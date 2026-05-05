Gleymum ekki hestamönnum og skátum Þorsteinn Hjartarson skrifar 5. maí 2026 12:00 Hveragerði hefur byggt upp sterkt samfélag á grunni útivistar og tengingar við náttúruna. Þar hafa hestamenn og skátar gegnt lykilhlutverki – ekki aðeins fyrir eigin starfsemi heldur fyrir bæinn í heild. Þetta eru hópar sem skapa líf, tengja kynslóðir saman og efla lýðheilsu. En erum við að standa okkur í að styðja við þetta starf? Eftir að hafa lesið skrif Kristjönu Sveinsdóttur, félagsforingja í Stróki, hlýtt á erindi Heiðrúnar Halldórsdóttur, formanns reiðhallarnefndar, og rætt við hestamenn í Dalnum er ljóst að bæjaryfirvöld í Hveragerði þurfa að gera betur. Hér er um að ræða félög sem standa fyrir öflugu barna- og æskulýðsstarfi þar sem kynslóðirnar koma saman. Þegar vilji og samvinna fara saman næst árangur Reynslan sýnir að þegar vilji og samvinna fara saman næst árangur. Uppbygging reiðvega í Hveragerði og Ölfusi upp úr aldamótum er skýrt dæmi um það. Þá tóku sveitarfélögin, ríkið, Vegagerðin, hestamannafélög og ferðaþjónustuaðilar höndum saman og byggðu upp öflugt net reiðleiða sem nýtist enn í dag. Þetta verkefni var ekki tilviljun – heldur markviss ákvörðun um að fjárfesta í innviðum fyrir útivist og náttúruupplifun. Í dag stöndum við frammi fyrir svipaðri áskorun. Þrýstingur á landrými eykst, umferð þyngist og þarfir samfélagsins breytast. Þá er hætta á að starfsemi sem krefst rýmis og skipulags – eins og hestamennska og skátastarf – verði undir. Það má ekki gerast. Varmá Skátar þurfa aðgang að landi, aðstöðu til útivistar og stuðning til að halda úti öflugu barna- og ungmennastarfi. Skátastarf snýst ekki aðeins um útivist heldur um uppeldi, leiðtogahæfni, samvinnu og ábyrgð. Þar læra börn og ungmenni að takast á við áskoranir, bera virðingu fyrir náttúrunni og vinna saman – færni sem nýtist þeim alla ævi. Hestamenn þurfa öruggar reiðleiðir, góða aðstöðu og skýra framtíðarsýn. Hestamennska er ekki síður uppeldis- og heilsueflandi starfsemi sem tengir fólk við náttúruna og styrkir bæði líkama og huga. Þetta eru ekki sérhagsmunir fárra – þetta eru hornsteinar í uppeldi, lýðheilsu og samfélagslegri velferð. Það er því skýr ábyrgð sveitarfélagsins að tryggja þessum félögum raunverulegt rými, aðstöðu og framtíð í skipulagi bæjarins. Við á S-listanum ætlum að tryggja að þessi starfsemi fái þann sess í skipulagi bæjarins sem hún á skilið. Það felur m.a. í sér að: vernda og þróa reiðleiðir og aðstöðu hestamanna tryggja skátum aðgang að landi og góða aðstöðu samræma skipulag þannig að útivist, íbúðabyggð og umferð fari saman líta á útivist og fjölbreytt félagsstarf sem fjárfestingu í lýðheilsu – ekki kostnað. Við höfum gert þetta áður. Nú þurfum við að sýna sama metnað aftur. Ef við ætlum að halda í sérstöðu Hveragerðis sem bæjar þar sem náttúra, útivist og öflugt félagsstarf fara saman, þá megum við ekki gleyma þeim sem hafa byggt það upp. Gleymum ekki hestamönnum og skátum. Höfundur skipar 2. sætið á lista Samfylkingarinnar í Hveragerði. 