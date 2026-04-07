Skoðun

Valdið í reyk­fylltum bakherbergjum: Kerfisvandi sem krefst upp­skurðar

Sigurður Sigurðsson skrifar

Íslenskt samfélag glímir ekki við tímabundinn hughrifsvanda, heldur djúpan og kerfislægan meinbug. Það er valdakerfi sem hefur þróast í átt að ógagnsæi, hagsmunatengslum og algjöru ábyrgðarleysi. Ákvarðanir sem varða lífsafkomu almennings eru teknar utan sviðsljóssins, þar sem formlegar reglur víkja fyrir óformlegum tengslum.

Þetta er ekki spurning um einstaka stjórnmálamenn, heldur stjórnkerfi sem hefur fjarlægst lýðræðislegar grunnstoðir sínar.

Auðlindirnar: Sameignin sem varð einkamál

Fjórtán firðir og gjöfull sjávarútvegur hafa á örfáum áratugum færst á fárra hendur. Þetta er ekki tilviljun, heldur afleiðing meðvitaðs lagaramma sem hefur búið til markað fyrir sameiginleg verðmæti þjóðarinnar – án þess að tryggja að arðurinn skili sér til baka.

Þegar ákvörðunarferli um úthlutun auðlinda eru ógagnsæ og rökstuðningur óaðgengilegur, rofnar samfélagssáttin. Á meðan sjávarbyggðir búa við óvissu, safna örfáir aðilar auði sem dugar til að beygja pólitíska ákvörðunartöku undir sig. Þetta er ekki bara siðferðislegt misræmi; þetta er stjórnunarlegt misferli sem grefur undan trausti og lýðræðinu í landinu.

Forgangsröðun í molum: Glanshús og sjúklingar á göngum Landspítalans

Heilbrigðiskerfið afhjúpar raunveruleg gildi valdhafa. Á meðan hundruð sjúklinga bíða á bráðamóttökum við óviðunandi aðstæður, er fjárfest í rándýrum glansbyggingum fyrir óljósa sjúkrahússnotkun á lóð sem rúmar ekki starfssemina. Málið er allt í algerum feluleik með tilgang verkefnisins þar sem legurými er aðeins um 30% af húsnæðinu og 70% undir eitthvað annað, einhverskonar óljóst feluverkefni á kostnað almennings.

Þetta er ekki skortur á peningum; þetta er skortur á forgangsröðun og ábyrgri fagþekkingu. Þegar fjármunum er beint í verkefni sem virðist þjóna frekar pólitískri ásýnd fremur en brýnni samfélagslegri þörf, þá er það meðvituð stefna. Kerfið er orðið meira upptekið af eigin ímynd en velferð þeirra sem það á að þjóna.

Ábyrgðin sem hvarf í skjalaskápum

Saga bankasölu á Íslandi er hrópandi dæmi um hvernig ábyrgð gufar upp í stjórnsýslunni. Þegar mikilvægar eignir eru seldar á mettíma og upplýsingar faldar fyrir almenningi, þá er það ekki slys – það er aðferðafræði um brot gegn almenningi.

Íslensk stjórnsýsla virðist ófær um að rannsaka sjálfa sig. Skýrslur tefjast, rannsóknir fjara út og niðurstaðan er nánast alltaf sú sama: Enginn ber ábyrgð. Þegar kerfið er hannað til að verja sjálft sig, verður ábyrgðarleysi að ríkjandi normi.

Húsnæði og orka: Þegar skortur verður að viðskiptamódeli

Húsnæðiskreppan er ekki náttúrulögmál. Hún er afleiðing stefnuleysis- og hagsmunagæslu sem hagnast á skorti. Á sama tíma og vaxtabyrði kvelur ungt fólk, virðist stjórnsýslan lamað gagnvart öflum sem vilja halda verðinu uppi.

Sama á við um orkumálin. Raforka, lífæð þjóðarinnar, er smám saman að breytast í hreinræktaða viðskiptavöru þar sem hagsmunir fjárfesta vega þyngra en almannahagsmunir. Þegar ákvarðanir um grunnstoðir samfélagsins eru teknar í lokuðum herbergjum án raunverulega lýðræðislegs eftirlits, þá er kerfið hætt að vera þjónn og orðið húsbóndi.

Meinsemdin: Fimm einkenni íslensks valds

Til að laga vandann þurfum við að greina hann rétt. Íslenskt valdakerfi einkennist af:

  1. Myrkviði ákvarðanatöku: Skortur á rekjanlegum gögnum og rökstuðningi.
  2. Hagsmunafléttu: Of náið samneyti á milli stjórnsýslu, ráðgjafa og einkafyrirtækja.
  3. Bitlausu eftirliti: Stofnanir sem skortir fé, heimildir og sjálfstæði til að bíta frá sér.
  4. Dreifðri ábyrgð: Kerfi þar sem allir benda á alla þegar eitthvað fer úrskeiðis.
  5. Sjálfsvarnarviðbrögðum: Menningu þar sem gagnsæi er álitið ógn en ekki réttindi.

Krafa um ný siðferðisviðmið

Það þarf meira en eina lagabreytingu til að snúa þessari þróun við. Við þurfum róttæka kröfu um gagnsæi:

  1. Öll ákvörðunarferli verði opin og rekjanleg í rauntíma.
  2. Eftirlitsstofnanir fái raunverulegt sjálfstæði og fjárhagslegt frelsi.
  3. Strangar reglur verði settar um „snúningshurðina“ á milli stjórnmála og viðskiptalífs.
  4. Ábyrgð verði persónuleg þegar stjórnsýslulög eru brotin.

Þetta eru ekki róttækar kröfur – þetta eru lágmarksforsendur þess að við getum kallað okkur lýðræðisríki.

Niðurstaða

Íslendingar eiga rétt á kerfi sem þjónar fólkinu, en ekki sjálfu sér. Tími reykfylltu bakherbergjanna verður að heyra sögunni til. Gagnsæi og ábyrgð eru ekki lúxusvara eða valkvæður aukahlutur; þau eru forsenda þess að samfélagið geti starfað.

Réttlæti rís ekki af sjálfu sér. Það rís þegar þjóð krefst þess að valdið lúti lýðræðinu – en ekki öfugt.

Höfundur er byggingaverkfræðingur og áhugamaður um bætt samfélag.

Heilbrigðismál Sjávarútvegur Fjármálafyrirtæki Orkumál Húsnæðismál

