Sveitarfélög á Íslandi og Evrópusambandið Eiríkur Björn Björgvinsson skrifar 5. maí 2026 10:16 Nú styttist í kosningar til sveitarstjórna og frambjóðendur byrjaðir að kynna framtíðarsýn sýna fyrir kjósendum og hver framtíð sveitarfélagsins gæti orðið komist þeir til áhrifa. Þegar rætt er um framtíð íslenskra sveitarfélaga er að mörgu að hyggja og að mínu mati m.a. mikilvægt að horfa til þess hvernig alþjóðlegt samstarf getur styrkt nærþjónustu og byggðaþróun. Aðild Íslands að Evrópusambandinu gæti að mínu mati t.d. haft víðtæk og jákvæð áhrif á sveitarfélög á Íslandi, ekki síst hvað varðar fjármögnun verkefna og tækifæri til þróunar. Fyrir utan möguleika á lægri vöxtum og stöðugri gjaldmiðli felast að mínu mati stærstu tækifæri sveitarstjórnarstigsins í aðgangi að umfangsmiklum styrkja- og þróunarsjóðum Evrópusambandsins. Í gegnum slíka sjóði gætu íslensk sveitarfélög sótt fjármagn t.d. til innviðauppbyggingar, umhverfisverkefna og nýsköpunar í þjónustu við íbúa. Aukin þátttaka í samevrópskum verkefnum á að geta styrkt faglegt starf sveitarfélaga. Þar tala ég af reynslu. Ég hef einfaldlega átt gott samstarf við fulltrúa annarra sveitarfélaga í Evrópu sem hefur m.a. leitt til góðra lausna í málefnum ungs fólks, úrgangsmálum, loftslagsmálum og stafrænum umbótum í opinberri þjónustu, í þeim sveitarfélögum sem ég hef starfað, svo eitthvað sé nefnt. Að mínu mati ætti aðild að Evrópusambandinu einnig að geta styrkt stöðu sveitarfélaga í byggðaþróun. Með markvissum stuðningi úr evrópskum byggðasjóðum gætu skapast ný atvinnutækifæri t.d. á landsbyggðunum, sem dregur úr fólksfækkun og styrkir lífsgæði t.d. í minni samfélögum. Framtíð íslenskra sveitarfélaga byggist á getu þeirra til að nýta tækifæri sem þeim bjóðast. Með nánari tengslum við Evrópusambandið og sveitarfélög í Evrópu gætu þau að mínu mati orðið sterkari, sjálfbærari og betur í stakk búin til að þjónusta íbúa sína. Höfundur er þingmaður Viðreisnar. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Eiríkur Björn Björgvinsson 