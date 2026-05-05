Fasteignir Reykjavíkurborgar hafa drabbast niður vegna skorts á viðhaldi. Við í Viðreisn höfum verið að hitta borgarbúa, starfsfólk og stjórnendur í borginni sem öll tala um að það sé óljóst hver ber ábyrgð á að taka ákvarðanir. Það eru mörg dæmi um að eignir borgarinnar standi auðar og engum til gagns. Borg sem lætur eigið húsnæði grotna niður getur ekki talist vera vel rekin.
Reykjavíkurborg er með eitt stærsta fasteignafélag landsins í höndunum. Viðreisn ætlar að setja stjórn yfir fasteignir borgarinnar og reka eins og alvöru fasteignafélag. Þar sem leigutakarnir, skólastjórar og forstöðumenn stofnana borgarinnar, vita nákvæmlega hver leigusalinn er og hvernig á að krefja hann um úrbætur. Fyrirmynd má t.d. sækja til Noregs.
Ég hef sem ráðgjafi og bæjarstjóri aðstoðað sveitarfélög við að taka til í fasteignarekstri og fjárfestingum, með góðum árangri fyrir starfsfólk og íbúa.
Samkvæmt lögum um rekstur sveitarfélaga skulu sveitarfélög reka Eignasjóð sem sér um rekstur, nýbyggingar og kaup og sölu fasteigna. Eignasjóður leigir fasteignir út til skóla, leikskóla, sundlauga og svo framvegis.
Leigutakarnir greiða leigu og eiga að fá afhent húsnæði í rekstrarhæfu ástandi. Tilgangurinn er að reka fasteignir eins og um fasteignafélag sé að ræða. Á þann hátt verða hlutverk skýrari og myndast viðskiptasamband milli leigutaka og leigusala.
Reykjavíkurborg hefur misst sjónar á þessu hlutverki Eignasjóðsins, sem leiðir til þess að reksturinn er óskilvirkur, verkefni klárast ekki og eignirnar drabbast niður. Það er óljóst hver fer með ábyrgð á Eignasjóði og kemur fram sem leigusali fyrir hönd borgarinnar, og ber ábyrgð á framkvæmdum. Leigutakarnir, þ.e. skólastjórar og forstöðumenn, og borgarbúar vita ekki hver ber ábyrgð og því er viðhaldi sinnt hægt og illa.
Viðreisn ætlar að setja stjórn yfir Eignasjóð sem ber skýra ábyrgð sem leigusali. Stjórn fær skýrt umboð, og fjármagn, til að fara í átak í að laga eignir borgarinnar, og ekki síst til að bæta rekstur fasteignanna.
Það er að hægjast um á byggingamarkaði og það er góð efnahagsstjórn að nýta þann slaka til að fá góð verð í viðhaldsverkefni, og stuðla að því að verktakar hafi nóg að gera.
Gott húsnæði er lykillinn að eftirsóknarverðu starfsumhverfi, og góðri þjónustu við borgarbúa.
Höfundur er stjórnmálafræðingur og skipar annað sæti á lista Viðreisnar í Reykjavík
