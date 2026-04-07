Íslenskt samfélag glímir ekki við tímabundinn hughrifsvanda, heldur djúpan og kerfislægan meinbug. Það er valdakerfi sem hefur þróast í átt að ógagnsæi, hagsmunatengslum og algjöru ábyrgðarleysi. Ákvarðanir sem varða lífsafkomu almennings eru teknar utan sviðsljóssins, þar sem formlegar reglur víkja fyrir óformlegum tengslum.
Þetta er ekki spurning um einstaka stjórnmálamenn, heldur stjórnkerfi sem hefur fjarlægst lýðræðislegar grunnstoðir sínar.
Fjórtán firðir og gjöfull sjávarútvegur hafa á örfáum áratugum færst á fárra hendur. Þetta er ekki tilviljun, heldur afleiðing meðvitaðs lagaramma sem hefur búið til markað fyrir sameiginleg verðmæti þjóðarinnar – án þess að tryggja að arðurinn skili sér til baka.
Þegar ákvörðunarferli um úthlutun auðlinda eru ógagnsæ og rökstuðningur óaðgengilegur, rofnar samfélagssáttin. Á meðan sjávarbyggðir búa við óvissu, safna örfáir aðilar auði sem dugar til að beygja pólitíska ákvörðunartöku undir sig. Þetta er ekki bara siðferðislegt misræmi; þetta er stjórnunarlegt misferli sem grefur undan trausti og lýðræðinu í landinu.
Heilbrigðiskerfið afhjúpar raunveruleg gildi valdhafa. Á meðan hundruð sjúklinga bíða á bráðamóttökum við óviðunandi aðstæður, er fjárfest í rándýrum glansbyggingum fyrir óljósa sjúkrahússnotkun á lóð sem rúmar ekki starfssemina. Málið er allt í algerum feluleik með tilgang verkefnisins þar sem legurými er aðeins um 30% af húsnæðinu og 70% undir eitthvað annað, einhverskonar óljóst feluverkefni á kostnað almennings.
Þetta er ekki skortur á peningum; þetta er skortur á forgangsröðun og ábyrgri fagþekkingu. Þegar fjármunum er beint í verkefni sem virðist þjóna frekar pólitískri ásýnd fremur en brýnni samfélagslegri þörf, þá er það meðvituð stefna. Kerfið er orðið meira upptekið af eigin ímynd en velferð þeirra sem það á að þjóna.
Saga bankasölu á Íslandi er hrópandi dæmi um hvernig ábyrgð gufar upp í stjórnsýslunni. Þegar mikilvægar eignir eru seldar á mettíma og upplýsingar faldar fyrir almenningi, þá er það ekki slys – það er aðferðafræði um brot gegn almenningi.
Íslensk stjórnsýsla virðist ófær um að rannsaka sjálfa sig. Skýrslur tefjast, rannsóknir fjara út og niðurstaðan er nánast alltaf sú sama: Enginn ber ábyrgð. Þegar kerfið er hannað til að verja sjálft sig, verður ábyrgðarleysi að ríkjandi normi.
Húsnæðiskreppan er ekki náttúrulögmál. Hún er afleiðing stefnuleysis- og hagsmunagæslu sem hagnast á skorti. Á sama tíma og vaxtabyrði kvelur ungt fólk, virðist stjórnsýslan lamað gagnvart öflum sem vilja halda verðinu uppi.
Sama á við um orkumálin. Raforka, lífæð þjóðarinnar, er smám saman að breytast í hreinræktaða viðskiptavöru þar sem hagsmunir fjárfesta vega þyngra en almannahagsmunir. Þegar ákvarðanir um grunnstoðir samfélagsins eru teknar í lokuðum herbergjum án raunverulega lýðræðislegs eftirlits, þá er kerfið hætt að vera þjónn og orðið húsbóndi.
Til að laga vandann þurfum við að greina hann rétt. Íslenskt valdakerfi einkennist af:
Það þarf meira en eina lagabreytingu til að snúa þessari þróun við. Við þurfum róttæka kröfu um gagnsæi:
Þetta eru ekki róttækar kröfur – þetta eru lágmarksforsendur þess að við getum kallað okkur lýðræðisríki.
Íslendingar eiga rétt á kerfi sem þjónar fólkinu, en ekki sjálfu sér. Tími reykfylltu bakherbergjanna verður að heyra sögunni til. Gagnsæi og ábyrgð eru ekki lúxusvara eða valkvæður aukahlutur; þau eru forsenda þess að samfélagið geti starfað.
Réttlæti rís ekki af sjálfu sér. Það rís þegar þjóð krefst þess að valdið lúti lýðræðinu – en ekki öfugt.
Höfundur er byggingaverkfræðingur og áhugamaður um bætt samfélag.
Sigurður Sigurðsson skrifar
Sigrún A. Þorsteinsdóttir skrifar
Sigfús Aðalsteinsson,Hlynur Áskelsson skrifar
Þórir Garðarsson skrifar
Þröstur Hrafnkelsson skrifar
Erna Bjarnadóttir skrifar
Sveinn Atli Gunnarsson skrifar
Kristín Kolbrún Waage Kolbeinsdóttir skrifar
Sif Huld Albertsdóttir skrifar
Harpa Hildiberg Böðvarsdóttir skrifar
Matthildur Bjarnadóttir skrifar
Elín Anna Baldursdóttir skrifar
Stefán Vagn Stefánsson skrifar
Þorsteinn Haukur Harðarson skrifar
Gunnar Hólmsteinn Ársælsson skrifar
Sóley Dröfn Davíðsdóttir skrifar
Júlíus Valsson skrifar
Sigurður K Pálsson skrifar
Steinar Harðarson skrifar
Sveinn Ólafsson skrifar
Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar
Sigurður Árni Reynisson skrifar
Sigurður Eyjólfur Sigurjónsson skrifar
Jun Þór Morikawa skrifar
Sveinn Ævar Sveinsson skrifar
Andrés Pétursson skrifar
Marinó G. Njálsson skrifar
Jón Pétur Zimsen skrifar
Þórir Garðarsson skrifar
Hanna Katrín Friðriksson skrifar