Háskólinn á Akureyri er einn sterkasti hornsteinn samfélagsins okkar.
Háskólinn hefur ekki aðeins byggt upp öflugt mennta- og rannsóknarumhverfi, heldur hefur hann einnig laðað að fólk til búsetu, styrkt atvinnulíf og aukið fjölbreytni í samfélaginu.
Margir sem koma til Akureyrar til náms, þar á meðal undirrituð, setjast hér að. Þannig að háskólinn er ekki aðeins menntastofnun, heldur einnig drifkraftur íbúafjölgunar, nýsköpunar og framtíðaruppbyggingar.
Hluti af því að efla Akureyri sem enn öflugra samfélag er að standa vörð um stöðu Háskólans og styrkja tengsl hans enn frekar við bæjarfélagið okkar og umheiminn.
Það felst í sterkari stuðningi við stúdenta, bættu aðgengi að húsnæði, nánara samstarfi tengdu atvinnulífi og skýrri framtíðarsýn um Akureyri sem leiðandi háskólabæ.
Bæjarstjórn Akureyrar gegnir hér lykilhlutverki.
Hún þarf að standa vörð um Háskólann á Akureyri, beita sér gagnvart ríkinu fyrir öflugum stuðningi og tryggja að hagsmunir hans séu skýrt settir á oddinn.
Samkeppni um fólk, þekkingu og tækifæri eykst stöðugt. Þess vegna eigum við ekki aðeins að verja stöðu Háskólans, heldur einnig hafa metnað til þess að efla hana.
Því segi ég sterkari Háskóli þýðir sterkari Akureyri.
Höfundur er í 12.sæti í L-listanum á Akureyri.
