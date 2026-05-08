Leikskólamál í Hveragerði hafa tekið miklum framförum á síðustu misserum. Biðlistar hafa styst verulega og flest börn komast nú inn um 12 mánaða aldur. Leikskólagjöld eru jafnframt í hóflegu lágmarki. Þetta er mikilvægur árangur sem ber að fagna. Í dag taka heimgreiðslur við frá 12 mánaða aldri ef barn hefur ekki fengið leikskólapláss. Það hefur reynst mikilvægt öryggisnet fyrir fjölskyldur. En sífellt fleiri foreldrar kalla eftir meira en öryggi – þeir vilja raunverulegt val. Margir foreldrar vilja geta verið lengur heima með börnum sínum, jafnvel þótt leikskólapláss standi til boða. Í dag standa þeir frammi fyrir erfiðu vali: að snúa fyrr til vinnu en þeir kjósa eða taka á sig tekjutap með tilheyrandi áhrifum á atvinnuöryggi og stöðu á vinnumarkaði.
S-listinn bregst við ákalli
S-listinn í Hveragerði vill bregðast við þessu ákalli. Við leggjum til að foreldrar geti frestað leikskólaplássi tímabundið og fengið heimgreiðslur áfram upp að 24 mánaða aldri barns. Slík útfærsla þarf að vera einföld og skýr og tryggja að sveigjanleikinn komi ekki niður á aðgengi annarra barna eða nýtingu leikskólaplássa.
Leikskólinn er lykilstofnun og mikilvægt fyrsta skólastig sem öll börn eiga að eiga kost á. Á sama tíma eru fyrstu tvö ár barns mótandi tími þar sem tengsl, öryggi og nærvera við foreldra skipta sköpum. Fyrir sumar fjölskyldur er besti kosturinn að hafa meiri tíma saman á þessum fyrstu árum og ætti það að vera raunhæfur valkostur.
Heimgreiðslur eru ekki háar og skapa ekki verulegan fjárhagslegan ávinning. Þær skipta þó máli sem viðurkenning á vali foreldra og geta létt undir með fjölskyldum á viðkvæmum tíma. Hér erum við ekki aðeins að ræða kerfi, heldur fyrstu ár í lífi barns.
Með þessari tillögu viljum við auka sveigjanleika, treysta foreldrum og stuðla að farsælli leikskólabyrjun barna í Hveragerði.
Greinarhöfundar eru frambjóðendur á S-listanum í Hveragerði
Birgitta Ragnarsdóttir er í 1. sætiMaría Araceli er í 3. sætiBerglind Ósk Guttormsdóttir er í 5. sæti
