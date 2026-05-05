Eitt samtal getur breytt deginum Alda Björk Harðardóttir skrifar 5. maí 2026 11:31 Í samfélagi þar sem mikill hraði er á öllu er auðvelt að gleyma hversu miklu máli einföld mannleg samskipti skipta. Félagsleg tengsl hafa afgerandi áhrif á heilsu og vellíðan og því skiptir miklu að hlúa að þeim. Félagsverkefni Rauða krossins miða að því að styrkja og efla félagslega þátttöku einstaklinga og hópa. Fyrir marga er dagurinn hljóður og einmanalegur, en stundum þarf ekki nema eitt samtal til að breyta því. Félagsverkefni Rauða krossins snýst um að tengja fólk saman, þar sem sjálfboðaliðar gefa klukkustund á viku af tíma sínum í eitt ár. Verkefnið felst ekki í stórum aðgerðum eða flóknum verkefnum, heldur í einföldum augnablikum sem skipta miklu máli. Kaffibolli, göngutúr eða símtal getur haft djúpstæð áhrif á þann sem fær stuðninginn. Fyrir þá sem njóta félagsskaparins, svokallaðir gestgjafar, getur heimsóknin dregið úr einmanaleika og aukið lífsgæði. Tilhlökkun fyrir heimsókn getur orðið mikilvægur þáttur í daglegu lífi og hjálpað til við að vinna gegn vanlíðan, einangrun og langvarandi einmanaleika. Rannsóknir sýna að félagsleg einangrun getur haft neikvæð áhrif á bæði líkamlega og andlega heilsu. Fyrir þann sem fær vin er það oft einfaldlega tilfinningin að einhver hugsi til þeirra sem skiptir mestu máli. Í könnun sem nýlega var gerð meðal gestgjafa kom meðal annars fram mikilvægi þess að finna tilgang í lífinu og hafa eitthvað við að vera. Með þátttöku í félagsverkefnum Rauða krossins er unnið markvisst gegn þessari einangrun og stuðlað að sterkara og hlýrra samfélagi. Verkefnið er ekki síður gefandi fyrir sjálfboðaliðana sjálfa. Það býður upp á tækifæri til að kynnast nýju fólki, læra af lífsreynslu annarra og finna ánægjuna af því að hjálpa. Sjálfboðaliðastarf styrkir einstaklinga á margvíslegan hátt, eykur sjálfstraust, veitir aukna lífsánægju og dýpkar samfélagsvitund. Allir hafa eitthvað fram að færa og eru sjálfboðaliðar okkar á öllum aldri og úr öllum hópum samfélagsins. Einn sjálfboðaliði orðaði það svo: „Ég held að þetta sé mjög gefandi fyrir okkur báðar. Það hefur myndast einstakt samband. Þetta er eitt af því sem gefur mér góðan tilgang…" Sjálfboðaliðar í verkefninu fá góða þjálfun áður en störf hefjast, sem og reglulega eftirfylgni, stuðning og fræðslu. Ánægja þátttakenda er mikil en 98% sjálfboðaliða mæla með þátttöku í verkefninu. Það þarf ekki alltaf mikið til að hafa áhrif. Höfundur er verkefnastjóri félagsverkefna hjá Rauða krossinum. 