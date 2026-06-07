Stígum ölduna saman Víglundur Laxdal skrifar 7. júní 2026 08:30 Sjómannadagurinn er dagur sem minnir okkur á mikilvægi þeirra sem sækja sjóinn, færa björg í bú og halda uppi þeirri starfsemi sem hefur um aldir verið ein af meginstoðum íslensks atvinnulífs. Á þessum degi heiðrum við sjómenn landsins fyrir framlag þeirra til þjóðarinnar, en horfum jafnframt til framtíðar og þess hvernig við búum næstu kynslóðir undir sífellt fjölbreyttari og krefjandi verkefni á hafsvæðinu umhverfis Ísland. Öryggi á sjó byggir ekki aðeins á öflugum skipum, fullkomnum tækjabúnaði eða góðum verklagsreglum. Það byggist fyrst og fremst á þekkingu fólksins sem ber ábyrgðina. Þess vegna er menntun ein mikilvægasta fjárfesting sem við getum ráðist í þegar kemur að framtíð íslenskra haf- og siglingamála. Það er okkur því mikið ánægjuefni að kynna nýtt nám sem Landhelgisgæsla Íslands, Háskólinn á Bifröst og Tækniskólinn hafa þróað í sameiningu, Grunndiplómu í leiðtoganámi í hafgæslu. Námið er einstakt á íslenskan mælikvarða og svarar vaxandi þörf atvinnulífsins fyrir vel menntaða stjórnendur með þekkingu á hafsvæðastjórnun, öryggismálum, siglingum og leiðtogafræðum. Íslendingar eru þjóð sem byggir afkomu sína á sjávarútvegi. Efnahagur okkar, öryggi og lífsgæði eru nátengd hafinu og þeim verðmætum sem það skapar. Á sama tíma verða verkefni þeirra sem starfa á sjó sífellt flóknari. Aukin umferð skipa, tækniframfarir, breyttar kröfur um öryggi og umhverfisvernd og aukin áhersla á samhæfingu aðgerða á hafsvæðinu kalla á nýja nálgun í menntun stjórnenda. Leiðtoganám í hafgæslu er þróað með þetta í huga. Námið er 60 ECTS eininga grunndiplóma á háskólastigi og er kennt yfir fjórar annir þannig að hægt sé að stunda það samhliða starfi. Þar fléttast saman leiðtogafræði, stjórnun, lögfræði, siglingafræði, hafsvæðastjórnun, leit og björgun á sjó og öryggismál. Sérstök áhersla er lögð á raunhæf verkefni og starfstengt nám í samstarfi við Landhelgisgæsluna. Námið höfðar til breiðs hóps einstaklinga sem vilja efla þekkingu sína á haf- og öryggistengdum málefnum. Fyrir skipstjórnarfólk með D-stig felast í náminu jafnframt mikilvæg tækifæri til starfsþróunar, þar sem það veitir rétt til E-stigs að uppfylltum kröfum um siglingattíma. Um leið hvetjum við þá sem vilja styrkja faglega stöðu sína og taka þátt í að móta framtíð haf- og öryggismála að kynna sér þetta nýja nám. Samstarfið sem hér hefur orðið til er jafnframt mikilvægt dæmi um hvernig ólíkir aðilar geta sameinað krafta sína í þágu samfélagsins. Landhelgisgæslan býr yfir ómetanlegri reynslu af öryggis- og björgunarstörfum á sjó. Tækniskólinn hefur um áratugaskeið menntað skipstjórnarfólk þjóðarinnar og byggt upp sérþekkingu á sviði sjómannamenntunar. Háskólinn á Bifröst leggur til sterkan fræðilegan grunn á sviði stjórnunar og leiðtogafræða. Saman myndum við brú milli starfsnáms og háskólanáms sem skapar ný tækifæri fyrir fólk í haf- og siglingatengdum greinum. Á Sjómannadaginn er við hæfi að horfa ekki aðeins yfir farinn veg heldur einnig fram á veginn. Framtíð íslensks sjávarútvegs, hafgæslu og siglinga krefst þess að við höldum áfram að byggja upp þekkingu, hæfni og leiðtogafærni þeirra sem taka við ábyrgðarmiklum störfum til sjós. Leiðtoganám í hafgæslu er framlag til þeirrar framtíðarsýnar. Það er tækifæri fyrir reynslumikið skipstjórnarfólk til að bæta við sig verðmætri þekkingu, efla stöðu sína á vinnumarkaði og undirbúa sig fyrir nýjar áskoranir. Um leið er það fjárfesting í öryggi, fagmennsku og getu Íslands til að sinna mikilvægu hlutverki sínu sem sjávarútvegsþjóð. Á degi sem þessum sendum við öllum sjómönnum og fjölskyldum þeirra bestu kveðjur og þakkir fyrir ómetanlegt framlag til íslensks samfélags. Höfundur er skólastjóri Skipstjórnarskólans. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. 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