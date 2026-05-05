Skoðun

Lækkun gjalda: skref í rétta átt, en enn langt í land

Valborg Ösp Árnadóttir Warén skrifar

Gjaldskrár hjá Fjarðabyggð hafa nú verið lækkaðar um 3% frá og með 1. maí. Það er skref í rétta átt og skiptir máli að sveitarfélagið bregðist við aðstæðum og leiti leiða til að létta undir með íbúum. Á sama tíma er erfitt að horfa fram hjá því að slík skref verða sérstaklega áberandi þegar stutt er í kosningar.

Lækkunin nær til nokkurra gjaldaflokka og takmarkast því ekki við einn þjónustuflokk. Vonandi munu sem flestir íbúar finna raunverulega fyrir lækkuninni. Það sem má þó ekki gleymast í þessari umræðu er samhengi síðasta árs.

Í byrjun árs 2025 voru leikskólagjöld fyrir átta stunda vistun hækkuð verulega eða um tæp 40%. Sú ákvörðun kom aðeins örfáum mánuðum eftir að sveitarfélög, þar á meðal Fjarðabyggð, höfðu undirgengist skuldbindingar í tengslum við kjarasamninga um að stilla gjaldskrárhækkunum í hóf, sérstaklega gagnvart barnafólki.

Þegar horft er til þessarar þróunar verður boðuð 3% lækkun á leikskólagjöldum að teljast fremur lítið skref til baka. Hún vegur engan veginn upp á móti þeim miklu hækkunum sem barnafjölskyldur urðu fyrir á síðasta ári.

Staðreyndin er einföld: þetta er ekki leiðrétting, þetta er táknræn aðgerð. Ef ætlunin er að standa með barnafólki þarf að gera það af alvöru, með skýrum og afgerandi breytingum sem fólk finnur raunverulega fyrir.

Við í Samfylkingunni og annað félagshyggjufólk í Fjarðabyggð viljum gjaldskrá sem er sanngjörn, fyrirsjáanleg og raunverulega léttir undir með barnafjölskyldum, ekki táknrænar lækkanir. Ef íbúar eiga raunverulega að finna mun á gjaldskránni, þá þurfa skrefin að vera stærri.

Höfundur skipar 3. sæti á lista Samfylkingarinnar og annars félagshyggjufólks í Fjarðabyggð.

Skoðun: Sveitarstjórnarkosningar 2026

Gæði kennslu: Far­sæld sem mark­mið menntunar

Anna Kristín Sigurðardóttir,Berglind Gísladóttir,Birna María B. Svanbjörnsdóttir,Guðmundur Engilbertsson,Hermína Gunnþórsdóttir,Jóhann Örn Sigurjónsson,Rúnar Sigþórsson,Sólveig Zophoníasdóttir skrifar

