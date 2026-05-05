Höfuðborgarsvæðið hefur vaxið hratt á síðustu áratugum og áhrif þess teygja sig sífellt lengra út fyrir borgarmörkin. Sú þróun er ekki tilviljun heldur endurspeglar breytt samfélag og aukinn hreyfanleika milli atvinnu- og búsetusvæða. Í dag er svo komið að suðvesturhorn landsins er smám saman að verða eitt samverkandi þéttbýlissvæði. Þessi staða kallar á skýra og heildstæða stefnu í skipulagi og samgöngum, þar sem horft er til svæðisins sem ein heild.
Ein af forsendum þess að þessi þróun haldi áfram er að samgönguinnviðir fylgi eftir með öruggum og aðgengilegum tengingum milli svæða. Fjárfesting í fjölbreyttum og skilvirkum samgöngum er nauðsynlegar. Það á bæði við um vegakerfið og almenningssamgöngur, sem gegna mikilvægu hlutverki í sjálfbærri borgarþróun.
Sundabraut er lykilframkvæmd í að tengja höfuðborgarsvæðið og Vesturland betur saman og létta á umferð innan austurhluta borgarinnar. Sundabraut þarf þó að vera framkvæmd af ábyrgð og taka mið af hagsmunum Reykjavíkur og borgarbúa. Samráð við íbúa nærliggjandi hverfa skiptir miklu máli og mikilvægt að sjónarmið þeirra fái vægi við mótun verkefnisins. Þannig verður lausnin ekki aðeins tæknilega góð heldur einnig Reykjavík til framdráttar.
Suðurnesin gegna einnig stóru hlutverki í þessari heildarmynd. Þar er að finna fjölmennasta þéttbýlissvæði landsins utan höfuðborgarsvæðisins, auk þess sem svæðið hýsir helsta alþjóðaflugvöll landsins. Tengingar milli Suðurnesja og Reykjavíkur þurfa því að vera bæði öflugar og fjölbreyttar. Sérstök áhersla ætti að vera lögð á að efla almenningssamgöngur milli þessara svæða, sem myndi draga úr umferðarálagi og umhverfisáhrifum og auka lífsgæði þeirra sem ferðast daglega á milli. Í mínum huga eru hugmyndir um lestarsamgöngur milli Reykjavíkur og Keflavíkurflugvallar ekki draumórar heldur lausn sem þarf að fara skoða af alvöru á komandi kjörtímabili.
Það er ekki hægt að tala um samgöngur til og frá höfuðborgarsvæðinu án þess að ræða Reykjavíkurflugvöll. Líkt og íbúasamtökin Hljóðmörk hafa bent á með skeleggum málflutningi sínum þá hefur ónæði af óþarfa flugi aukist á síðustu 10 árum. Er þá átt við ónæði af flugi frá einkaþotum, útsýnisþyrlum og kennsluflugi. Við viljum draga úr þessari óþarfa flugumferð um Reykjavíkurflugvöll og þeim neikvæðu áhrifum sem hún hefur á öryggi, heilsu og lífsgæði íbúa höfuðborgarsvæðisins.
Einkaþotur ætti að flytja sem fyrst til Keflavíkur og útsýnisflug þyrla viljum við út fyrir borgarmörkin. Hvað kennsluflugið varðar þarf að ná betra jafnvægi um það innan hvaða ramma sú starfsemi starfar. Með markvissum aðgerðum má skapa betra jafnvægi milli starfsemi vallarins og hagsmuna þeirra sem búa og starfa í borginni. Svo þurfum við auðvitað að halda áfram leit að nýju flugvallarstæði fyrir innanlandsflug. Það er bæði hagur borgarbúa og flugsamfélagsins.
Framtíð höfuðborgarsvæðisins og nágrennis þess ræðst af því hvernig tekst að samræma vöxt, skipulag og samgöngur. Með skýrri stefnu, samráði og markvissri uppbyggingu innviða eru hér allar forsendur til staðar að byggja upp vel tengt og sjálfbært borgarsamfélag, þar sem ólík svæði vinna saman sem ein sterk heild. Horfum til framtíðar.
Höfundur skipar 8. sæti á lista Samfylkingarinnar fyrir borgarstjórnarkosningarnar í vor.
Bjarni Guðjónsson skrifar
Unnur Berglind Friðriksdóttir skrifar
Elísabet Rós Birgisdóttir skrifar
Ragnar Sverrisson skrifar
Halldóra Mogensen skrifar
Róbert Ragnarsson skrifar
Birkir Ingibjartsson skrifar
Steinunn Gyðu- og Guðjónsdóttir skrifar
Karólína Helga Símonardóttir skrifar
Hulda Hallgrímsdóttir skrifar
Stefán Jón Hafstein skrifar
Magnús Jónsson skrifar
Baldur Marteinn Einarsson skrifar
Sæbjörg Lára Másdóttir,Berglind Rós Ragnarsdóttir skrifar
Guðmundur S. Johnsen skrifar
Dagbjört Höskuldsdóttir skrifar
Davíð Arnar Stefánsson skrifar
Guðmunda G. Guðmundsdóttir skrifar
Steinar Bragi Sigurjónsson skrifar
Sigurrós Elddís Huldudóttir skrifar
Einar Gísli Gunnarsson skrifar
Guðný María Jóhannsdóttir skrifar
Sigfús Aðalsteinsson ,Ágústa Árnadóttir skrifar
Ómar H. Kristmundsson skrifar
Árni Rúnar Árnason skrifar
Valerio Gargiulo skrifar
Drífa Snædal skrifar
Halldór Jörgen Olesen skrifar
Heiða Björg Hilmisdóttir skrifar