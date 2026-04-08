Lastu fyrirsögnina tvisvar áður en þú skildir hana? Því getur það virkilega verið að sú hefð að konur fæði börn oftast nær liggjandi á bakinu, sé fyrir karlmenn frekar en konur?
Svarið við þessari spurningu er Já.
Í grein sem birtist á BBC um helgina, segir að sú venja að konur liggi oftast á bakinu þegar þær fæða börn, sé venja sem rekja megi til Frakka sem taldi það einfaldlega þægilegri stöðu fyrir barneignir: Fyrir karlmanninn!
Náttúrulegri leið fyrir konulíkamann er að fæða barn standandi eða í uppréttri stöðu. Á fæðingarstólum eða í hnébeygju. Í grein BBC segir meira að segja að hnébeygjustaðan geti aukið þvermál grindarinnar um að minnsta kosti 2,5 sm.
Á slæmri íslensku myndum við segja:
Auðvitað meikar þetta fullkomið sens. Því þegar þyngdaraflið hjálpar verður fæðingin auðveldari.
Til gamans má skoða hvernig myndlist fyrri tíma styður við þá staðreynd að í gegnum aldirnar, fæddu konur börn ekki á bakinu, heldur í uppréttri stöðu.
En hvers vegna fæða svona margar konur í dag liggjandi á bakinu?
Í fyrrnefndri grein BBC ræðir við Janet Balaskast, sem er höfundur fjölda bóka um hvernig konur geta haft meiri stjórn á fæðingarupplifunum sínum og stofnandi Active Birth Centre í Bretlandi. Það skal því hafa í huga að sérfræðingurinn sem BBC byggir grein sína á er löngum þekktur aðili fyrir því að mæla með fæðingum þar sem konur velja mest sjálfar hvernig fæðingin fer fram.
Það sem við ætlum hins vegar að gera er að rýna svolítið í þessa sögu og reyna að átta okkur á því hvernig það kom mögulega til að konur fóru að fæða börn á bakinu: Fyrir karlmenn.
Í stuttu máli:
Að fæða á bakinu er frekar ný hefð. Því þessi hefð fór ekki að festast í sessi fyrr en fyrir um 300–400 árum síðan.
Sá sem mælti fyrir þessari líkamsstöðu var Frakkinn François Mauriceau sem taldi stöðuna þægilegri fyrir konur og hentugri fyrir karlkyns lækni sem væri viðstaddur fæðinguna, en á þessum tíma var þróunin svolítið í þá átt að ýta ljósmæðrum til hliðar og karlkyns skurðlæknar tóku við. Tekið skal fram að umræddur Mauriceau leit á meðgönguna sem sjúkdóm.
Sumir fræðimenn vilja þó rekja breytinguna til Lúðvíks XIV konungs Frakklands. Því hann er sagður hafa haft mikla ánægju af því að horfa á fæðingar.
Það sem pirraði hann sérstaklega var að sjá ekki nógu vel sjálfur, þegar kona fæddi barn á fæðingarstól. Konungurinn hvatti því til þess að konur lægju á bakinu, enda langtum betra sjónarhorn fyrir hann að fylgjast með.
Sem betur fer er aukin vitund á því á Vesturlöndum í dag að konur séu hvattar til að hreyfa sig og velja stöðu sem þeim líður best í.
