Nýjar kannanir benda til þess að foreldrar séu svolítið úti á túni hvað varðar notkun barna þeirra og unglinga á gervigreind.
Enda sýna niðurstöður að 40% foreldra hafa aldrei rætt við börnin sín sérstaklega um gervigreindina eða notkun hennar.
Þetta þýðir þá um leið að börn og ungmenni – rétt eins og fullorðnir – eru sjálf að reyna að átta sig á því hvernig best er að nota gervigreindina.
Í umfjöllun BBC í vikunni segir frá könnun á meðal 13–17 ára ungmenna og foreldra þeirra. Úrtakið var tæp 1500 manns.
Það sem niðurstöður sýna er að það er nokkur munur á því hvað foreldrar halda um notkun barna þeirra á gervigreind og því sem ungmennin sjálf segja.
Margir unglingar sem blaðamaður BBC ræddi við sögðust nota gervigreindina til að fá ráð. Svona eins og gervigreindin væri góður vinur. Þó þannig að ungmennin virðast gera sér grein fyrir því að gervigreindin er verkfæri en ekki manneskja.
Í greininni kemur samt fram að samkvæmt American Psychological Association geta rauð flögg á notkun ungmenna lýst sér í:
Ungt fólk virðist þó hafa mun minni áhyggjur af gervigreindinni en foreldrar en megininntak sérfræðings sem BBC ræddi við um málið segir áhyggjuefnið vera það hversu lítið upplýst foreldrar eru um notkun barna þeirra á gervigreind.
Þetta rímar við niðurstöður nýlegrar rannsóknar sem Business Insider fjallaði um fyrir stuttu. Þar sem kom meðal annars fram að á meðan foreldrar telja ungmenni fyrst og fremst nota gervigreind sem gott gúggl eða til að svindla á heimalærdómi, segjast þau fyrst og fremst nota gervigreindina sem verkfæri til að hjálpa sér að hugsa og fá upplýsingar og hugmyndir, en ekki sem staðgengil hugsana.
Miðað við hraða tækniframfara og það hversu margt ungt fólk er farið að þekkja gervigreindina er að mati sérfræðings sem BBC talaði við mikilvægt að foreldrar líti á þessa nýju tækni sem verkefni sem fjölskyldan þarf að takast á við saman en ekki að láta ungmennin sjálf um að finna út úr.
„Oft snýst málið um flókin samskipti. Eða jafnvel samskiptaleysi,“ segir Sunna Ólafsdóttir fjölskyldufræðingur, EMDR meðferðaraðili og klínískur félagsráðgjafi hjá Áfalla- og sálfræðimiðstöðinni.
