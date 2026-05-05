Skólaskeyti til Garðbæinga!

Stöð: Skólinn.
Tími: Núna.
Til kennara og foreldra.Við sendum þetta skeyti vegna komandi sveitarstjórnarkosninga.Staðan er ekki vonlaus.En það er rými til bætingar.Börnin eru fleiri.Þarfir þeirra eru fjölbreyttari.Verkefnin stærri en áður.Kennarar standa vaktina.Með minna svigrúm.Meiri ábyrgð.Í fleiri hlutverkum.
Skólinn á að vera fyrir fjölbreytileikann.Fyrir börn með annað móðurmál.Börn með áföll.Börn með frávik.Börn með mikla orku.Börn sem eiga erfitt með hefðbundið form.Þau eru ekki „of mikið“.Kerfið er stundum of lítið.Við erum öll í sama liðinu.Foreldrar.Kennarar.Börnin.
Við viljum gera betur.
Sérfræðingar þurfa að vera nær skólanum - inni í skólanum.Sálfræðiþjónusta - talmeinaþjónusta.Ekki bara í skýrslum.Heldur í stuðningi við starfsfólk í skólum.Við þau sem þurfa mest á því að halda.Garðabær á að vera framúrskarandi í lausnum fyrir börn í skólum,eins og hann var og getur verið.
Þjónusta sem börn fá eykur lífsgæði fjölskyldna.Hún á heima í nærumhverfi þeirra.Ekki langt í burtu.Ekki í brotakenndum lausnum.
Kennarar eru ekki vandamálið.Börnin eru ekki vandamálið.Vandinn er að við höfum reynt að leysa nýjan veruleikameð gömlum aðferðum.
Á að gefa einkunnir í bókstöfum?Á að gefa einkunnir í tölustöfum?Lausnin felst ekki í matskvarða,lausnin felst í grunnþjónustu.
Þetta skeyti er ákall um framsækni.
Aukinn metnað.Þjónustan nær.Setjum hámark á fjölda barna í bekkjum.Fagfólk inn í skólana.Stuðning fyrr.Rými til að ná utan um öll börn.
Skeyti lokið.Ábyrgðin er okkar.Göngum í verkin.Kosningarnar skipta máli.Settu X við C
Höfundur er uppeldis- og menntunarfræðingur, lýðheilsufræðingur og býður sig fram i 2.sæti Viðreisnar i Garðabæ.
