Táknin skipta ekki máli – fagmennskan gerir það Magnús Þór Jónsson skrifar 18. apríl 2026 15:00 Kennarar eru ekki á móti því að gefa einkunnir á bilinu 0–10. Sú hugmynd er einfaldlega röng. Námsmat snýst ekki um hvort við notum bókstafi eða tölustafi – það er aukaatriði. Kjarni málsins er hvað einkunnir þýða og hvernig þær eru notaðar. Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla er hæfni nemenda metin út frá fjölbreyttum þáttum. Þar er ekki aðeins horft til prófúrslita heldur líka til sjálfstæðis, samstarfshæfni og getu til að vinna undir leiðsögn. Þetta er faglegt heildarmat sem byggir á sífelldri eftirfylgni yfir allt skólaárið – ekki einfaldri prósentureiknivél. Þegar bókstafir eru notaðir er merking þeirra samkvæmt námskrá í raun skýr: A fyrir framúrskarandi hæfni, B fyrir að hafa náð viðmiðum að öllu leyti, C fyrir að hafa náð viðmiðum að einhverju leyti og D fyrir að hafa ekki náð viðmiðum. Ef á að skipta yfir í tölustafi þarf að svara grundvallarspurningum: Hvað þýðir 8? Hvað þýðir 7? Og hver er raunverulegur munur á hæfni nemenda sem fá þessar einkunnir? Í umræðunni virðist stundum ríkja sá misskilningur að námsmat sé fyrst og fremst próf. Að nemandi sem svarar 70% rétt fái einfaldlega 7. Raunin er önnur. Stór hluti þess sem skiptir máli í námi verður ekki mældur með prófi – svo sem frumkvæði, dýpt skilnings og skapandi hugsun. Þetta eru einmitt þeir þættir sem skólinn á að rækta. Ef breyta á einkunnagjöf í grunnskólanum þarf að breyta aðalnámskrá og hún verður að innihalda skýr viðmið um það hvað tölurnar þýða fyrir stöðu nemandans og taka tillit til þessara þátta. Breyting á námsmati er ekki einföld tæknileg breyting. Það er breyting á aðalnámskrá og slíkar breytingar krefjast vandaðrar vinnu, samráðs og tíma. Börn eiga skilið að breytingar séu undirbúnar af fagmennsku. Við getum ekki breytt námsmati vegna þess að hugmynd er vinsæl í umræðunni. Við getum ekki breytt án útfærslu, án samræmingar og án þess að horfa til áhrifa á allt kerfið. Kennarasamband Íslands hefur ítrekað kallað eftir raunverulegu samtali um framtíð menntamála. Við höfum kallað eftir samtali um ólíka þætti í skólastarfi í leik-, grunn-, framhalds- og tónlistarskólum og þróun skólakerfisins í heild. Í víðu samráði þar sem við förum á dýptina og byggjum á metnaði og fagmennsku. Kennarar eru ekki aðeins í kjarabaráttu. Þeir eru fagfólk sem ber ábyrgð á einni mikilvægustu grunnstoð samfélagsins. Þeir eru tilbúnir í samtalið og alvöru samráð og munu mæta til leiks þegar það verður boðað. Höfundur er formaður Kennarasambands Íslands Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Magnús Þór Jónsson Sigurður Árni Reynisson Skoðun Ríkisstjórnin má ekki bíða lengur Stefán Vagn Stefánsson Skoðun Slapp lifandi út af elliheimili Margrét Sigríður Guðmundsdóttir Skoðun Börn með málþroskaraskanir geta ekki beðið endalaust Hildur Jónsdóttir Skoðun Lyfjatengd dauðsföll eru pólitísk ákvörðun Unnar Þór Sæmundsson Skoðun Skoðun Skoðun Táknin skipta ekki máli – fagmennskan gerir það Magnús Þór Jónsson skrifar Skoðun 30 ára aðlögun án áhrifa Ingólfur Sverrisson skrifar Skoðun Kópavogsdalur er okkar Central Park Hákon Gunnarsson skrifar Skoðun Rödd þeirra sem bera kerfið uppi og rétturinn til að nota hana Formenn fag- og stéttarfélaga í heilbrigðisþjónustu skrifar Skoðun Trillukarlar – síðasta vígið gegn fáræði og spillingu Kjartan Sveinsson skrifar Skoðun Lyfjatengd dauðsföll eru pólitísk ákvörðun Unnar Þór Sæmundsson skrifar Skoðun Börn með málþroskaraskanir geta ekki beðið endalaust Hildur Jónsdóttir skrifar Skoðun Regnbogagrýlan Sigtryggur Ellertsson skrifar Skoðun Tímasetning efnahagsaðgerða er lykilatriði Þórarinn Ingi Pétursson skrifar Skoðun Snorri Másson Heller Mills Sjöfn Asare Hauksdóttir skrifar Skoðun Menntamálin eru í alvarlegum vanda Ragnar Þór Pétursson skrifar Skoðun Ríkisstjórnin má ekki bíða lengur Stefán Vagn Stefánsson skrifar Skoðun Fullveldi eða ESB: Hver greiðir heimilisreikninginn? Sigurður Árni Reynisson skrifar Skoðun Horfum lengra Auður Hrefna Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Ilmefni í umhverfi barna Harpa Fönn SIgurjónsdóttir skrifar Skoðun Í stuttu máli: Villandi tal um aðlögunarviðræður Dagur B. Eggertsson skrifar Skoðun Vald í velvild Guðný Sara Birgisdóttir skrifar Skoðun „Hugmyndafræði“ regnbogans Snæbjörn Guðmundsson skrifar Skoðun Álag vegna keppnisferða að buga suma foreldra Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar Skoðun Kostnaður, kvíði og aðskilnaður Sigdór Yngvi Kristinsson skrifar Skoðun Staðfestur kerfisbrestur! Hver ber ábyrgð? Jón Þór Guðjónsson skrifar Skoðun Aðlögun Íslands að ESB: Þrír ólíkir farvegir Elvar Örn Arason skrifar Skoðun Sanngjörn þjónusta fyrir alla Kópavogsbúa - líka í efri byggðum Örn Arnarson skrifar Skoðun Sjúklingar með langvinna sjúkdóma bera fastan kostnað sem heilbrigðir blessunarlega sleppa við Gestur Andrés Grjetarsson skrifar Skoðun Á leiksviði lífsins Hörður Torfason skrifar Skoðun Ekki nóg að ráða – við þurfum að rækta Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir skrifar Skoðun Áratugalöng barátta við sandfok í Þorlákshöfn Páll Marvin Jónsson,Garðar Þorfinnsson,Hreinn Óskarsson,Eva Lind Guðmundsdóttir,Davíð Halldórsson skrifar Skoðun Húsnæði er hluti af grunninnviðum samfélagsins, ekki bara markaðsvara Mikael Snær Gíslason skrifar Skoðun Samgöngur til Vestmannaeyja á kostnað annarra landshluta Hildur Sólveig Sigurðardóttir,Viktoría Líf Valdimars Ingibergsdóttir skrifar Skoðun „Mér finnst, ég ræð!“ – en þannig byggjum við ekki upp skólastarf Lis Ruth Klörudóttir skrifar Sjá meira