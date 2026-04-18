Fullveldi eða ESB: Hver greiðir heimilisreikninginn? Sigurður Árni Reynisson skrifar 18. apríl 2026 07:30 Íslensk umræða um Evrópusambandið hefur um áratugaskeið verið föst í ákveðinni hringrás þar sem allskonar rökum er kastað á milli skotgrafa. Við ræðum um tollkvóta, sjávarútvegsstefnu, landbúnað og gengismál. Við teiknum upp línurit um verðbólgu og vexti eða færum rök fyrir mikilvægi þess að sitja við borðið þar sem ákvarðanir eru teknar. Mín skoðun er sú að kanna skilmála aðildarsamnings sé ekki veikleiki né að yfirgefa fullveldið, heldur einmitt það sem upplýstri þjóð ber skylda til að gera áður en hún tekur afstöðu. En þrátt fyrir þessa upplýsingaveitu nær umræðan sjaldnast að hreyfa við fólki á dýpra plani, þannig að við getum tekið upplýsta ákvörðun. Ástæðan er einföld en jafnframt flókin: Málið snýst í raun ekki um Brussel, heldur um Ísland. Það snýst ekki um evruna, heldur um traust. Brotið traust og pólitísk menning Lýðræði byggir á félagslegum samningi. Við felum kjörnum fulltrúum umboð til að fara með hagsmuni okkar og í staðinn treystum við því að þeir starfi af heiðarleika og gagnsæi. Á Íslandi hefur þessi samningur stjórnmálamannanna og almúgans margsinnis orðið fyrir hnjaski. Hvort sem litið er til eftirmála bankahrunsins, Icesave-deilunnar eða þeirrar staðreyndar að kosningaloforð virðast oft hafa takmarkað geymsluþol, þá er niðurstaðan sú sama: Stór hluti þjóðarinnar upplifir að leikreglurnar séu skrifaðar í bakherbergjum. Þegar stjórnmálamaður leggur til að „skoða aðildarsamning“, heyrir tortrygginn kjósandi eitthvað annað en boð um upplýsta ákvörðun. Hann heyrir upphafið að ferli sem hann telur hannað til að króa þjóðina af. Óttinn er sá að þegar vinnan er hafin, þegar mannauður og fjármunir hafa verið lagðir í ferlið, muni stjórnmálastéttin segja: „Nú er þetta orðið of dýrt til að hætta við.“ Þetta er sálfræðileg gildra sem margir neita að ganga í, einfaldlega vegna þess að þeir treysta ekki þeim sem halda á stýrinu. Tortryggni þessi beinist að því sem margir kalla „klækjastjórnmál“, kerfi þar sem hlutirnir eru keyrðir í gegn með því að skapa óumflýjanlegar aðstæður fremur en með því að byggja upp raunverulega sátt. Gjáin á milli lands og borga Einn af lykilþáttum þessa vantrausts er sú djúpa gjá sem hefur myndast milli höfuðborgarsvæðisins og landsbyggðarinnar. Á landsbyggðinni er upplifunin víða sú að ákvarðanavaldið hafi smám saman safnast saman í Reykjavík, með þeim afleiðingum að fólk úti á landi sitji eftir. Margir telja sig þurfa að sætta sig við skert lífskjör til að standa undir þjónustu og innviðum sem þeir sjá lítið af í eigin nærumhverfi. Þessi tilfinning á sér djúpar rætur og byggir á reynslu af fyrri stórum ákvörðunum: jarðgöngum sem vöktu deilur, skerðingu á heilbrigðisþjónustu, samþjöppun í sjávarútvegi sem tæmdi sum byggðarlög og þeirri útbreiddu upplifun að hagsmunir höfuðborgarinnar vegi oftar en ekki þyngra en hagsmunir landsbyggðarinnar. Þetta er ekki eingöngu tilfinning. Það má sjá það í fólksfækkun í dreifbýli og lokuðum skólum. Þegar rætt er um að færa vald enn fjær, yfir hafið til Brussel, vaknar raunverulegur ótti um að sérstaða íslenskra atvinnuvega verði fórnað á altari alþjóðasamstarfs. Fyrir þennan hóp er fullveldið ekki lagalegt hugtak heldur spurning um hvort til verði samfélag utan höfuðborgarinnar eftir tuttugu ár. Tortryggnin beinist ekki síst að pólitískri elítu