Skipti engu nema við göngum í ESB Hjörtur J. Guðmundsson skrifar 7. júní 2026 14:01 Við Íslendingar erum á meðal þeirra þjóða sem eiga í hvað mestri samvinnu við önnur ríki í heiminum. Þar á meðal þau ríki sem eru innan Evrópusambandsins og sambandið sjálft. Fyrir vikið er áhugavert þegar þeir sem vilja ganga í Evrópusambandið kjósa að stilla málum þannig upp að við séum á móti samvinnu við önnur ríki ef við viljum ekki ganga þar inn. Til dæmis var þetta sett fram þannig af Berglindi Guðmundsdóttur, frambjóðanda Viðreisnar í síðustu þingkosningum, í grein á Vísi um helgina. Þar líkti hún þjóðinni við Bjart í Sumarhúsum, hina þekktu skáldsagnapersónu Halldórs Laxness sem hafi hafnað samvinnu og aðeins viljað vera sjálfstæður og einn, og sagði hann endurspegla þjóðarsál okkar. Málið er einfaldlega það að samvinna við önnur ríki á jafnræðisgrunni um sameiginleg hagsmunamál er eitt, og vitanlega af hinu góða, en samruni, sem auk þess miðar að því að til verði að lokum eitt sambandsríki, hins vegar allt annað. Þar sem vægi okkar við ákvarðanatökur færi einkum eftir íbúafjölda landsins eins og reyndin er gjarnan innan slíkra ríkja. Við eigum í miklu samstarfi við ríki um allan heim á fjölmörgum sviðum og eins Evrópusambandið en við þurfum ekki að gangast undir vald þeirra til þess líkt og raunin yrði innan sambandsins. Um það yrði ekki samið í viðræðum um inngöngu í Evrópusambandið. Varanlegar undanþágur frá yfirstjórn sambandsins eru einfaldlega ekki á boðstólum. Tal Berglindar um að rétt sé að láta reyna á viðræður um inngöngu í Evrópusambandið skautar þess utan framhjá þeim veruleika að samhliða þeim þurfa ríki að aðlaga sig að öllu regluverki og stjórnsýslu þess áður en samningur liggur fyrir. Um þetta má einfaldlega lesa í gögnum sambandsins sjálfs. Þar með talið vegna umsóknferlis Íslands síðast. Hér áður fyrr fór þessi aðlögun fram eftir að ríki gengu í Evrópusambandið en fyrir tæpum 30 árum var hún hins vegar færð fram fyrir formlega inngöngu í það. Með öðrum orðum er aðlögunin samhliða viðræðunum hluti af því að ganga í sambandið. Fyrir vikið snýst þjóðaratkvæðið í lok ágúst um það hvort við viljum hefja inngöngu í Evrópusambandið. Með málflutningi Berglindar er ekki aðeins verið að gera lítið úr þjóðinni sem slíkri heldur einnig þeirri umfangsmiklu samvinnu sem við Íslendingar eigum í á hinum ýmsu sviðum við ríki heimsins. Skilaboðin eru þau að það skipti engu máli nema við göngum í Evrópusambandið. Annars séum við bara eins og Bjartur í Sumarhúsum. Höfundur er sagnfræðingur og alþjóðastjórnmálafræðingur (MA í alþjóðasamskiptum) og heldur úti vefsíðunni Stjornmalin.is. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Hjörtur J. Guðmundsson Skoðun: Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Mest lesið Þorgerður leitar ESB-stuðnings úr ótrúlegustu áttum Júlíus Valsson Skoðun Þegar sorg verður valdatæki Inga Valgerður Henriksen Bergdal Skoðun Getum við lært af Bjarti í Sumarhúsum? Berglind Guðmundsdóttir Skoðun Hvalir éta frá okkur fiskinn? Valgerður Árnadóttir Skoðun Þegar líf er í húfi Jón Gunnar Jónsson Skoðun Hættu að skipta þér af! Sigurður Árni Reynisson Skoðun Stígum ölduna saman Víglundur Laxdal Skoðun Svartkimi samfélagsins: Þegar tveir heimar mætast í yfirheyrsluherberginu Davíð Bergmann Skoðun Leikrit fáránleikans á Hverfisgötu Davíð Bergmann Skoðun Halldór 06.06.26. Halldór Skoðun Skoðun Skipti engu nema við göngum í ESB Hjörtur J. Guðmundsson skrifar Skoðun Svartkimi samfélagsins: Þegar tveir heimar mætast í yfirheyrsluherberginu Davíð Bergmann skrifar Skoðun Þegar sorg verður valdatæki Inga Valgerður Henriksen Bergdal skrifar Skoðun Hvalir éta frá okkur fiskinn? Valgerður Árnadóttir skrifar Skoðun Stígum ölduna saman Víglundur Laxdal skrifar Skoðun Þegar líf er í húfi Jón Gunnar Jónsson skrifar Skoðun Getum við lært af Bjarti í Sumarhúsum? Berglind Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Þorgerður leitar ESB-stuðnings úr ótrúlegustu áttum Júlíus Valsson skrifar Skoðun Leikrit fáránleikans á Hverfisgötu Davíð Bergmann skrifar Skoðun Forsætisráðherra talar um virðingu, en hvað með starfsfólk heilbrigðiseftirlitsins? Ásmundur E. Þorkelsson,Sigrún Guðmundsdóttir,Hörður Þorsteinsson skrifar Skoðun Hættu að skipta þér af! Sigurður Árni Reynisson skrifar Skoðun People have the power? Benedikta Guðrún Svavarsdóttir skrifar Skoðun Sumarið er tíminn…. en ekki fyrir öll börn Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar Skoðun Kæru landar - Af hverju eigum við að segja JÁ í ágúst? Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar Skoðun Forgangsröðun fjár úti í skurði Diljá Matthíasardóttir skrifar Skoðun Staða Grindavíkur Bryndís Haraldsdóttir skrifar Skoðun Raunhæf leið til að bæta heilbrigðiseftirlit Kolbrún Georgsdóttir skrifar Skoðun Fyrstu fasteignakaup sjaldan verið aðgengilegri Víðir Arnar Kristjánsson skrifar Skoðun Ferðaþjónustan 2026: Vöxturinn er ekki lengur sjálfgefinn Herborg Svana Hjelm skrifar Skoðun Hvar liggja mörkin? Dagmar Valsdóttir skrifar Skoðun Hversu mikið af varnarefnum er í matnum þínum? Anna Lind Fells skrifar Skoðun Tveir öfgamenn ganga inn á bar... Ólafur Hauksson skrifar Skoðun Hildarleikur Hjálmtýr Heiðdal skrifar Skoðun Frístundastarf skiptir máli - líka á sumrin ! Steinn Jóhannsson,Soffía Pálsdóttir ,Jakob Frímann Þorsteinsson skrifar Skoðun Börn send fram og til baka Lúðvík Júlíusson skrifar Skoðun Flugfélög og styrkur stéttarfélaga, traust og tryggð Matthías Arngrímsson skrifar Skoðun Framkvæmdastjórar SA styðja hækkun kostnaðar við opinbert eftirlit Hörður Þorsteinsson skrifar Skoðun Þekking sem mótar land, byggð og samfélag Þórður Már Sigfússon skrifar Skoðun „Þegar þekking skapar ábyrgð. Hvað myndi Mannréttindadómstóll Evrópu segja um Seyðisfjörð?“ Lárus Bjarnason skrifar Skoðun Hvað gerist þegar barn hættir að treysta fullorðnum? Valerio Gargiulo skrifar Sjá meira