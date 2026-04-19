Núverandi sveitarstjórn í Hveragerði hefur látið vinna nýtt aðalskipulag og mun það að öllu óbreyttu taka gildi fljótlega eftir kosningar. Þar er margt ágætt en það er einkum eitt sem stingur í augu og það er að gert er ráð fyrir því að færa þjóðveginn lítillega til suðurs. Þá verður hægt að byggja íbúðir á núverandi vegstæði hans auk þess sem skipulögð er íbúðabyggð sunnan við hann. Með þessu móti verður íbúðabyggð báðum megin við nýjan þjóðveg, sem mun liggja þvert í gegnum bæinn. Erfitt er að koma auga á það hvernig hagsmunum Hveragerðis er best borgið með því að leggja þjóðveg 1 ásamt háspennulínum í gegnum bæinn. Sú íbúðabyggð sem gert er ráð fyrir sunnan við þjóðveginn mun varla ná að verða hluti af Hveragerði. Til þess verður samgangur og nánd milli þessara bæjarhluta of lítill. Gert er ráð fyrir þrennum undirgöngum til að tengja bæjarhlutana saman. Það er óásættanlegt með öllu. Með þessu lagi munu margar íbúðir verða staðsettar mjög nærri nýjum þjóðvegi, beggja vegna hans. Það er alls ekki í samræmi við þau lífsgæði og gildi sem S-listinn leggur áherslu á og sér fyrir sér.
Bæjaryfirvöldum hefur ítrekað verið bent á þetta og ýmsar tillögur að betri lausnum lagðar fram. Þær hafa því miður ekki fengið hljómgrunn.
Það liggur ekkert á að stækka Hveragerði. Skuldastaða bæjarins er erfið og fyrirliggjandi er m.a. að klára íþróttamannvirki og dýra framkvæmd við skólphreinsistöð. Það á alls ekki að fara í að stækka bæinn á meðan þau mál eru ekki komin í höfn. Þá þarf að koma ýmsum innviðum í betra horf fyrir núverandi íbúafjölda. Ástand þeirra batnar síður en svo með stækkandi bæ.
Óseldar íbúðir í Hveragerði eru nú um 160. Ef þær seljast má búast við að um 400 manns flytji inn í þær. Íbúafjöldi bæjarins í dag er um 3500 þannig að hér er um rúmlega 11% fjölgun íbúa að ræða. Þessu til viðbótar er gert ráð fyrir þéttingu byggðar og í deiglunni eru byggingaráform fjölda smærri íbúða á reitum sem að okkar mati verða margir hverjir ofsetnir við það.
S-listinn hefur engan áhuga á að vinna samkvæmt nýju aðalskipulagi, vill heldur ráðast strax í breytingar eftir kosningar með hagsmuni bæjarins að leiðarljósi. Við viljum láta færa þjóðveginn til suðurs, en mun lengra en aðalskipulagið gerir ráð fyrir. Þannig væri hægt í framtíðinni að koma fyrir samfelldri byggð í bænum, án þess að þjóðvegur og háspennulínur kljúfi byggðina í tvennt.
S-listinn vill leggja sitt af mörkum í því að þrýsta á ríkisvaldið um færslu þjóðvegarins. Nýrri hugmyndir benda til að vegurinn geti legið við eða utan við bæjarmörkin sem hefði jákvæð áhrif á skipulag bæjarins, landnýtingu, staðsetningu íbúða- og atvinnusvæða og hljóðvist.
Höfundar eru frambjóðendur á S-listanum í Hveragerði
Arnar H. Halldórsson, byggingarverkfræðingur, er í 6. sæti.
Hjálmar Trausti Kristjánsson, bílstjóri, er í 12. sæti.
