Konur að fæða börn á bakinu ... fyrir karl­menn

Rakel Sveinsdóttir skrifar
Náttúran á sér engin takmörk og eflaust fæstir sem myndu mótmæla því að meðganga og fæðing barna sé eitt það merkilegasta fyrirbæri sem til er af náttúrunnar hendi.
Vísir/Getty

Lastu fyrirsögnina tvisvar áður en þú skildir hana? Því getur það virkilega verið að sú hefð að konur fæði börn oftast nær liggjandi á bakinu, sé fyrir karlmenn frekar en konur?

Svarið við þessari spurningu er Já.

Í grein sem birtist á BBC um helgina, segir að sú venja að konur liggi oftast á bakinu þegar þær fæða börn, sé venja sem rekja megi til Frakka sem taldi það einfaldlega þægilegri stöðu fyrir barneignir: Fyrir karlmanninn!

Náttúrulegri leið fyrir konulíkamann er að fæða barn standandi eða í uppréttri stöðu. Á fæðingarstólum eða í hnébeygju. Í grein BBC segir meira að segja að hnébeygjustaðan geti aukið þvermál grindarinnar um að minnsta kosti 2,5 sm.

Á slæmri íslensku myndum við segja: 

Auðvitað meikar þetta fullkomið sens. Því þegar þyngdaraflið hjálpar verður fæðingin auðveldari.

Til gamans má skoða hvernig myndlist fyrri tíma styður við þá staðreynd að í gegnum aldirnar, fæddu konur börn ekki á bakinu, heldur í uppréttri stöðu.

Að konur fæði börn liggjandi á bakinu er hefð sem byrjaði fyrir aðeins 300-400 árum síðan. Lengst af fæddu konur nefnilega börn í lóðréttri stöðu. Karlmenn breyttu því síðar í að konur lægju á bakinu.Vísir/Getty

En hvers vegna fæða svona margar konur í dag liggjandi á bakinu?

Í fyrrnefndri grein BBC ræðir við Janet Balaskast, sem er höfundur fjölda bóka um hvernig konur geta haft meiri stjórn á fæðingarupplifunum sínum og stofnandi Active Birth Centre í Bretlandi. Það skal því hafa í huga að sérfræðingurinn sem BBC byggir grein sína á er löngum þekktur aðili fyrir því að mæla með fæðingum þar sem konur velja mest sjálfar hvernig fæðingin fer fram.

Það sem við ætlum hins vegar að gera er að rýna svolítið í þessa sögu og reyna að átta okkur á því hvernig það kom mögulega til að konur fóru að fæða börn á bakinu: Fyrir karlmenn.

Í stuttu máli:

Að fæða á bakinu er frekar ný hefð. Því þessi hefð fór ekki að festast í sessi fyrr en fyrir um  300–400 árum síðan. 

Sá sem mælti fyrir þessari líkamsstöðu var Frakkinn François Mauriceau sem taldi stöðuna þægilegri fyrir konur og hentugri fyrir karlkyns lækni sem væri viðstaddur fæðinguna, en á þessum tíma var þróunin svolítið í þá átt að ýta ljósmæðrum til hliðar og karlkyns skurðlæknar tóku við. Tekið skal fram að umræddur Mauriceau leit á meðgönguna sem sjúkdóm.

Sumir fræðimenn vilja þó rekja breytinguna til Lúðvíks XIV konungs Frakklands. Því hann er sagður hafa haft mikla ánægju af því að horfa á fæðingar. 

Það sem pirraði hann sérstaklega var að sjá ekki nógu vel sjálfur, þegar kona fæddi barn á fæðingarstól. Konungurinn hvatti því til þess að konur lægju á bakinu, enda langtum betra sjónarhorn fyrir hann að fylgjast með.

Lúðvíks XIV konungur Frakklands var uppi á sautjándu öld en hann er sagður hafa haft mikla ánægju af því að horfa á barnsfæðingar. Pirraðist þó ef hann sá ekki nógu vel og því fór það í taugarnar á honum þegar konur fæddu börn í fæðingarstól.  

Sem betur fer er aukin vitund á því á Vesturlöndum í dag að konur séu hvattar til að hreyfa sig og velja stöðu sem þeim líður best í.

„Það er munur á karl­líkama og kven­líkama“

Formaður heilbrigðishóps Öryrkjabandalagsins segir að gera þurfi betur í að hlusta á konur sem leiti aðstoðar í heilbrigðiskerfinu. Líkamleg einkenni séu oftar en ekki fyrst talin tengjast þunglyndi eða kvíða og þá skorti rannsóknir sem miðaðar séu að konum.



