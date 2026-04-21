Blár, rauður, gulur og C+

Töluvert hefur verið rætt um matskerfi grunnskólanna sl. daga. Lítill hópur forystu kennara og nokkrir kennarar berjast á móti þeim breytingum sem ráðherra vill koma á.
Matskerfi grunnskólans hefur verið gagnrýnt harkalega af öllum í samfélaginu drepum fæti niður í rannsókn sem gerð var á vegum menntamálaráðuneytisins:
,,Foreldrum, kennurum, nemendum og skólastjórnendum, öllum þessum hópum þykja helstu þættir aðalnámskrárinnar illskiljanlegir, of háfleygir og of undirorpnir túlkun hvers og eins“
,,Mikið ósamræmi er í því hvernig aðalatriði námskrárinnar, til að mynda hæfniviðmið, matsviðmið og námsmatskerfi, eru notuð í grunnskólum landsins og ljóst að helstu markmið aðalnámskrár grunnskóla frá 2011 og 2013 hafa ekki náðst.“
Hringir það engum bjöllum að það hafi tekið kennara, fagmennina,13 ár að komast til botns í matskerfi grunnskólabarna, 13 ár?
Á það að taka foreldra 10 ára skólagöngu barns síns að átta sig á því hvar barnið stendur í námi?
Afar lítil eftirspurn er eftir þessu matskerfi og annarri orðasúpu aðalnámskrár innan samfélagsins og trúverðugleiki þess svo gott sem enginn. Það hefur verið ljóst árum saman.
Námsárangur hefur verið í frjálsu falli. Þessi tilraun með bókstafakerfi og aðalnámskrá hefur runnið sitt skeið, þessu þarf öllu að skipta út. Það sjá svo gott sem allir í samfélaginu og vonandi kennaraforystan líka.
Íslensk börn eiga það skilið að það kerfi sem þau eru metin eftir sé skiljanlegt og uppbyggilegt, horfumst í augu við það.
Höfundur er þingmaður Sjálfstæðisflokksins og fyrrverandi skólastjóri.
