Þegar Grindavík var rýmd í nóvember 2023 þurftu um 4.000 manns að yfirgefa heimili sín. Alþingi brást við af ábyrgð og í mikilli pólitískri sátt. Við samþykktum fjölda aðgerða til að styðja við íbúa og samfélagið og vörðum tugum milljarða króna til að hjálpa Grindvíkingum að takast á við fordæmalausar aðstæður.
Síðast breyttum við kosningalögum til að tryggja að Grindvíkingar gætu kosið sér bæjarstjórn sem hefði það mikilvæga verkefni að leiða endurreisn bæjarins.
Nú hefur nýkjörin bæjarstjórn tekið til starfa og fyrstu skilaboð hennar til stjórnvalda eru skýr. Bæjarstjórnin mótmælir harðlega ákvörðun um að skerða afnotarétt íbúa í húsum sem seld voru Þórkötlu úr 30 dögum niður í 12 daga á mánuði. Að mati bæjarstjórnarinnar eykur þessi ákvörðun óvissu fjölskyldna, dregur úr möguleikum fólks til að búa áfram í Grindavík og setur meðal annars skólahald í bænum í uppnám.
Þetta er alvarlegt ákall frá kjörnum fulltrúum Grindvíkinga. Fólkinu sem býr við þessar aðstæður á hverjum degi. Fólkinu sem við treystum fyrir framtíð bæjarins þegar við tryggðum að kosið yrði til bæjarstjórnar þrátt fyrir þær erfiðu aðstæður sem þar ríkja.
Ég hvet ríkisstjórnina til að taka þessi skilaboð alvarlega, kalla málið aftur að borðinu og leita þeirrar pólitísku sáttar sem einkenndi viðbrögð Alþingis þegar hamfarirnar dundu yfir. Endurreisn Grindavíkur verður ekki farsæl nema hún byggi á samvinnu, trausti og sameiginlegri sýn.
Við treystum Grindvíkingum til að velja sér forystu. Nú verðum við líka að treysta þeirri forystu til að leiða uppbyggingu bæjarins — og stjórnvöld verða að standa með henni, ekki gegn henni.
Höfundur er þingmaður Sjálfstæðisflokksins.
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