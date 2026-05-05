Reykjanesbrautin - við leysum hnútinn

Stefán Már Gunnlaugsson skrifar

Hafnfirðingar þekkja vel af eigin raun umferðarhnútana á Reykjanesbrautinni einkum núna þegar Flóttamannavegurinn er lokaður tímabundið. Þetta veldur ekki aðeins löngum töfum, heldur eykst umferðarálag um allan bæ, einkum í miðbænum og Setberginu. Á 25 árum hefur umferðarþunginn meira en tvöfaldast á Reykjanesbrautinni og komið er í óefni, en ekkert hefur verið gert til að takast á við ástandið og áfram er gert ráð fyrir aukningu umferðar næstu ár.

Hvað viljum við?

Samfylkingin í Hafnarfirði leggur til skýrar og raunhæfar aðgerðir sem miða að því að tryggja öryggi og flæði umferðar:

  • Fara í nauðsynlegar samgönguúrbætur á Reykjanesbraut frá N1 hringtorgi í átt að Kaplakrika og fara í endurbætur á Flóttamannavegi.
  • Endurskoðun samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins með það að markmiði að skoða varanlegar lausnir, þar á meðal jarðgöng undir Setbergshamar.
  • Efla almenningssamgöngur með Borgarlínu og öflugu innanbæjarkerfi strætó.

Tillögur okkar á kjörtímabilinu

Þessar tillögur eru í samræmi við málflutning okkar i Samfylkingunni á kjörtímabilinu, en við höfum lagt fram fjölmargar tillögur um lausn samgönguvandans á Reykjanesbrautinni, m.a. að hefja viðræður við Vegagerðina um flýtiframkvæmdir, styrkja Flóttamannaveginn og flýta Borgarlínu. Samkvæmt samgöngusáttmálanum er gert ráð fyrir seinkun framkvæmda og að þær hefjist ekki fyrr en árið 2030 og ljúki árið 2033. Allar okkar tillögur voru felldar af meirihluta Framsóknar- og Sjálfstæðisflokks sem hafa sofið fast á verðinum árum saman. Það er þó fagnaðarefni að ríkisstjórnin undir forystu jafnaðarfólks hefur tekið ákvörðun um að Flóttamannavegurinn er ekki lengur skilavegur, heldur verður áfram umsjá Vegagerðarinnar og gert er ráð fyrir fjármagni til vegarins í samgönguáætlun.

Við erum tilbúin

Það er sannarlega verk að vinna í samgöngumálum í Hafnarfirði. Við í Samfylkingunni erum tilbúin að ganga í verkin og munum setja samgöngumál í forgang þegar við tökum við bænum eftir kosningarnar 16. maí næstkomandi.

Höfundur er bæjarfulltrúi og skipar 5. sæti á lista Samfylkingarinnar í Hafnarfirði.

