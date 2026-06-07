Hvalir éta frá okkur fiskinn? Valgerður Árnadóttir skrifar 7. júní 2026 11:31 Það er lífseig sú mýta að hvalirnir séu að éta frá okkur fiskinn og að þess vegna þurfi að veiða hvali. Þegar fiskistofnar sveiflast eða afli minnkar er þægilegt að benda á stærstu dýr hafsins og gera þau að sökudólgum. En rannsóknir sýna fram á að sveiflurnar orsakast af samverkandi þáttum, ofveiði, mengun, loftslagsbreytingar, hækkandi hitastig og súrnun sjávar eru aðal orsakavaldar þess að sjávarstofnar sveiflast. Allt eru þetta manngerð vandamál sem menn geta og ættu að leysa, en því fer fjarri að lausnin sé að fækka enn frekar í hvalastofnum. Nýlegar rannsóknir á vistkerfi sjávar sýna að hvalir eru ekki ógn við fiskistofna heldur mikilvægur hluti af kerfinu sem heldur hafinu heilbrigðu og frjósömu. Skíðishvalir, eins og langreyðar, nærast fyrst og fremst á átu og smáum uppsjávartegundum neðarlega í fæðukeðjunni, ekki á þeim nytjafiskum sem íslenskur sjávarútvegur byggir afkomu sína á. Samkvæmt skýrslunni Hvalir í vistkerfi sjávarer skörun milli fæðuvals hvala og íslensks sjávarútvegs lítil og ekki talin marktæk. Hvalir gefa meira en þeir taka. Þegar hvalir kafa djúpt eftir æti og koma síðan upp að yfirborði til að anda og losa úrgang flytja þeir næringarefni eins og köfnunarefni, fosfór og járn upp í yfirborðslag sjávar. Þessi næring virkar eins og náttúrulegur áburður fyrir hafið. Svifþörungar dafna, frumframleiðsla eykst og grunnur allrar fæðukeðju hafsins styrkist. Ný rannsókn sem birtist í vísindaritinuPNAS árið 2025 sýndi að næringarefni frá hvölum gætu aukið frumframleiðslu sjávar um allt að 10% á sumum hafsvæðum. Með öðrum orðum: fleiri hvalir = meiri fæða fyrir fiska. Mynd: Roman and McCarthy 2010. Hvalir eru mikilvægir í baráttunni við loftslagsvá. Eitt stórhveli bindur um 33 tonn af kolefni yfir ævina. Þegar hvalur deyr og sekkur til botns flyst kolefnið niður í djúpsjó þar sem það getur varðveist í aldir. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur bent á að endurheimt hvalastofna geti aukið kolefnisbindingu hafsins verulega og eru því mikilvægir í baráttunni gegn loftslagsbreytingum. Taprekstur af hvalveiðum og stopul störf. Iðnaðarhvalveiðar á Íslandi hafa ekki reynst arðbærar á þessari öld. Samkvæmt opinberum gögnum tapaði Hvalur hf. þrem milljörðum króna á veiðunum á árunum 2012–2020. Á sama tíma er hvalaskoðun á Íslandi ein mikilvægasta og arðbærasta ferðaupplifun landsins sem skilar Íslandi um 3,6 milljörðum króna árlega og laðar að sér hundruð þúsunda ferðamanna á hverju ári. Hvalveiðar eru hinsvegar stopul og ótrygg atvinnugrein þar sem ekki er lengur markaður fyrir hvalkjöt og hafa veiðar ekki farið fram síðustu tvö ár þrátt fyrir gild veiðileyfi. Forstjóri Hvals hf., Kristján Loftsson, sagði sjálfur opinberlega að verð á japanska markaðnum væri "svo lágt að það er ekki réttlætanlegt að fara á veiðar." Japansmarkaður, sem er eini útflutningsmarkaðurinn, er í samdrætti og hafa fulltrúar japanskra fyrirtækja lýst því yfir að engar afurðir verða keyptar frá Íslandi þar sem japönsk fyrirtæki vilja sitja ein að markaðnum. Nýlegur dómur féll í máli fyrrverandi starfsmanna Hvals hf., sem eftir stöðvun veiðitímabilsins árið 2023 lögðu fram bótakröfur vegna vangoldinna launa. Niðurstaða dómstóla var þó sú að aðeins tveir fastráðnir starfsmenn áttu rétt á greiðslum en kröfum þriggja vertíðarbundinna starfsmanna var hafnað. Þetta sýnir að umræðan um „mikla atvinnusköpun“ vegna hvalveiða stenst illa nánari skoðun. Á meðan hvalaskoðun styður hundruð starfa víða um land virðist atvinnugrundvöllur hvalveiða bæði ótryggur og ósjálfbær. Það er ekki hægt að veiða stórhveli á mannúðlegan máta Opinberar skýrslur Matvælastofnunar um langreyðaveiðar árin 2022 og 2023 sýndu að 40% hvala sem skotnir voru dóu ekki samstundis heldur eftir langdregin dauðastríð sem gátu varað í allt að tvær klukkustundir. Fjórðungur dýra voru skotin oftar en einu sinni og töluvert margar kefldar hvalkýr voru veiddar og líflaus fóstrin dregin úr kviði þeirra. Niðurstaða MAST var sú að veiðiaðferðirnar uppfylltu ekki kröfur laga um velferð dýra. Fagráð um velferð