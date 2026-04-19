Ég er heyrnarlaus, tilheyri táknmálssamfélaginu á Íslandi og skipa 10. sæti á lista Viðreisnar í Kópavogi í komandi kosningum. Það er ekki sjálfsagt. Þvert á móti er það mikilvægt skref í átt að aukinni fjölbreytni og raunverulegu jafnrétti í stjórnmálum.
Viðreisn á hrós skilið fyrir að stíga þetta skref. Með því að bjóða einstakling úr táknmálssamfélaginu til þátttöku á framboðslista eru send skýr skilaboð: að raddir allra skipta máli og að samfélagið eigi að endurspeglast í þeim sem taka ákvarðanir.Íslenskt táknmál er jafnframt jafnrétthátt íslenskri tungu samkvæmt lögum nr. 61/2011 - en það þarf líka að endurspeglast í framkvæmd.,,Ekkert um okkur án okkar” - eru mikilvægustu skilaboðin í réttindabaráttu fatlaðs fólks og þessi skilaboð þurfa að heyrast skýrt.
Sveitarfélög eru ekki einsleit. Í Kópavogi býr fjölbreyttur hópur fólks með ólíkan bakgrunn, tungumál og þarfir. Þar á meðal er táknmálssamfélagið, hópur sem hefur lengi þurft að berjast fyrir sýnileika og aðgengi.
Því vekur athygli að fáir, ef einhverjir, aðrir flokkar á sveitarstjórnarstiginu hafa sett táknmál á stefnuskrá sína eða tryggt þátttöku fólks úr táknmálssamfélaginu á sínum listum. Það er veikleiki í lýðræðinu. Ef við ætlum að tala um jafnræði verðum við að meina það í verki.
Aðgengi að upplýsingum er ekki aukaatriði – það er forsenda þátttöku. Þegar upplýsingar eru ekki aðgengilegar á táknmáli er hópur fólks útilokaður frá lýðræðislegri umræðu og þjónustu.
Táknmálið þarf að vera sýnilegt – í stjórnsýslu, í miðlun upplýsinga og í stefnumótun. Það er ekki nóg að tala um aðgengi. Það þarf að framkvæma það.
Þegar fjölbreytni fær að njóta sín í stjórnmálum verða ákvarðanir betri. Fleiri sjónarhorn leiða til víðari skilnings og réttlátari niðurstaðna. Það er ekki aðeins hagur táknmálssamfélagsins að eiga fulltrúa – það er hagur alls samfélagsins.
Kópavogur hefur tækifæri til að vera leiðandi í aðgengi, jafnrétti og fjölbreytni. Það byrjar á því að tryggja að allir hópar hafi rödd við borðið.
Táknmálið á að sjást.Táknmálið á að heyrast – á sínum forsendum.
Höfundur er heyrnarlaus frumkvöðull, leiðsögumaður og skipar 10. sæti á lista Viðreisnar í Kópavogi.