sem margir telja að hafi fjarlægst raunveruleika framleiðslugreinanna. Margir telja að þeir sem semja um fiskveiðikvóta í Brussel hafi aldrei staðið á þilfari togarans, og þeir sem ákveða búvöruverð hafi aldrei þurft að reikna hvort búið borgi sig yfir veturinn. Ef vantraust á milli þjóðar og stjórnvalda er þegar til staðar á þessum forsendum, verður nánast ómögulegt að byggja upp samstöðu um að fela erlendu valdi hluta af stjórn landsins. Sá sem upplifir sig nú þegar undir hæl í eigin landi sér enga von í því að bæta við öðru stjórnsýslulagi sem situr enn fjær. Þegar fullveldið greiðir ekki reikningana Á Íslandi er þó önnur spurning farin að hljóma hátt, einkum meðal yngri kynslóðar: Hvað er fullveldið eiginlega mikils virði ef við getum ekki komið okkur upp lífi? Fyrir margt ungt fólk er raunveruleikinn sá að húsnæðismarkaðurinn er óaðgengilegur, vextir eru meðal þeirra hæstu í Evrópu og matvælaverð er gífurlegt miðað við laun. Í mörgum greinum dugar eitt starf ekki lengur til að halda uppi lífi sem áður þótti eðlilegt. Þegar þetta er dagleg reynsla, hljóma fullveldisrök öðruvísi en þegar þau eru boðuð af þeim sem eru þegar komnir á traustan stað í lífinu. Fyrir þá sem eru að reyna að komast inn á húsnæðismarkaðinn er ESB ekki pólitískt hugtak heldur mögulegt tækifæri, staður þar sem vextir eru lægri, samkeppni meiri og neytendavernd sterkari. Þetta sjónarmið gengur þvert á hefðbundin flokkamörk. Hér er ekki um að ræða hugsjónamenn heldur fólk sem vill einfaldlega lifa eðlilegu lífi án þess að þurfa að leggja á sig óhóflegar fórnir. Þeim er að mörgu leyti sama hvort Brussel eða Ísland ræður, svo lengi sem niðurstaðan verði betri en hún er í dag. Þetta snýst ekki lengur bara um ESB, þetta snýst um að fólk er hætt að trúa á kerfið hér heima. Fyrir mér er þetta lykilatriðið: að hafna könnun á samningnum án þess að þekkja innihald hans er ekki fullveldisvernd, það er glapræði. Það er þó ekki sjálfgefið að ESB myndi leysa öll þessi vandamál. Margt sem þyngir ungt fólk, eins og húsnæðisskortur og veikt samkeppnisumhverfi, á rætur að rekja til innlendra ákvarðana sem hægt væri að laga án þess að bíða eftir Brussel. En það er pólitískt gáleysi að hunsa þessa rödd. Hún endurspeglar eitthvað sem íslensk stjórnmál þurfa að takast á við, hvort sem Ísland gengur í ESB eða ekki. Fullveldið sem heilagur varnargarður Hér fléttast hugtakið fullveldi inn í umræðuna sem spurning um sjálfsmynd okkar sem þjóð, en ekki aðeins sem tæknilegt stefnumál. Í mörgum Evrópuríkjum er nefnilega litið á fullveldi sem praktískt verkfæri, eitthvað sem hægt er að „deila“ með öðrum til að ná fram meiri stöðugleika eða hagsæld. Hugmyndafræðin þar er sú að með því að fórna hluta af ákvörðunarvaldi sínu til Brussel í skiptum fyrir samstarf, verði ríkið í raun sterkara og færara um að takast á við alþjóðlegar áskoranir. Fullveldið er þar ekki séð sem „allt eða ekkert“, heldur sem fjármagn sem má fjárfesta í stærra samfélagi til að tryggja öryggi og markaðsaðgang. Á Íslandi horfir þetta hins vegar allt öðruvísi við. Hér er fullveldið nátengt frelsisbaráttunni og þeirri djúpu tilfinningu að við séum herrar í eigin húsi eftir alda yfirráð erlendra konunga. Fyrir mörgum Íslendingum er fullveldið ekki verkfæri sem hægt er að deila, heldur heilagur og ódeilanlegur réttur. Það er litið á það sem varnargarð, um leið og hleypt er út hluta af valdinu yfir auðlindum eða lagasetningu, telja margir að sjálfstæðið sjálft sé í hættu. Fyrir þá sem eru harðastir í andstöðunni