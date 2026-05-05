Hvar er menningar­hús Hafn­firðinga?

Karólína Helga Símonardóttir skrifar

Hafnarfjörður er með ríka sögu um öflugt menningarlíf. Samt sem áður vantar eitt grundvallaratriði sem flest sambærileg sveitarfélög hafa þegar byggt upp, það er menningarhús. Slíkt hús er ekki aðeins vettvangur fyrir listir og menningu, heldur hjarta samfélagsins, staður þar sem íbúar koma saman, upplifa og skapa.

Í dag er menningarstarfsemi í Hafnarfirði dreifð og aðstaða víða ófullnægjandi. Það dregur úr sköpunarkrafti og hamlar frekari vexti menningarlífs. Þörfin fyrir menningarhús er því orðin brýn.

Skynsamleg og raunhæf lausn er til staðar

Lausnin er nær en margir halda. Íþróttahúsið við Strandgötu er kjörinn kostur til þess að umbreyta í menningarhús. Staðsetningin er miðsvæðis, húsið er rúmgott og með réttri hönnun mætti skapa þar fjölnota rými fyrir tónleika, sýningar, leikhús, ráðstefnur og aðra menningarviðburði.

Að endurnýta bygginguna er ekki aðeins hagkvæmt heldur einnig sjálfbær og ábyrg lausn sem fellur vel að nútíma kröfum um ábyrgð í opinberum framkvæmdum.

Til þess að dæmið gangi allt upp er algjört lykilatriði að umbreytingin komi ekki niður á þeirri mikilvægu starfsemi sem þegar fer fram í húsinu. Þar er um að ræða skólaíþróttir grunnskóla og Flensborgarskóla, auk öflugs starfs Badmintonfélags Hafnarfjarðar.

Samstarf við ríkið er lykillinn

Til að leysa þetta þarf markvisst samtal og samstarf við ríkið með það að markmiði aðhefja byggingu nýs íþróttahúss við Flensborgarskóla. Á þeirri lóð er rými fyrir slíka uppbyggingu sem myndi skapa betri og nútímalegri aðstöðu fyrir íþróttir en nú er í boði við Strandgötu.

Verkefni af þessari stærðargráðu kallar á samstarf. Með sameiginlegu átaki Hafnarfjarðarbæjar og ríkisins má fjármagna og framkvæma þessa uppbyggingu. Slíkt samstarf er ekki fordæmalaust og fellur vel að sameiginlegri ábyrgð á uppbyggingu mennta- og íþróttainnviðum.

Með þessari lausn myndi íþróttastarfsemi sem nú er á Strandgötu færast yfir í nýja húsið við Flensborg. Við það skapast raunverulegt svigrúm til að umbreyta núverandi húsnæði í menningarhús.

Fjárfesting í samfélaginu

Þessi leið er skynsöm fjárfesting á nýju Menningarhúsi fyrir Hafnarfjörð. Fjárfesting í lífsgæðum, menntun, ferðaþjónustu og atvinnulífi. Slík uppbygging styrkir sjálfsmynd bæjarins og gerir hann að enn meira aðlaðandi stað til að búa á og heimsækja.

Hafnarfjörður hefur alla burði til að verða leiðandi afl í menningu á höfuðborgarsvæðinu. Það sem vantar er að taka ákvörðunina og láta hana verða að veruleika..

Við í Viðreisn ætlum að ganga í verkið.

Höfundur er oddviti Viðreisnar í Hafnarfirði.

Karólína Helga Símonardóttir

