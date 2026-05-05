Reykjanesbrautin - við leysum hnútinn Stefán Már Gunnlaugsson skrifar 5. maí 2026 11:18 Hafnfirðingar þekkja vel af eigin raun umferðarhnútana á Reykjanesbrautinni einkum núna þegar Flóttamannavegurinn er lokaður tímabundið. Þetta veldur ekki aðeins löngum töfum, heldur eykst umferðarálag um allan bæ, einkum í miðbænum og Setberginu. Á 25 árum hefur umferðarþunginn meira en tvöfaldast á Reykjanesbrautinni og komið er í óefni, en ekkert hefur verið gert til að takast á við ástandið og áfram er gert ráð fyrir aukningu umferðar næstu ár. Hvað viljum við? Samfylkingin í Hafnarfirði leggur til skýrar og raunhæfar aðgerðir sem miða að því að tryggja öryggi og flæði umferðar: Fara í nauðsynlegar samgönguúrbætur á Reykjanesbraut frá N1 hringtorgi í átt að Kaplakrika og fara í endurbætur á Flóttamannavegi. Endurskoðun samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins með það að markmiði að skoða varanlegar lausnir, þar á meðal jarðgöng undir Setbergshamar. Efla almenningssamgöngur með Borgarlínu og öflugu innanbæjarkerfi strætó. Tillögur okkar á kjörtímabilinu Þessar tillögur eru í samræmi við málflutning okkar i Samfylkingunni á kjörtímabilinu, en við höfum lagt fram fjölmargar tillögur um lausn samgönguvandans á Reykjanesbrautinni, m.a. að hefja viðræður við Vegagerðina um flýtiframkvæmdir, styrkja Flóttamannaveginn og flýta Borgarlínu. Samkvæmt samgöngusáttmálanum er gert ráð fyrir seinkun framkvæmda og að þær hefjist ekki fyrr en árið 2030 og ljúki árið 2033. Allar okkar tillögur voru felldar af meirihluta Framsóknar- og Sjálfstæðisflokks sem hafa sofið fast á verðinum árum saman. Það er þó fagnaðarefni að ríkisstjórnin undir forystu jafnaðarfólks hefur tekið ákvörðun um að Flóttamannavegurinn er ekki lengur skilavegur, heldur verður áfram umsjá Vegagerðarinnar og gert er ráð fyrir fjármagni til vegarins í samgönguáætlun. Við erum tilbúin Það er sannarlega verk að vinna í samgöngumálum í Hafnarfirði. Við í Samfylkingunni erum tilbúin að ganga í verkin og munum setja samgöngumál í forgang þegar við tökum við bænum eftir kosningarnar 16. maí næstkomandi. Höfundur er bæjarfulltrúi og skipar 5. sæti á lista Samfylkingarinnar í Hafnarfirði. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Stefán Már Gunnlaugsson Skoðun: Sveitarstjórnarkosningar 2026 Mest lesið Verkalýðsfélög í faðmi hins opinbera Björn Brynjúlfur Björnsson Skoðun Hvað fá foreldrar í Kópavogi fyrir 450 þúsund króna barnaskatt? Dagbjört Hákonardóttir,Eydís Inga Valsdóttir Skoðun Hætta á ferðum í fjölmiðlun á Íslandi Stefán Jón Hafstein Skoðun Miðflokkarnir tveir í Kópavogi Pétur Björgvin Sveinsson Skoðun Ég er 57 ára og tilbúinn til að leggja mitt af mörkum — en fæ ekki tækifærið Gunnar Gíslason Skoðun Þegar einhverfan er ósýnileg: Stúlkur og konur á einhverfurófi Vigdís M. Jónsdóttir Skoðun Börnin sem flytja oft Steinunn Gyðu- og Guðjónsdóttir Skoðun Af vanrækslu og myglu Róbert Ragnarsson Skoðun Lyftum arkitektúrnum upp Hulda Hallgrímsdóttir Skoðun Að byggja fyrir fólk eða… Magnús Jónsson Skoðun Skoðun Skoðun Hvernig ræktum við frið í huga fólks? Sæunn Stefánsdóttir skrifar Skoðun Borgin skapi hlutastörf Stefán Pálsson skrifar Skoðun Gleymum ekki hestamönnum og skátum Þorsteinn Hjartarson skrifar Skoðun Er gott að eldast á Akranesi? Hugrún Eva Valdimarsdóttir skrifar Skoðun Eitt samtal getur breytt deginum Alda Björk Harðardóttir skrifar Skoðun Ég er 57 ára og tilbúinn til að leggja mitt af mörkum — en fæ ekki tækifærið Gunnar Gíslason skrifar Skoðun Reykjanesbrautin - við leysum hnútinn Stefán Már Gunnlaugsson skrifar Skoðun Valdhroki bæjarstjórans í Kópavogi Helga Jónsdóttir skrifar Skoðun Menningin er hjartað í Hafnarfirði Guðbjörg Oddný Jónasdóttir skrifar Skoðun Lækkun gjalda: skref í rétta átt, en enn langt í land Valborg Ösp Árnadóttir Warén skrifar Skoðun Sveitarfélög á Íslandi og Evrópusambandið Eiríkur Björn Björgvinsson skrifar Skoðun Gefum sköpunargáfu barna það pláss sem hún á skilið Guðrún Lína Thoroddsen skrifar Skoðun Hvað fá foreldrar í Kópavogi fyrir 450 þúsund króna barnaskatt? Dagbjört Hákonardóttir,Eydís Inga Valsdóttir skrifar Skoðun Skólaskeyti til Garðbæinga! Harpa Þorsteinsdóttir skrifar Skoðun Verkalýðsfélög í faðmi hins opinbera Björn Brynjúlfur Björnsson skrifar Skoðun Gæði kennslu: Farsæld sem markmið menntunar Anna Kristín Sigurðardóttir,Berglind Gísladóttir,Birna María B. Svanbjörnsdóttir,Guðmundur Engilbertsson,Hermína Gunnþórsdóttir,Jóhann Örn Sigurjónsson,Rúnar Sigþórsson,Sólveig Zophoníasdóttir skrifar Skoðun Miðflokkarnir tveir í Kópavogi Pétur Björgvin Sveinsson skrifar Skoðun Heimurinn þarfnast milljón fleiri ljósmæðra Unnur Berglind Friðriksdóttir skrifar Skoðun Byggjum það sem fólkið vill Hildur Björnsdóttir skrifar Skoðun Íþróttaborgin Reykjavík Bjarni Guðjónsson skrifar Skoðun 5. maí alþjóðadagur ljósmæðra Unnur Berglind Friðriksdóttir skrifar Skoðun Víðistaðatún, lykill að öflugri vetrarútivist í Hafnarfirði Elísabet Rós Birgisdóttir skrifar Skoðun Að brjóta nýjar leiðir Ragnar Sverrisson skrifar Skoðun Hver vinnur vinnuna árið 2035? Halldóra Mogensen skrifar Skoðun Af vanrækslu og myglu Róbert Ragnarsson skrifar Skoðun Vel tengd höfuðborg Birkir Ingibjartsson skrifar Skoðun Börnin sem flytja oft Steinunn Gyðu- og Guðjónsdóttir skrifar Skoðun Hvar er menningarhús Hafnfirðinga? Karólína Helga Símonardóttir skrifar Skoðun Víðistaðatún, lykill að öflugri vetrarútivist í Hafnarfirði Elísabet Rós Birgisdóttir skrifar Skoðun Lyftum arkitektúrnum upp Hulda Hallgrímsdóttir skrifar Sjá meira