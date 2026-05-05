Gefum sköpunargáfu barna það pláss sem hún á skilið Guðrún Lína Thoroddsen skrifar 5. maí 2026 10:02 Er ekki löngu orðið tímabært að ræða hvað við viljum að skólarnir okkar standi fyrir? Við höfum byggt upp sterka íþróttamenningu og það hefur skilað árangri. En á sama tíma hefur sköpunargáfa barna setið á hakanum þegar kemur að forgangsröðun og fjármagni. Við þurfum að breyta því! Börn þurfa rými, frið og hvatningu til að vera skapandi. Það er ekki lúxus, það er nauðsyn. Sköpunargáfa gefur þeim ómetanlegt veganesti inn í lífið. Hún byggir upp sjálfsöryggi, sjálfstæða hugsun og virkari huga. Þeir eiginleikar gera einstaklinga færari um að takast á við síbreytilegan heim. Það gerist hins vegar ekki af sjálfu sér og það er því gífurlega mikilvægt að tryggja að sköpun fái raunverulegt vægi í starfi skóla og frístundastarfs. Það krefst skýrrar stefnu og aukins fjármagns í list- og verkgreinar, bættrar aðstöðu og fjölbreyttari frístundakosta fyrir börn og ungmenni. Við eigum ekki að þurfa að velja á milli íþrótta og sköpunar. Heilbrigt samfélag styður hvort tveggja. Með markvissri fjárfestingu í listum og menningu erum við ekki aðeins að styðja við hæfileika barna. Við erum að byggja upp samfélag sem er skapandi, gagnrýnið og sterkt til framtíðar. Erum við tilbúin að gefa sköpunargáfu það pláss og virði sem hún á skilið? Höfundur skipar 4. sæti í bæjarstjórnarkosningum fyrir Vinstrið í Hafnarfirði.