er fullveldið því ekki hlutur sem maður „semur um“ eða leggur í sameiginlegan sjóð gegn loforðum um lægri vexti. Þessi árekstur á milli „praktíska fullveldisins“ sem Evrópa boðar og „tilfinningalega fullveldisins“ sem býr í íslenskri þjóðarsál, er ein meginástæðan fyrir því að rökstuðningur um efnahagslegan ávinning nær oft ekki í gegnum þykkan múr tortryggninnar. Þegar vantraust er mikið breytist orðræðan í samræmi við það. Andstæðingar aðildar grípa til harðra orða á borð við „föðurlandssvik“, sem endurspeglar þá sannfæringu að verið sé að selja fjölskylduarfinn fyrir skammtímagróða. Hvort sem maður deilir þeirri sannfæringu eða ekki, þá er þessi tilfinning raunveruleg og hana má ekki hunsa. En þegar orðið „föðurlandssvik" er notað til að þagga niður í þeim sem vilja einfaldlega kanna hvað í samningnum felst, þá er ekki verið að vernda fullveldið, heldur að koma í veg fyrir upplýsta ákvörðun. Afleiðingar skammtímahugsana Það er ekki hægt að horfa fram hjá því að íslensk stjórnmál hafa oft einkennst af skorti á langtímahugsun. Þessi tilhneiging til að leysa vandann í dag á kostnað morgundagsins gerir það að verkum að stór verkefni eins og ESB-aðild verða sérstaklega ógnvekjandi. Sá sem vill ganga í ESB gæti rökstutt að ytra aðhald myndi aga íslenska stjórnsýslu, en gagnrýninn kjósandi svarar: „Af hverju ættum við að treysta sama fólkinu, sem klúðraði málum hér heima, til að semja fyrir okkar hönd úti í heimi?“ Vantraust er ekki hlutur sem hægt er að hólfa niður. Ef fólk treystir ekki stjórnvöldum til að reka heilbrigðiskerfið eða tryggja efnahagslegan stöðugleika, þá treystir það þeim heldur ekki til að fara með fullveldið. ESB-umræðan á Íslandi er í raun mælikvarði á traust til innlendra innviða. Niðurstaða: Sáttmálinn sem vantar Ef við ætlum að eiga raunverulegt samtal um framtíð Íslands, verðum við fyrst að færa umræðuna úr höndum þeirra sem eiga beinna hagsmuna að gæta og fleyta henni upp úr skotgröfum dægurpólitíkurinnar. Þegar málefnaleg rök víkja fyrir staðhæfingum og tilfinningahlaðinni orðræðu, stendur ekkert eftir sem hægt er að byggja upplýsta ákvörðun á. Þjóðin á kröfu á vandaðri samræðu en þeirri sem einkennt hefur síðustu mánuði og áratugi. Leiðin áfram verður að hefjast hjá fólkinu í landinu eins og t.d. bændum, sjómönnum og ungu fólki á leigumarkaði, fremur en hjá þeim hagsmunahópum sem þegar hafa mótað sína afstöðu og neita að horfa út fyrir eigin ramma. Raunveruleg sátt næst aðeins með samráði þar sem sjónarmið almennings vega jafnt og raddir valdhafa, laus við þrýsting frá hagsmunaöflum sem hagnast á óbreyttu ástandi eða tilteknum breytingum. Ákvörðunin um Evrópusambandið á ekki að ráðast af því hver talar hæst eða hver er lúmskastur í því að afvegaleiða umræðuna. Hún á að snúast um grundvallarspurningar: Hvaða hagsmuni viljum við verja sem fullvalda þjóð og hverju þurfum við að breyta til að tryggja lífskjör framtíðarinnar? Þetta samtal getur hins vegar aldrei átt sér stað ef það er kæft í fæðingu með tortryggni og persónuníð. Fullveldið verður áfram sá hornsteinn sem þjóðin neitar að fórna. Spurningin sem við stöndum frammi fyrir er hvort við búum yfir þeim pólitíska þroska að ræða framtíð okkar af hreinskilni, án þess að stimpla viðmælandann sem svikara eða öfgafullan hugsjónamann. Við þurfum fyrst að gera samning um hvernig við ræðum saman, því án þess grundvallartrausts verður niðurstaðan aðeins tímabundin lausn, ekki raunveruleg niðurstaða. Höfundur er mannvinur og kennari. Sigurður Árni Reynisson 