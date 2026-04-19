Erum við að missa sjónar á því sem stendur okkur næst? Hólmfríður Rut Einarsdóttir skrifar 19. apríl 2026 07:33 Þegar landsmálin fá allt sviðsljósið er hætta á að við gleymum þeim grundvallarhagsmunum sem standa okkur næst. Það eru hagsmunir sem við fáum sjálf ráðið á sveitarstjórnarstiginu. Börnin og ungmennin okkar eiga að vera í forgangi. Þau eru okkar dýrmætasta auðlind og velferð þeirra endurspeglar hversu vel okkur tekst til við uppbyggingu samfélagsins í Múlaþingi. Öflug þjónusta við börn og ungmenni er hornsteinn velferðar Við þurfum að byggja upp Múlaþing þar sem tækifærin eru jöfn, óháð búsetu. Í því felst að styrkja tómstunda-, frístunda- og íþróttastarf, ásamt því að tryggja betri geðheilbrigðisþjónustu á öllum skólastigum. Þegar okkur tekst að styðja betur við börnin okkar, skilar það sér í bættu samfélagi fyrir okkur öll. Við þurfum að efla úrræði fyrir börnin og styrkja samstarfið milli skóla og sveitarfélags. Kennarar og annað starfsfólk á öllum skólastigum er í fremstu víglínu. Til þess að hlúa betur að þörfum barna og ungmenna þarf að gefa þeim sem sinna þeim betri úrræði. Hver með sínu nefi Íþróttir og frístundastarf eru mikilvægur hlekkur í uppeldi og lýðheilsu barna okkar. Við þurfum að vinna náið með íþróttafélögunum að því að tryggja fjölbreytni í íþrótta- og tómstundastarfi svo öll börn finni eitthvað sem eflir þau og gleður. Í dreifbýlu sveitarfélagi eins og Múlaþingi eru samgöngur grundvallarforsenda fyrir blómlegu tómstundastarfi. Við beitum okkur af festu fyrir bættum samgöngum. Múlaþing er mikilvægt efnahagssvæði fyrir allt landið og við komum því skýrt á framfæri við stjórnvöld að samgöngubætur hér eru forsenda fyrir jöfnum tækifærum barna og ungmenna á Austurlandi. Ekkert barn skilið eftir útundan Andleg heilsa barna varðar okkur öll, við munum tryggja að nauðsynleg geðheilbrigðisþjónusta sé aðgengileg öllum börnum og ungmennum óháð búsetu. Við munum fylgja fordæmi þeirra sveitarfélaga sem hafa stóraukið samráð milli skóla, barnaverndar og heilbrigðiskerfisins. Þetta hefur skilað árangri sem skiptir sköpum. Það er okkar hlutverk að skapa umhverfi þar sem börn finna fyrir öryggi og fá hjálp strax, áður en vandinn vex. Ábyrgð og fagmennska Ábyrgur rekstur sveitarfélagsins er forsenda þess að við getum staðið við loforð okkar um bætta þjónustu. Hver króna sem sparast með bættri stjórnsýslu mun nýtast við að efla stofnanir sveitarfélagsins sem eru hornsteinn blómlegs atvinnulífs á svæðinu. Hagsmunagæsla sem skiptir sköpum Við munum gæta hagsmuna sveitarfélagsins alls gagnvart stjórnvöldum. Múlaþing er mikilvægt efnahagssvæði og við eigum tilkall til sanngjarnrar hlutdeildar í þeim verðmætum sem hér verða til. Við munum beita okkur af festu fyrir því að ríkisstjórnin skili fjármunum til baka inn í okkar landshluta. Þetta er ekki bara spurning um fjármuni, heldur sanngirni við okkur sem hér búum. Við látum verkin tala fyrir framtíð Múlaþings. Höfundur er oddviti framboðs Austurlistans og Viðreisnar í Múlaþingi. 