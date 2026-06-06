Sumarið er tíminn…. en ekki fyrir öll börn Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar 6. júní 2026 07:01 Yfir sumartímann er fjölda tilboða sérstaklega beint að börnum. Skemmtileg og skapandi námskeið hjálpa mörgum barnafjölskyldum að brúa bilið milli langra sumarleyfa barna og styttri frídaga á vinnumarkaði. Boðið er upp á fimleikanámskeið, fótboltanámskeið, leiklistarnámskeið, námskeið í kvikmyndagerð, dansnámskeið og margt fleira. Gróskan er mikil og krafturinn í íslensku samfélagi augljós. Nákvæmlega þessa stundina eru ótal barnafjölskyldur að skoða þessi skemmtilegu námskeið og skrá börnin sín á þau, og tilhlökkunin er mikil. En þessi tækifæri nýtast ekki öllum jafnt. Tekjuminni eða tekjulitlir foreldrar hafa oft ekki efni á að greiða fyrir það sem í boði er. Frístundastyrkir sveitarfélaga eru víða uppurnir áður en vorið er hálfnað. Þetta sýnir skýrt að aðgangur barna að því sem boðið er upp á er ekki jafn. Mörg börn sitja eftir þegar félagar þeirra sækja námskeið, læra nýja hluti, sitja önnur eftir heima. Allt of oft er raunveruleikinn sá að ef börn eru ekki í skipulögðu sumarstarfi eða í fríi með fjölskyldunni, eru þau ein heima við skjáinn. Það er hvorki æskilegur né réttlátur kostur. Stýrihópur á vegum mennta- og barnamálaráðherra vinnur nú að stefnu og aðgerðum sem eiga að tryggja börnum jöfn tækifæri og rjúfa vítahring fátæktar. Undirrituð fer fyrir hópnum og stefnt er að því að kynna drög að aðgerðum í samráðsgátt um mitt sumar. Í víðtæku samráði við fjölskyldur, sveitarfélög, skólasamfélagið, félagasamtök og aðra hagaðila hefur komið fram að sumarið getur verið afar flókinn tími fyrir margar fjölskyldur. Ekki síst fyrir tekjuminni fjölskyldur en líka margar með meðaltekjur. Það var afar jákvætt að sjá stjórnmálaflokka leggja áherslu á þetta viðfangsefni í nýafstöðnum sveitastjórnakosningum. Meðal annars með tillögum um tekjutengdan frístundastyrk eða eina ókeypis frístund fyrir tekjulágar fjölskyldur. Sveitarfélögin mættu einnig gjarnan skoða hvernig hægt er að tryggja að börn frá tekjulágum heimilum geti tekið þátt í frístundum á sumrin, meðal annars með sérstökum sumarfrístundastyrkjum. Það er jákvætt að mörg sveitarfélög bjóða nú þegar upp á sumarfrístund, sem oft er hagkvæmari kostur fyrir tekjulágar barnafjölskyldur en önnur dýrari sumarnámskeið. En staðan er misjöfn og sum sveitarfélög bjóða einfaldlega ekki upp á slíkt. Spurningin er einföld: Á sumarið að vera tími þar sem sum börn fá að njóta, læra og blómstra, en önnur sitja eftir? Svarið ætti að vera nei. Sumarið á að vera fyrir öll börn. Höfundur er þingkona Flokks fólksins. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir Börn og uppeldi Mest lesið Kæru landar - Af hverju eigum við að segja JÁ í ágúst? 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