Bestum borgina fyrir hinsegin fólk! 19. apríl 2026 08:32 Píratar elska alls konar fána, enda er merki Pírata einmitt það; fáni. Fánar eru notaðir til að sýna afstöðu og vísa í baráttu. Fánar hinsegin samfélagsins eru okkur gríðarlega mikilvægir það sem þeir tákna sýnileika, samstöðu, söguna og baráttuna. Við stöndum sterkari saman. Samfélagið okkar stendur á krossgötum. Við getum farið í áttina að fáfræði og hræðslu eða valið frelsi og öryggi fyrir framtíðina. Píratar trúa því að öll eigi rétt á að lifa sínu lífi á eigin forsendum óháð kynhneigð, kynvitund og kyntjáningu. Píratar vilja borg þar sem hinsegin fólk upplifir sig öruggt á djamminu, í sundi, þegar þau sækja þjónustu hjá borginni, í skólum, bókasöfnum og bara alls staðar. Píratar vilja, sem dæmi, fjármagna hinsegin félagsmiðstöðina, tryggja að borgin vinni kerfisbundið gegn hatursorðræðu, tryggja algilda hönnun t.d. í sundi og við veitingu þjónustu, kanna stöðu hinsegin eldri borgara og tryggja að þau geti lifað örugg á ellilífeyrisárum sínum, kanna stöðu hinsegin fatlaðs fólks, kanna stöðu hinsegin innflytjenda, regnbogavotta alla vinnustaði borgarinnar og vera með hinsegin fræðslu á öllum skólastigum. Fyrst og fremst viljum við borg þar sem öll finna að þau eru örugg til að lifa sínu lífi á eigin forsendum. Bestum borgina fyrir hinsegin fólk! Höfundur skipar 5. sæti á lista Pírata fyrir komandi borgarstjórnarkosningar!