Ef þú átt rætur í Grindavík - þá getur þú haft áhrif á framtíð hennar Ásrún Helga Kristinsdóttir skrifar 31. mars 2026 10:01 Undanfarin misseri höfum við Grindvíkingar þurft að takast á við ólíkar aðstæður og taka erfiðar ákvarðanir og leiðir okkar hafa því legið í mismunandi áttir. Sumir eru komnir aftur heim, aðrir ekki, og enn aðrir eru óákveðnir um næstu skref. Allt er það skiljanlegt. Það sem sameinar okkur er þó enn til staðar, tengingin við Grindavík og samfélagið sem við eigum saman. Undanfarið hef ég fundið fyrir því, í samtölum við fólk, að óvissan um framtíðina vegur þungt. Það er eðlilegt eftir það sem á undan er gengið. En einmitt við þessar aðstæður skiptir mestu máli að við missum ekki trúna á samfélagið okkar. Með ákvörðun Alþingis og framkvæmd Þjóðskrár Íslands geta þeir sem áttu lögheimili í Grindavík þann 10. nóvember 2023 valið að kjósa í Grindavík í sveitarstjórnarkosningunum 16. maí. Sú leið var ekki sjálfgefin. Það hefur verið lögð mikil vinna í að finna sanngjarna og réttláta lausn í fordæmalausum aðstæðum, og sú niðurstaða að gefa Grindvíkingum þetta val naut víðtæks stuðnings. Hún byggir á þeirri sýn að samfélag er ekki bundið við staðsetningu eina og sér, heldur fólkið sem tilheyrir því. Til þess að nýta þetta tækifæri þarf að skrá sig sérstaklega á vef Þjóðskrár til og með 1. apríl. Það tekur aðeins örfáar mínútur en getur haft áhrif til lengri tíma. Sveitarstjórnarkosningarnar snúast um hvernig Grindavík verður byggð upp á ný og hvaða ákvarðanir munu móta samfélagið á næstu árum. Sú framtíð snertir okkur öll líka þau sem eru ekki búsett í Grindavík í dag eða eru óákveðin um næstu skref. Það þarf ekki að búa í Grindavík til að hafa skoðun á framtíð hennar. Ef þú átt rætur í bænum, þá áttu líka erindi í það hvernig hann þróast. Ég mun sjálf kjósa í Grindavík. Ég hvet þig, hvar sem þú ert með lögheimili, til að gera það sama. Með því tökum við ekki aðeins þátt í kosningum heldur stöndum saman sem samfélag og sýnum að við höfum trú á framtíð Grindavíkur. Skráðu þig áður en fresturinn rennur út og hafðu áhrif. Höfundur er Grindvíkingur og í framboði til sveitarstjórnar í Grindavík. 