reynslulítill eða reynslulaus. Er það ekki slæm staða og uggvænleg? Munum því að Framsókn leggur fram yfirgripsmikil stefnumál og í efstu sætum situr fólk með fjögurra ára reynslu af því að sitja bæði í meirihluta og minnihluta í borginni.
Höfundur skipar 15.sæti á lista Framsóknar í Reykjavík.
