Hafnarfjörður er einstakur bær. Hann stendur á hrauni og er umvafinn náttúru sem býður upp á ótal tækifæri til útivistar allt árið um kring. Við eigum fallegar gönguleiðir, magnaðar hraunmyndanir, langa strandlengju og græn svæði sem gera bæinn að einum besta stað landsins til að njóta hreyfingar, náttúru og samveru utandyra.
Ein af þessum perlum er Víðistaðatún, sannkölluð perla í hjarta bæjarins, fallegur almenningsgarður og vinsælt útivistarsvæði fyrir fólk á öllum aldri. Þar má finna fjölbreytta afþreyingu, útilistaverk, leiksvæði fyrir börn með aparólu, kastala og ærslabelg, grillhús og sex holu frisbígolfvöll. Á sumrin er þar einnig tjaldsvæði og stórt viðburðasvæði þar sem haldnir hafa verið fjölbreyttir viðburðir, svo sem Víkingahátíð og hundasýningar.
Flest þekkjum við Víðistaðatún sem fallegt og líflegt útivistarsvæði á sumrin. En möguleikarnir yfir vetrartímann eru langt frá því að vera fullnýttir. Þar liggur spennandi tækifæri.
Nýlega var sagt frá því í Fjarðarfréttum að öflugur hópur Hafnfirðinga hefði tekið þátt í einni stærstu gönguskíðakeppni heims, Engadin í Sviss. Sá árangur sem þar náðist er hreint út sagt glæsilegur. Hann byggir á metnaði, elju og áhuga einstaklinga sem hafa nýtt þær aðstæður sem eru í boði, meðal annars á Víðistaðatúni þegar færi gefst og í Bláfjöllum þegar veður leyfir.
Þessi þróun segir okkur eitt en það er að áhuginn fyrir gönguskíðum er til staðar og hann fer vaxandi.
Gönguskíði eru íþrótt sem sameinar hreyfingu, náttúruupplifun og lýðheilsu á einstakan hátt. Sífellt fleiri vilja prófa, æfa og njóta þess að hreyfa sig utandyra yfir vetrartímann. Til að styðja við þann áhuga þarf góð aðstaða að fylgja með.
Með tiltölulega einföldum og markvissum aðgerðum getum við stutt þá framtíðarsýn að gera Víðistaðatún að aðgengilegu gönguskíðasvæði fyrir alla, hvort sem fólk vill renna sér stuttan hring eftir vinnu, æfa reglulega eða njóta góðrar útivistar með fjölskyldunni um helgar.
Með snjóframleiðslu og bættri aðstöðu mætti einnig nýta brekkuna við Víðistaðakirkju betur til leiks og sleðamennsku. Börn fengju aukin tækifæri til að leika sér í snjónum og fjölskyldur gætu átt saman góðar stundir utandyra, líka á dimmustu mánuðum ársins. Það þarf ekki alltaf að flækja málin. Stundum þarf bara að sjá tækifærið sem er beint fyrir framan okkur.
Við getum meðal annars sett upp snjóbyssur til að tryggja betri nýtingu frostdaga, mótað og viðhaldið gönguskíðabrautum sem henta bæði byrjendum og lengra komnum, nýtt brekkurnar við Víðistaðakirkju betur fyrir leik, sleðamennsku og fjölskylduvæna útivist, bætt lýsingu og aðstöðu þannig að svæðið nýtist betur yfir dimmari mánuðina og stutt við skipulagða starfsemi, námskeið og kynningu á íþróttinni.
Framsókn leggur áherslu á að bæta aðstöðu á útivistarsvæðum til að efla heilsu, lífsgæði og samveru íbúa. Víðistaðatún er kjörið dæmi um svæði þar sem hægt er, með markvissum og tiltölulega einföldum aðgerðum, að skapa enn meiri verðmæti fyrir samfélagið.
Af hverju ekki að nýta það tækifæri?
Með bættri aðstöðu gæti Víðistaðatún orðið enn öflugri miðstöð útivistar, bæði fyrir daglega hreyfingu og fjölskyldustundir allt árið um kring.
Þetta snýst um Hafnarfjörð.
Höfundur er á lista Framsóknar í Hafnarfirði.
Bjarni Guðjónsson skrifar
