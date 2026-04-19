Skoðun

Reynsla rétt­lætir ekki reglubrot

Þórður Sigurjónsson skrifar

Það er stórhættulegt að réttlæta lágflug yfir Vestmannaeyjabæ með því að flugstjórinn hafi mikla reynslu. Flugslys verða lang oftast vegna þess að brotið er gegn reglum – ekki vegna skorts á reynslu. Síðan 2009 hafa orðið sjö hörmuleg flugslys á Islandi, þar sem flugstjórarnir voru reynslumiklir og eflaust færir flugmenn.

Þar sem flugstjórinn í umræddu lágflugi þekkti staðhætti vel, ætti hann að vita að Vestmannaeyjar eru ekki hentugur staður fyrir lágflug vegna mikils fuglalífs, því árekstur við fugla (birdstrike) getur valdið miklu tjóni og hættu.

Eins má telja afar ólíklegt að allir farþegarnir hafi verið ánægðir með flugið, þar sem margir eru flughræddir og kjósa helst ekki að ferðast í hægu og lágu flugi.

Slík áhættuhegðun sýnir ekki færni flugmanna. Hver flugmaður veit hvernig á að lækka flug, halda hæð og klifra; það er engin kúnst. Sem betur fer dettur nú fæstum í hug að gera það sér til skemmtunar á farþegaþotu.

Ekki vil ég eingöngu sakast við eyjamanninn, því vinnuveitandi hans ber stóra ábyrgð á atvikinu. Flugfélagið, Loftleiðir, Flugleiðir og nú Icelandair hafa látið lágflug með farþega viðgangast allt of lengi – sem betur fer hefur það sloppið vel hingað til, en hversu lengi?

Höfundur er fyrrverandi flugstjóri og áhugamaður um almennt öryggi.

Mest lesið


Skoðun

Sjá meira


×

Mest lesið