Í minningu barna sem hefðu þurft stærra þorp Diljá Ámundadóttir Zoëga skrifar 11. mars 2026 11:02 Við tölum stundum um að það þurfi heilt þorp til að ala upp barn. Enda þurfum við foreldrar jafnan stoð frá fleiri manneskjum þegar við erum að koma börnum okkar til manns. Því við getum þetta aldrei alein. Sum börn og foreldrar þeirra þurfa á stærra þorpi að halda en önnur. Mér verður hugsað til barnanna: Ölmu, Nóa, Geirs, Maríu, Adrían, Þorleifs, Úlfars, Kristjáns, Bergs, Perlu, Hávarðs, Fannars, Sölva, Thelmu, Baldurs, Kristófers og Jóhanns. Sem hafa, ásamt öðrum börnum, dáið úr fíkni- og geðsjúkdómi á síðastliðnum árum. Blessuð sé minning þeirra. Þau voru öll dýrmætar manneskjur sem voru og verða elskaðar af foreldrum sínum, vinum sínum og öðrum aðstandendum. Ég velti því fyrir mér hvort við sem búum í þessu litla sjávarþorpi á eyju á hjara veraldar gætum reynt að stækka þorpið okkar með því að eiga í markvissu samstarfi við önnur þorp á meginlandinu. Við þurfum nefnilega að horfast í augun við það að við höfum ekki alltaf burði til að bjóða upp á það sama og fjölmennari samfélög geta. Slíkt samstarf gæti aukið aðgengi að úrræðum sem veita samhliða geð- og fíknimeðferð fyrir börn. Jafnvel með sérstakri nálgun fyrir einhverf börn. Að minnsta kosti þangað til við sjáum slík úrræði rísa hér á landi.Með markvissu samstarfi gætum við hlúð að öryggistilfinningu þessara fjölskyldna og dregið úr þessum viðvarandi og sársaukafulla ótta um að missa barnið sitt. Það er vitað mál að taugakerfi foreldra barna með sjúkdóma á borð við þessa eru að fuðra upp - mæður og feður eru komin í algjöra örmögnun og dottin út af vinnumarkaði. Sum tímabundið, önnur á örorku til frambúðar. Allt þetta kostar samfélagið gríðarlega fjármuni, jafnvel um 2 milljónir á dag, ein manneskja, líkt og hinn 18 ára Gauti Einarsson og foreldrar hans hafa bent okkur á en þau hafa verið gjöful á að veita okkur lit inn í reynsluheim sinn síðast liðnar. vikur. Ég færi þeim bestu þakkir fyrir að vera svona ötul á orkuna sína til að reyna að færa þetta fjall. Við þurfum að ræða um hvernig við getum stækkað okkar þorp (eða með öðrum orðum; okkar kerfi), þá sérstaklega fyrir þau börn sem mest þurfa á því að halda.Í minningu þeirra sem þurftu mest á því að halda.Höfundur er varaþingkona Viðreisnar og byggir þessi grein á ræðu hennar, sem flutt var á Alþingi 10. Mars 2026 undir dagskrárliðnum Störf þingsins. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðunargreinar. Senda grein Diljá Ámundadóttir Zoëga Mest lesið Hópurinn sem myndi hagnast mest Hjörtur J. Guðmundsson Skoðun Það er gott að vera Halldór Benjamín í Kópavogi: Hluti 1 af 4 Theodóra S. Þorsteinsdóttir Skoðun Raunveruleg svik við fullveldi þjóðarinnar Ása Lind Finnbogadóttir Skoðun Nýr hugrakkur heimur Ástþór Ólafsson Skoðun Stríðsyfirlýsing SI Andri Reyr Haraldsson Skoðun Notum þau verkfæri sem nýtast okkur best Kristín Linda Árnadóttir Skoðun Ég hef borgað í mörg ár, samt skulda ég meira Berglind Guðmundsdóttir Skoðun Hverju breytir samþætting? Hulda Björk Finnsdóttir,Hákon Sigursteinsson Skoðun Kerfið er brotið. Kerfið á að vera brotið Anna Bergþórsdóttir Skoðun Þörf karla fyrir heilbrigðisþjónustu eftir meðferð við krabbameini Hjalti Gunnlaugur Skúlason Skoðun Skoðun Skoðun Í minningu barna sem hefðu þurft stærra þorp Diljá Ámundadóttir Zoëga skrifar Skoðun Nýr hugrakkur heimur Ástþór Ólafsson skrifar Skoðun Það er gott að vera Halldór Benjamín í Kópavogi: Hluti 1 af 4 Theodóra S. Þorsteinsdóttir skrifar Skoðun Notum þau verkfæri sem nýtast okkur best Kristín Linda Árnadóttir skrifar Skoðun Menntun fyrir framtíðina Inga Sæland skrifar Skoðun Kerfið er brotið. Kerfið á að vera brotið Anna Bergþórsdóttir skrifar Skoðun Þörf karla fyrir heilbrigðisþjónustu eftir meðferð við krabbameini Hjalti Gunnlaugur Skúlason skrifar Skoðun Hverju breytir samþætting? Hulda Björk Finnsdóttir,Hákon Sigursteinsson skrifar Skoðun Hópurinn sem myndi hagnast mest Hjörtur J. Guðmundsson skrifar Skoðun Raunveruleg svik við fullveldi þjóðarinnar Ása Lind Finnbogadóttir skrifar Skoðun ESB og sjávarútvegurinn: Hver á að ráða hafinu við Ísland? Svanur Guðmundsson skrifar Skoðun Helstu hugtök í fasteignaviðskiptum Jónína Þórdís Karlsdóttir skrifar Skoðun Hvernig fækkum við mistökum hjá Skattinum? Ólafur Stephensen skrifar Skoðun Stríðsyfirlýsing SI Andri Reyr Haraldsson skrifar Skoðun Húrra fyrir konum – í miðjum Mottumars Halla Þorvaldsdóttir skrifar Skoðun Kvótahopp og ESB Eggert Sigurbergsson skrifar Skoðun Hvers vegna er umsóknin til Evrópusambandsins frá 2009 falin? Júlíus Valsson skrifar Skoðun Jákvæð áhrif Kópavogsleiðarinnar Erla Þórisdóttir skrifar Skoðun Bergið – rými þar sem ungmenni fá stuðning á sínum forsendum Rut Sigurðardóttir skrifar Skoðun Þrettán foreldrar á tíu árum Vigdís Gunnarsdóttir skrifar Skoðun Já eða Nei - Tilraun til að ramma inn umræðuna Dóra Sif Tynes skrifar Skoðun Borg sem leyfir öllum að blómstra Rúnar Freyr Gíslason skrifar Skoðun Hormuz sund og Ísland Sigurður Ingi Friðleifsson skrifar Skoðun Farsældarlög fyrir Bítlakynslóðina? Gunnar Salvarsson skrifar Skoðun ESB-umræðan leysir ekki efnahagsvandann Guðlaugur Þór Þórðarson skrifar Skoðun Palme og Pedro Hjálmtýr Heiðdal skrifar Skoðun Sameign þjóðarinnar — eða stærsta tilfærsla auðlinda í sögu Íslands? Vilhelm Jónsson skrifar Skoðun Og svo eru flokkar sem byggja á reiði Birgir Orri Ásgrímsson skrifar Skoðun Óvirðing við sveitarstjórnarstigið Dýrunn Pála Skaftadóttir skrifar Skoðun Varðveisla Guðmundarlundar Beitir Ólafsson skrifar Sjá meira