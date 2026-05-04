Að byggja fyrir fólk eða… Magnús Jónsson skrifar 4. maí 2026 21:30 Í Morgunblaðinu 2. maí er stórmerkilegt viðtal við spænskan arkitekt, Rafael Campos de Pinho sem búið hefur hér á landi í 20 ár og fylgst með þeirri skipulags- og húsbyggingarstefnu sem ríkt hefur á höfuðborgarsvæðinu, einkum í Reykjavík á þessu tímabili. Álíka viðhorf og hjá honum hafa að vísu komið nýlega fram hjá þeim Magnúsi Skúlasyni og Pétri Ármannssyni arkitektum og Páli Líndal umhverfissálfræðingi gagnvart þeirri ómanneskjulegu og græðgisvæddu skipulags- og húsbyggingarstefnu sem hér hefur ráðið ríkjum það sem af er þessari öld. Fjárhagslegur töflureiknir - hrapaleg mistök Í þessu viðtali segir arkitektinn m.a.: „Þróun síðustu ára hefur mótast af ákveðinni aðferðafræði og kennisetningum sem taka mið af tæknilegum takmörkunum. Stríð gegn bílum, hjól handa öllum, götur mótaðar af beygjuradíusum fyrir stærri slökkviliðsbíla vegna þess að hærri og þéttari byggingar krefjast stærri bíla fyrir slökkviliðið. Úthliðar húsanna eru klæddar flötum álplötum, vegna þess að sérfræðingarnir segja að það sé tilvalið á Íslandi, endingargott og lítið viðhald, en leiðinlegt frá fyrsta degi. Hver ákvörðun virðist skynsamleg ein og sér en samanlagt mynda þær sálarlausa blöndu af byggingarstöðlum sem passa fullkomlega inn í fjárhagslegan töflureikni. Niðurstaðan blasir við um allt höfuðborgarsvæðið. Byggingar sem uppfylla hvert einasta viðmið á gátlistanum en mistakast hrapallega við staðarmyndun.” Þrjátíu ára gagnrýni Meira en þrír áratugir eru liðnir síðan ég hóf að vekja athygli á að víða væri verið að byggja íbúðarhúsnæði sem ekki tæki tillit til veðurfars og landfræðilegrar legu þar sem í slíkum hverfum væri vindur magnaður upp og skuggavörp sköpuðu myrkvaðar íbúðir og óvistleg útivistarsvæði auk þess sem þökin væru eins og safnþrær á vatn, snjó og óhreinindi. Þá væri verið á hækka íbúðarhús umfram vellíðunarmörk hjá mörgu fólki, einkum börnum. Loks væri ekkert tillit tekið til þess hvernig hin eldri íbúðarbyggð hefði þróast hér mestan hluta 20. aldarinnar. En í reynd hefur ekkert tillit verið tekið til þeirra þátta, raunar þvert á móti. Er nú svo komið að stór hluti þeirra íbúða sem byggðar hafa verið á síðustu 10 árum seljast ekki, þrátt fyrir viðvarandi skort á húsnæði og fjölgun fólks. Meira og minna allar íbúðir sem byggðar hafa verið á svokölluðum þéttingarreitum eru í sálarlausum, einsleitum gámastíl og á forsendum græðgisvæðingar lóða og húsbygginga. Hvar búa þeir sem ábyrgð bera? Ein spurning öðrum fremur hefur oft leitað á mig: Hvar búa þeir sem ábyrgð bera þeim skipulagslega hryllingi sem blasir víða við og Rafel Campos lýsir svo vel? Í hvaða hverfum og húsum búa þeir stjórnmálamenn, skipulagsfræðingar, arkitektar, lóðakaupendur, húsnæðisbraskarar o. fl, sem ábyrgð bera á þessari uppbyggingu húsnæðis á höfuðborgarsvæðinu síðasta aldarfjórðunginn? Eru þeir búandi í þessum forljótu, “þaklausu” og hálfmyrkviðu “maurabúum” sem þeir hafa ætlað öðru fólki að búa í? Mig grunar að svo sé almennt ekki. Og hefur einhvern tíma verið spurt um álit væntanlegra íbúa í þeim andlausu risablokkum sem verið er að hrúga upp nálægt eða í kringum væntanlega Borgarlínu? Hvet ég til þess að könnun verði gerð á hvernig þessum málum er háttað, annaðhvort af stofnunum, fjölmiðlum eða íbúasamtökum. Lokaorð Stutt er í kosninga til sveitarstjórna og fróðlegt er að vita hvort nýir fulltrúar ætla að halda áfram á sömu braut og hingað til á þeim svæðum sem nú er verið að skipuleggja íbúðabyggð á. Fyrir hálfri öld bjó ég í Uppsala í Svíþjóð í nýlegu hverfi sem var byggt upp með 3-4 hæða tiltölulega ódýrum blokkum, þar sem sólar gat gætt bæði úti og inni og öryggi og vellíðan var í fyrirrúmi. Læt fylgja hér með mynd af gamla hverfinu mínu (til vinstri) og aðra mynd (til hægri) af fjölbýlishúsi sem nú er til sölu í þessari 180 þúsund manna fallegu borg: Borg þar sem íbúðarháhýsi sjást ekki og greinilega er ennþá byggt fyrir fólk. Höfundur er veðurfræðingur. