Tveir öfgamenn ganga inn á bar... Ólafur Hauksson skrifar 5. júní 2026 13:32 Þeir setjast við barborðið, panta sér drykk og biðja barþjóninn um álit á deiluefni. „Ég tel að ef við göngum í ESB, þá fari hér allt til helvítis,“ segir annar öfgamaðurinn. „Ég tel að ef við göngum ekki í ESB, þá fari hér allt til helvítis,“ segir hinn öfgamaðurinn. „Hvort kýst þú?“ spyrja þeir báðir í kór og líta á barþjóninn. Barþjónninn starir til baka. „Hvernig á ég að taka afstöðu út frá svona andstæðum fullyrðingum um vist í helvíti?“ „Trúðu mér,“ hrópa öfgamennirnir samtímis. Barþjónninn hallar sér fram. „Hingað á barinn hefur verið endalaus straumur af fólki sem talar með sama öfgafulla hætti og þið um kosti og galla aðildar að ESB og hvort yfirleitt eigi að ræða málið. Allir biðja mig um að taka afstöðu en ég get það ekki því öfgarnar í fullyrðingunum eru svo miklar. Svart er sagt hvítt og hvítt sagt svart. Ég man ekki eftir að hingað á barinn hafi ratað viðskiptavinur sem getur útskýrt fyrir mér æsingalaust og óhlutdrægt hverjir gætu verið kostir og gallar þess að athuga með aðild að ESB. Og með fullri virðingu fyrir ykkur tveimur öfgamönnunum sem sitjið hér við barborðið og drekkið óáfengan bjór, þá er það vitlausasta sem ég hef séð þegar ríkisstjórnin ákvað að dæla 10 milljónum króna í sitt hvor öfgasamtökin til að þau gætu kynnt öfgafulla afstöðu sína með og móti ESB.“ Öfgamennirnir hlógu. „Kanntu annan. Það skiptir engu máli þó að óhlutdrægar og trúverðugar upplýsingar verði settar fram. Við munum grafa undan öllu sem þar kemur fram, eins og sönnum öfgamönnum sæmir. Svarið við spurningunni um aðildarviðræður við ESB mun ekki ráðast af upplýstri umræðu heldur af því hvaða öfgar ná best í gegn.“ Höfundur er ráðgjafi í almannatengslum. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Mest lesið Að langa en geta ekki Birna Heiðarsdóttir Skoðun Opinn tékki með fullveldið að veði Sigurður Egilsson Skoðun Tala og tala en gera ekki neitt Tómas Þór Þórðarson Skoðun Hver er munurinn á Þorgerði Katrínu og Donald Trump? Júlíus Valsson Skoðun Flugfélög og styrkur stéttarfélaga, traust og tryggð Matthías Arngrímsson Skoðun Alþingi í samstarfi við pólitísk félagasamtök? Guttormur Þorsteinsson Skoðun Framkvæmdastjórar SA styðja hækkun kostnaðar við opinbert eftirlit Hörður Þorsteinsson Skoðun Samfélagið á innsoginu: Við bíðum bara eftir næsta morði á borð við Menningarnótt Davíð Bergmann Skoðun Leiðrétting á loftslagsumræðu á Alþingi: Ísland er ekki fyrirmynd og ESB er ekki vandamálið Eyþór Eðvarðsson Skoðun Þegar hegðun er ákall en enginn hlustar Ásta Kristín Gunnarsdóttir Skoðun Skoðun Skoðun Hvar liggja mörkin? Dagmar Valsdóttir skrifar Skoðun Hversu mikið af varnarefnum er í matnum þínum? Anna Lind Fells skrifar Skoðun Tveir öfgamenn ganga inn á bar... Ólafur Hauksson skrifar Skoðun Hildarleikur Hjálmtýr Heiðdal skrifar Skoðun Frístundastarf skiptir máli - líka á sumrin ! Steinn Jóhannsson,Soffía Pálsdóttir ,Jakob Frímann Þorsteinsson skrifar Skoðun Börn send fram og til baka Lúðvík Júlíusson skrifar Skoðun Flugfélög og styrkur stéttarfélaga, traust og tryggð Matthías Arngrímsson skrifar Skoðun Framkvæmdastjórar SA styðja hækkun kostnaðar við opinbert eftirlit Hörður Þorsteinsson skrifar Skoðun Þekking sem mótar land, byggð og samfélag Þórður Már Sigfússon skrifar Skoðun „Þegar þekking skapar ábyrgð. Hvað myndi Mannréttindadómstóll Evrópu segja um Seyðisfjörð?“ Lárus Bjarnason skrifar Skoðun Hvað gerist þegar barn hættir að treysta fullorðnum? Valerio Gargiulo skrifar Skoðun Til hvers var barist og hver situr að aflanum? Halldór Jörgen Olesen skrifar Skoðun Hver er munurinn á Þorgerði Katrínu og Donald Trump? Júlíus Valsson skrifar Skoðun Traust verður verðmætasta auðlind fyrirtækja á tímum gervigreindar Gísli Rafn Ólafsson skrifar Skoðun Tala og tala en gera ekki neitt Tómas Þór Þórðarson skrifar Skoðun Leiðrétting á loftslagsumræðu á Alþingi: Ísland er ekki fyrirmynd og ESB er ekki vandamálið Eyþór Eðvarðsson skrifar Skoðun Barnamenning mótar raddir framtíðar Logi Már Einarsson skrifar Skoðun Samfélagið á innsoginu: Við bíðum bara eftir næsta morði á borð við Menningarnótt Davíð Bergmann skrifar Skoðun Þegar hegðun er ákall en enginn hlustar Ásta Kristín Gunnarsdóttir skrifar Skoðun Alþingi í samstarfi við pólitísk félagasamtök? Guttormur Þorsteinsson skrifar Skoðun Að langa en geta ekki Birna Heiðarsdóttir skrifar Skoðun Misskilningur um samræmingu heilbrigðiseftirlits Pétur Halldórsson skrifar Skoðun Opinn tékki með fullveldið að veði Sigurður Egilsson skrifar Skoðun Gjaldmiðlamálið: íslenski smábáturinn eða stóra skipið sem þolir ólgusjó? Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar Skoðun Greinarstúfur um tillögur stjórnvalda um að leggja niður heilbrigðiseftirlitin í landinu Ásdís H. Bjarnadóttir skrifar Skoðun „Hrútskýring“ á fiskveiðióstjórn Íslands Guðmunda G. Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Tilmæli til borgarstjórnar, fagþekking Eyjólfur Pálsson skrifar Skoðun Málverkið tilbúið, en hver hélt á penslinum? Halla Björk Vigfúsdóttir skrifar Skoðun Síðasti sjéns að mótmæla varðhaldi saklausra barna Alma Mjöll Ólafsdóttir skrifar Skoðun BRCA arfberar eiga ekki að greiða fyrir lífsnauðsynlegt áhættueftirlit Hrefna Eyþórsdóttir skrifar Sjá meira