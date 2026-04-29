Skilnaðarfréttir í fjölmiðlum eru vinsælar. Óháð aldri. Ef frægt fólk skilur, jafnvel bara um stund, þykir það fréttnæmt og almenningur étur í sig fréttina.
Í dag ætlum við hins vegar að setja frægðina og vinsældir skilnaðafrétta til hliðar. En velta fyrir okkur hver þróunin er og hvaða fréttir við erum að sjá oftar nú miðað við áður.
Því eitt af því sem hefur breyst verulega er á hvaða aldri fólk er þegar það skilur. Þar sem sífellt stækkar sá hópur sem er 50+.
Vísindamenn tala um hjónaskilnaði þessa hóps sem gráa skilnaðinn (e. The Gray Divorce). Grái skilnaðurinn nær þá til fólks sem er fimmtugt eða eldra og hefur verið í hjónabandi lengi.
Mikið efni er til á netinu um gráa skilnaðinn. Til dæmis hvers vegna fólk skilur á þessum aldri. Í dag ætlum við hins vegar að rýna í smá tölfræði sem er áhugaverð þessum málum tengd.
Í grein sem birt var í vísindariti Oxford-háskóla í Bretlandi árið 2022 kemur fram að á sama tíma og það dregur úr skilnuðum yngra fólks, fjölgar hratt í skilnaðarhópi 50+ hópsins.
Þróun gráa skilnaðarins var skoðuð á fimmtíu ára tímabili og sem dæmi um tölfræði má nefna að tímabilið 1990–2010 tvöfaldaðist fjöldi hjónaskilnaða hjá 50+ hópnum. Sem þýddi að árið 2010 var skilnaður hjá 1 af hverjum 10 hjónum í þessum aldurshópi.
Árið 2019 var skilnaðarhlutfallið orðið 36%.
Þá vakti það sérstaka athygli rannsakenda að skilnaður í elsta hópnum, 65 ára og eldri, virðist halda áfram að aukast og það nokkuð mikið.
Tekið skal fram að tölfræðigögnin ná ekki til Íslands. Hins vegar rýndu rannsakendur í það stórt safn gagna yfir það langt tímabil að ekki er ólíklegt að yfirfæra þróunina til Íslands og víðar. Þar sem líklegt má þá telja að grái skilnaðurinn sé orðinn algengari þróun hjá 50+ fólki miðað við lengi áður. Þegar eldri kynslóðir nánast skildu ekki eða það taldist í það minnsta mjög sjaldgæft.
Vissuð þið að það er til eitthvað sem kallast ömmu- og afakulnun? (e. grandparents burnout) Og að á netinu er heilmikið til af efni, skrifað bæði vestanhafs og austan, um það hvers vegna það sé í góðu lagi fyrir ömmur og afa að segja stundum Nei við barnapössun.
Ýmsar vísbendingar eru um að fólk sem er fimmtugt eða eldra, haldi framhjá oftar eða í meira mæli en áður.
„Flestir ganga frá fjárskiptisamningi án þess að samið sé sérstaklega um lífeyrisréttindi, en þó eru samkvæmt lögum þrjár leiðir færar til að semja um lífeyrisréttindi milli hjóna,“ segir Pétur Steinn Guðmundsson, lögmaður hjá Deloitte Legal og sérfræðingur í skattamálum.
„Þú getur verið nístandi einmana heima hjá þér með fjölskyldu þinni eða í vinahóp ef það eru ekki traust og kærleiksrík tengsl,“ segir Sigríður Hulda Jónsdóttir eigandi SHJ ráðgjafar.
Það er engin ein tegund til af miðlífskrísu fólks. Og sem betur fer er þetta ekki krísa sem allir upplifa. Langt því frá.