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Mest lesið Þegar einhverfan er ósýnileg: Stúlkur og konur á einhverfurófi Vigdís M. Jónsdóttir Skoðun Regnbogavottun – andleg valdbeiting? Sigfús Aðalsteinsson ,Ágústa Árnadóttir Skoðun Til kennara og foreldra í Kópavogi María Ellen Steingrímsdóttir,Sigrún Ólöf Ingólfsdóttir Skoðun Við viljum ekki Sæbrautarstokk í nýja nefnd Regína Ásvaldsdóttir Skoðun „En það er ekkert að þessu barni“ Guðmunda G. Guðmundsdóttir Skoðun Gæði kennslu: Vandaðir kennsluhættir lykillinn að gæðum menntunar Anna Kristín Sigurðardóttir,Berglind Gísladóttir,Birna María B. Svanbjörnsdóttir,Guðmundur Engilbertsson,Hermína Gunnþórsdóttir,Jóhann Örn Sigurjónsson,Rúnar Sigþórsson,Sólveig Zophoníasdóttir Skoðun Viðreisn stendur með Reykvíkingum - strax Björg Magnúsdóttir Skoðun Tímamót í uppbyggingarsögu Reykjavíkur Heiða Björg Hilmisdóttir Skoðun Af hverju er verðbólga hjá okkur hærri en í nágrannalöndum? Halldór Jörgen Olesen Skoðun Eru heimgreiðslur verkfæri djöfulsins? Magnea Gná Jóhannsdóttir Skoðun Skoðun Skoðun Lyftum arkitektúrnum upp Hulda Hallgrímsdóttir skrifar Skoðun Hætta á ferðum í fjölmiðlun á Íslandi Stefán Jón Hafstein skrifar Skoðun Að byggja fyrir fólk eða… Magnús Jónsson skrifar Skoðun Skynsemi, ábyrgð og fjölskylduvæn framtíð í Fjarðabyggð Baldur Marteinn Einarsson skrifar Skoðun Það er gott að eldast í Hveragerði og við ætlum að tryggja það Sæbjörg Lára Másdóttir,Berglind Rós Ragnarsdóttir skrifar Skoðun Lesblindir og skóli án aðgreiningar Guðmundur S. Johnsen skrifar Skoðun Þátttakendur – ekki áhorfendur Dagbjört Höskuldsdóttir skrifar Skoðun Hvers vegna spyr RÚV ekki um loftslagsmálin? Davíð Arnar Stefánsson skrifar Skoðun „En það er ekkert að þessu barni“ Guðmunda G. Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Framtíðin er þeirra! Steinar Bragi Sigurjónsson skrifar Skoðun Að búa til vettvanga fyrir samveru Sigurrós Elddís Huldudóttir skrifar Skoðun Popúlískar staðreyndir eða hvað! Einar Gísli Gunnarsson skrifar Skoðun Frelsið til að eiga heimili Guðný María Jóhannsdóttir skrifar Skoðun Regnbogavottun – andleg valdbeiting? Sigfús Aðalsteinsson ,Ágústa Árnadóttir skrifar Skoðun Græna, græna byltingin Ómar H. Kristmundsson skrifar Skoðun Hafnarfjörður í sókn Árni Rúnar Árnason skrifar Skoðun Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB: Hvað erum við að kjósa um? Valerio Gargiulo skrifar Skoðun Það sem sveitastjórnir geta gert gegn kynbundnu ofbeldi Drífa Snædal skrifar Skoðun Af hverju er verðbólga hjá okkur hærri en í nágrannalöndum? Halldór Jörgen Olesen skrifar Skoðun Tímamót í uppbyggingarsögu Reykjavíkur Heiða Björg Hilmisdóttir skrifar Skoðun Uppbygging íþróttamannvirkja á Akureyri - hugsum lengra Sindri S. Kristjánsson skrifar Skoðun Gæði kennslu: Vandaðir kennsluhættir lykillinn að gæðum menntunar Anna Kristín Sigurðardóttir,Berglind Gísladóttir,Birna María B. Svanbjörnsdóttir,Guðmundur Engilbertsson,Hermína Gunnþórsdóttir,Jóhann Örn Sigurjónsson,Rúnar Sigþórsson,Sólveig Zophoníasdóttir skrifar Skoðun Skólinn á að rúma okkur öll Rakel Viggósdóttir ,Rósanna Andrésdóttir skrifar Skoðun Þurfum við nýtt kerfi í stað jafnlaunavottunar? Diljá Mist Einarsdóttir skrifar Skoðun Viðreisn stendur með Reykvíkingum - strax Björg Magnúsdóttir skrifar Skoðun Eru heimgreiðslur verkfæri djöfulsins? Magnea Gná Jóhannsdóttir skrifar Skoðun Allir æfa – Reykjavík á hreyfingu Rúnar Freyr Gíslason,Hafrún Kristjánsdóttir,Bjarni Fritzson skrifar Skoðun Til kennara og foreldra í Kópavogi María Ellen Steingrímsdóttir,Sigrún Ólöf Ingólfsdóttir skrifar Skoðun Byrjum á grunninum ekki þakinu Sigurlaug Vigdís Einarsdóttir skrifar Skoðun Brottflutningur bandarísks herliðs frá Evrópu Arnór Sigurjónsson skrifar Sjá meira