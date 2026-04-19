Oft er þörf en nú er hún orðin að neyð.
Á sama tíma og ráðherrar ríkisstjórnarinnar tala um farsæld barna, snemmtæka íhlutun og mikilvægi þess að styðja foreldra, hefur verið tekin ákvörðun um að stöðva fjárveitingar til Foreldrahúss. Sú ákvörðun þýðir einfaldlega eitt: að starfsemin mun loka 1. maí ef ekkert verður að gert.
Þetta er ekki kerfisvilla. Þetta er ákvörðun og ábyrgðin er skýr.
Hér bera heilbrigðisráðherra, Alma Möller, félags- og vinnumarkaðsráðherra, Ragnar Þór Ingólfsson og mennta- og barnamálaráðherra, Inga Sæland sameiginlega ábyrgð. Allir þessir ráðherrar hafa talað fyrir aukinni samvinnu, snemmtækri íhlutun og bættri þjónustu við börn og fjölskyldur. Þau bera öll ábyrgð á því að eitt öflugasta fyrirbyggjandi úrræði landsins fyrir börn og foreldra sé nú að hverfa.
Það er ekki nóg að tala. Það þarf að standa við það sem sagt er.
Foreldrahús hefur í áratugi verið lykilúrræði fyrir foreldra barna með hegðunar-, tilfinninga- og vímuefnavanda. Á hverju ári leita 1.500–1.800 foreldrar þangað vegna vanda um 600 ungmenna.
Þetta er ekki smávægilegt úrræði. Þetta er burðarstoð.
Ríkið lét sjálft gera úttekt á starfseminni. Niðurstaðan var skýr: mikil ánægja með þjónustuna og staðfesting á því að snemmtæk íhlutun sparar samfélaginu verulegan kostnað til framtíðar.
Samt er fjármagnið tekið af.
Ef þetta er ekki úrræði sem á að styðja, hvaða úrræði á þá að styðja?
Stjórnvöld hafa lagt mikla áherslu á farsæld barna. Talað hefur verið um að grípa börn fyrr, styðja foreldra betur og samræma þjónustu.
Foreldrahús er nákvæmlega slíkt úrræði.
Að leyfa því að loka er ekki bara skref aftur á bak, það grefur undan þeirri stefnu sem stjórnvöld hafa sjálf kynnt.
Þetta er prófsteinn á trúverðugleika ráðherra.
Reynsla foreldra segir meira en allar skýrslur:
„Það er svo sorglegt að það sé verið að loka Foreldrahúsi. Það bjargaði mér algjörlega þegar sonur minn var í neyslu. Það er svo mikilvægt að hafa þennan stuðning – að standa ekki einn með erfiðleikana. Það er algjörlega út í hött að það sé verið að loka.“
„Foreldrahúsi þakka ég fyrir að ég eigi gott líf í dag Það frábæra starf sem þar var og er fullnægði öllu því sem foreldrar sem eiga erfið börn í neyslu þurfa á að halda. Foreldrahús verður að halda áfram að vera til staðar fyrir okkur “
Þetta eru ekki einstaka sögur. Þetta er raunveruleiki fjölskyldna um allt land.
Að loka Foreldrahúsi er ekki sparnaður.
Það er ákvörðun sem mun:
auka álag á heilbrigðis-, mennta- og velferðarkerfi
leiða til alvarlegri vanda hjá ungmennum
og kosta samfélagið meira til lengri tíma
Þetta er niðurskurður á versta mögulega stað það er að segja,í forvörnum.
Foreldrahús stendur frammi fyrir lokun 1. maí.
Spurningin er einföld:
Ætla ráðherrar að standa við eigin stefnu – eða leyfa þessu að gerast?
Ef Foreldrahús lokar, þá er það ekki vegna þess að það virkar ekki – heldur vegna þess að stjórnvöld kusu að standa ekki með því.Og þá bera þau ábyrgð á afleiðingunum.
Því skorum við á stjórnvöld að endurskoða afstöðu sína og sýna vilja í verki og sjá til þess að starfsemi Foreldrahúss haldist óskert
Undirskriftalistinn er hér.
Höfundar eru mæður sem nutu þjónustu Foreldrahúss fyrir nokkrum árum.