dýra komst að sömu niðurstöðu og gaf það út að ekki væri hægt að tryggja mannúðlegar veiðar á hvölum. Þegar allt þetta er lagt saman er ómögulegt að réttlæta áframhaldandi hvalveiðar. Hvalveiðar eru hvorki nauðsynlegar fyrir stjórn fiskistofna né efnahagslega mikilvægar fyrir samfélagið. Þær skaða ímynd Íslands, grafa undan náttúruvernd og ganga gegn þeirri þekkingu sem við höfum í dag um mikilvægi hvala fyrir hafið sjálft. Það er kominn tími til að hætta að kenna hvölum um sveiflur í fiskistofnum, sú orðræða er ekki á rökum reist. Hvalir eru ekki að éta fiskinn „frá okkur”, þeir eru þvert á móti að stuðla að aukinni fæðu fyrir fiska og heilbrigði hafsins. Hvet öll sem er annt um heilbrigði hafs og vistkerfis sjávar að skrá sig í Hvalavini - Vernd Hafsins og leggja okkur lið að berjast fyrir vernd hvala og ábyrgri umgengni um hafið. Það má skrá sig hér! Höfundur er formaður Hvalavina og MSc nemi í Umhverfis- og Auðlindafræði við Háskóla Íslands Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Hvalir Hvalveiðar Umhverfismál Mest lesið Þorgerður leitar ESB-stuðnings úr ótrúlegustu áttum Júlíus Valsson Skoðun Getum við lært af Bjarti í Sumarhúsum? Berglind Guðmundsdóttir Skoðun Þegar líf er í húfi Jón Gunnar Jónsson Skoðun Hættu að skipta þér af! Sigurður Árni Reynisson Skoðun Stígum ölduna saman Víglundur Laxdal Skoðun Hvalir éta frá okkur fiskinn? Valgerður Árnadóttir Skoðun Leikrit fáránleikans á Hverfisgötu Davíð Bergmann Skoðun Halldór 06.06.26. Halldór Forsætisráðherra talar um virðingu, en hvað með starfsfólk heilbrigðiseftirlitsins? Ásmundur E. Þorkelsson,Sigrún Guðmundsdóttir,Hörður Þorsteinsson Skoðun Þegar sorg verður valdatæki Inga Valgerður Henriksen Bergdal Skoðun Skoðun Skoðun Svartkimi samfélagsins: Þegar tveir heimar mætast í yfirheyrsluherberginu Davíð Bergmann skrifar Skoðun Þegar sorg verður valdatæki Inga Valgerður Henriksen Bergdal skrifar Skoðun Hvalir éta frá okkur fiskinn? Valgerður Árnadóttir skrifar Skoðun Stígum ölduna saman Víglundur Laxdal skrifar Skoðun Þegar líf er í húfi Jón Gunnar Jónsson skrifar Skoðun Getum við lært af Bjarti í Sumarhúsum? Berglind Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Þorgerður leitar ESB-stuðnings úr ótrúlegustu áttum Júlíus Valsson skrifar Skoðun Leikrit fáránleikans á Hverfisgötu Davíð Bergmann skrifar Skoðun Forsætisráðherra talar um virðingu, en hvað með starfsfólk heilbrigðiseftirlitsins? Ásmundur E. Þorkelsson,Sigrún Guðmundsdóttir,Hörður Þorsteinsson skrifar Skoðun Hættu að skipta þér af! Sigurður Árni Reynisson skrifar Skoðun People have the power? Benedikta Guðrún Svavarsdóttir skrifar Skoðun Sumarið er tíminn…. en ekki fyrir öll börn Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar Skoðun Kæru landar - Af hverju eigum við að segja JÁ í ágúst? Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar Skoðun Forgangsröðun fjár úti í skurði Diljá Matthíasardóttir skrifar Skoðun Staða Grindavíkur Bryndís Haraldsdóttir skrifar Skoðun Raunhæf leið til að bæta heilbrigðiseftirlit Kolbrún Georgsdóttir skrifar Skoðun Fyrstu fasteignakaup sjaldan verið aðgengilegri Víðir Arnar Kristjánsson skrifar Skoðun Ferðaþjónustan 2026: Vöxturinn er ekki lengur sjálfgefinn Herborg Svana Hjelm skrifar Skoðun Hvar liggja mörkin? Dagmar Valsdóttir skrifar Skoðun Hversu mikið af varnarefnum er í matnum þínum? Anna Lind Fells skrifar Skoðun Tveir öfgamenn ganga inn á bar... Ólafur Hauksson skrifar Skoðun Hildarleikur Hjálmtýr Heiðdal skrifar Skoðun Frístundastarf skiptir máli - líka á sumrin ! Steinn Jóhannsson,Soffía Pálsdóttir ,Jakob Frímann Þorsteinsson skrifar Skoðun Börn send fram og til baka Lúðvík Júlíusson skrifar Skoðun Flugfélög og styrkur stéttarfélaga, traust og tryggð Matthías Arngrímsson skrifar Skoðun Framkvæmdastjórar SA styðja hækkun kostnaðar við opinbert eftirlit Hörður Þorsteinsson skrifar Skoðun Þekking sem mótar land, byggð og samfélag Þórður Már Sigfússon skrifar Skoðun „Þegar þekking skapar ábyrgð. Hvað myndi Mannréttindadómstóll Evrópu segja um Seyðisfjörð?“ Lárus Bjarnason skrifar Skoðun Hvað gerist þegar barn hættir að treysta fullorðnum? Valerio Gargiulo skrifar Skoðun Til hvers var barist og hver situr að aflanum? Halldór Jörgen Olesen skrifar Sjá meira