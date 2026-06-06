Getum við lært af Bjarti í Sumarhúsum? Berglind Guðmundsdóttir skrifar 6. júní 2026 23:30 Af hverju óttumst við að ræða Evrópusambandið? Ekki að ganga í það.Ekki að samþykkja það.Heldur einfaldlega að ræða það. Íslensk þjóðarsál hefur lengi mótast af sterkri hugmynd um sjálfstæði og fáar bókmenntapersónur endurspegla hana jafn skýrt og Bjartur í Sumarhúsum úr Sjálfstæðu fólki eftir Halldór Laxness. Bjartur lifir eftir einfaldri reglu. Hann ætlar sér að vera sjálfstæður, sama hvað það kostar. Hann hafnar hjálp, treystir ekki öðrum og velur frekar skort og erfiðleika en að reiða sig á nokkurn mann. Fyrir honum er sjálfstæðið markmið í sjálfu sér. Það er auðvelt að dást að þrautseigju Bjarts. En sagan sýnir líka að sjálfstæði getur haft sitt verð. Þráin eftir að standa einn verður stundum svo sterk að hann sér ekki hvað samvinna eða stuðningur gætu fært honum og fólkinu í kringum hann. Þegar ég hlusta á umræðuna um Evrópusambandið rifjast Bjartur stundum upp fyrir mér. Það er ekki spurningin um aðild sem minnir mig á hann heldur viðbrögðin við því að ræða málið yfirhöfuð. Efasemdir um Evrópusambandið snúa meðal annars að fullveldi, sjávarútvegi og öðrum mikilvægum hagsmunum Íslands. Slíkar spurningar eru eðlilegar og eiga vissulega heima í umræðunni, rétt eins og í öðrum löndum sem hafa þurft að vega og meta kosti og galla aðildar út frá eigin hagsmunum. En af hverju ættu þær að koma í veg fyrir samtal? Stundum minnir þessi umræða á togstreituna sem Halldór lýsir í persónu Bjarts, milli sjálfstæðis annars vegar og samvinnu hins vegar. Viðræður eru ekki uppgjöf. Þær eru ekki skuldbinding. Þær eru leið til að afla upplýsinga, kanna möguleika og meta kosti og galla áður en ákvörðun er tekin. Sjálfstæð þjóð ætti að þora að skoða alla valkosti. Það er líka hluti af sjálfstæði. Að kynna sér málin áður en ákvörðun er tekin. Kannski er það einmitt lærdómurinn af Bjarti í Sumarhúsum. Að stundum getur þráin eftir að standa einn orðið svo sterk að við sjáum ekki lengur gildi þess að ræða, hlusta og meta aðra kosti. Höfundur er hjúkrunarfræðingur. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Mest lesið Halldór 06.06.26. Halldór Að langa en geta ekki Birna Heiðarsdóttir Skoðun Flugfélög og styrkur stéttarfélaga, traust og tryggð Matthías Arngrímsson Skoðun Kæru landar - Af hverju eigum við að segja JÁ í ágúst? Þorvaldur Ingi Jónsson Skoðun Hversu mikið af varnarefnum er í matnum þínum? Anna Lind Fells Skoðun Opinn tékki með fullveldið að veði Sigurður Egilsson Skoðun Hættu að skipta þér af! Sigurður Árni Reynisson Skoðun Hildarleikur Hjálmtýr Heiðdal Skoðun Þegar endurtekning verður að „sannleika“ Snædís Valsdóttir,Aðalsteinn Hjartarson Skoðun Hvar liggja mörkin? Dagmar Valsdóttir Skoðun Skoðun Skoðun Getum við lært af Bjarti í Sumarhúsum? Berglind Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Þorgerður leitar ESB-stuðnings úr ótrúlegustu áttum Júlíus Valsson skrifar Skoðun Leikrit fáránleikans á Hverfisgötu Davíð Bergmann skrifar Skoðun Forsætisráðherra talar um virðingu, en hvað með starfsfólk heilbrigðiseftirlitsins? Ásmundur E. Þorkelsson,Sigrún Guðmundsdóttir,Hörður Þorsteinsson skrifar Skoðun Hættu að skipta þér af! Sigurður Árni Reynisson skrifar Skoðun People have the power? Benedikta Guðrún Svavarsdóttir skrifar Skoðun Sumarið er tíminn…. en ekki fyrir öll börn Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar Skoðun Kæru landar - Af hverju eigum við að segja JÁ í ágúst? Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar Skoðun Forgangsröðun fjár úti í skurði Diljá Matthíasardóttir skrifar Skoðun Staða Grindavíkur Bryndís Haraldsdóttir skrifar Skoðun Raunhæf leið til að bæta heilbrigðiseftirlit Kolbrún Georgsdóttir skrifar Skoðun Fyrstu fasteignakaup sjaldan verið aðgengilegri Víðir Arnar Kristjánsson skrifar Skoðun Ferðaþjónustan 2026: Vöxturinn er ekki lengur sjálfgefinn Herborg Svana Hjelm skrifar Skoðun Hvar liggja mörkin? Dagmar Valsdóttir skrifar Skoðun Hversu mikið af varnarefnum er í matnum þínum? Anna Lind Fells skrifar Skoðun Tveir öfgamenn ganga inn á bar... Ólafur Hauksson skrifar Skoðun Hildarleikur Hjálmtýr Heiðdal skrifar Skoðun Frístundastarf skiptir máli - líka á sumrin ! Steinn Jóhannsson,Soffía Pálsdóttir ,Jakob Frímann Þorsteinsson skrifar Skoðun Börn send fram og til baka Lúðvík Júlíusson skrifar Skoðun Flugfélög og styrkur stéttarfélaga, traust og tryggð Matthías Arngrímsson skrifar Skoðun Framkvæmdastjórar SA styðja hækkun kostnaðar við opinbert eftirlit Hörður Þorsteinsson skrifar Skoðun Þekking sem mótar land, byggð og samfélag Þórður Már Sigfússon skrifar Skoðun „Þegar þekking skapar ábyrgð. Hvað myndi Mannréttindadómstóll Evrópu segja um Seyðisfjörð?“ Lárus Bjarnason skrifar Skoðun Hvað gerist þegar barn hættir að treysta fullorðnum? Valerio Gargiulo skrifar Skoðun Til hvers var barist og hver situr að aflanum? Halldór Jörgen Olesen skrifar Skoðun Hver er munurinn á Þorgerði Katrínu og Donald Trump? Júlíus Valsson skrifar Skoðun Traust verður verðmætasta auðlind fyrirtækja á tímum gervigreindar Gísli Rafn Ólafsson skrifar Skoðun Tala og tala en gera ekki neitt Tómas Þór Þórðarson skrifar Skoðun Leiðrétting á loftslagsumræðu á Alþingi: Ísland er ekki fyrirmynd og ESB er ekki vandamálið Eyþór Eðvarðsson skrifar Skoðun Barnamenning mótar raddir framtíðar Logi Már Einarsson skrifar Sjá meira