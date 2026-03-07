Kíkjum í pakkann! Dóra Magnúsdóttir skrifar 7. mars 2026 08:30 Það er spennandi að kíkja í pakkann. Flest munum við þó eftir að það hafi verið harðbannað! Og líklega munum við flest eftir að hafa séð pakka undir trénu á Þorláksmessu og e.t.v. bankað í hann, lyft honum upp, jafnvel hrist hann og velt vöngum. Við sem eigum börn og/eða barnabörn sjáum þau gera það sama, og spennan er mikil. En það er bannað í kíkja í pakkann á Þorláksmessu. En með því endar samlíkingin. Því þegar um stærri pakka er að ræða, segjum til dæmis húsnæðiskaup, þá kíkjum við sko rækilega í pakkann áður en við tökum ákvarðanir. Þegar við erum búin að hnita okkur niður á þá ákvörðun að húsnæðiskaup séu möguleg veltum við staðsetningu fyrir okkur, greiðslugetu, lánamálum, hverfinu, samgöngum, skólum og öðrum innviðum, aðgengi að grænum svæðum. Við mætum svo á opið hús, skoðum vistarverur og kíkjum í veggfasta skápa. Hvernig skyldi dótið mitt, húsgögnin mín, lífið mitt passa inn í þessa íbúð, þetta hús. Hvernig verður framtíð mín og minna innan þessa veggja? Mun mér og mínum farnast vel hér eða ætti ég að gera eitthvað allt annað? Ætti ég að halda áfram að leigja og sleppa því að taka þessa stóru ákvörðun?Þetta ferli heitir að kíkja í pakkann og þarf að gera þegar fólk tekur ákvarðanir um stóra og mikilvæga hluti. Það þarf að hafa allar staðreyndir upp á borðum og byggja ákvarðanir á þeim. Ekki vangaveltum. Um þetta snúast kosningarnar sem boðað hefur verið til 29. ágúst. Þær snúast um hvort Íslendingar vilji taka það skref að fara í aðildarviðræður við Evrópusambandið og vita fyrir víst hvað framtíð innan ESB myndi færa okkur. Þetta verða kosningar um kosningar. Kosningar ganga ekki út á: - Hvort að við ætlum að ganga í Evrópusambandið. Það er skref númer tvö ef þjóðin segir já í fyrri kosningunni. - Aðlögun Íslands að ESB. Haldi einhver því fram þá er það rangt. - Þetta eru ekki kosningar til að fá úr því skorið hvort Ísland fái undanþágur eða sérlausnir. Úr því er skorið við samningaborðið. - Hvort sú fullvalda þjóð sem Ísland er ætli að afsala fullveldi sínu – enda dytti engum heilvita manna í hug að samþykkja það. ESB er bandalag 27 fullvalda þjóða. - Umræður um hvort við ætlum að afsala okkur auðlindum landsins, það með talið fiskinum í sjónum. Enda yrði þess konar samningur aldrei samþykktur og engin ástæða til að halda að sambandið muni krefjast þess vitandi að þannig samningi yrði einfaldlega hafnað. Kosningarnar í lok ágúst ganga einfaldlega út á að skoða hvað ESB býður Íslendingum upp á, og hvort líkur séu á að samstarfið sé gott og gagnlegt. Við getum einfaldlega ekki vitað það nema fá að fá staðreyndirnar á hreint. Þess vegna segi ég já í þegar kosið verður 29. ágúst nk., ég vil endilega kíkja í pakkann. Höfundur er ritari Evrópuhreyfingarinnar. Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein Dóra Magnúsdóttir Evrópusambandið Þjóðaratkvæðagreiðsla um framhald ESB-viðræðna Mest lesið Halldór 07.03.2026 Halldór Látum oss ganga í ESB Hannes Örn Blandon Skoðun Bílastæði eða blómaker? Einar Sveinbjörn Guðmundsson Skoðun „Engar varanlegar undanþágur í boði lengur“ Hjörtur J. Guðmundsson Skoðun Líknarmeðferð og dánaraðstoð: ekki andstæður Ingrid Kuhlman Skoðun Kíkjum í pakkann! Dóra Magnúsdóttir Skoðun Opið bréf til Læknafélags Íslands Alma Ýr Ingólfsdóttir Skoðun Er barnið mitt einskis virði? Rakel Sófusdóttir Skoðun Fjórtán góð ráð gegn krabbameinum Sigurdís Haraldsdóttir,Sigríður Gunnarsdóttir Skoðun Getum við hætt orðaleikjum um einhverfa og farið að gera eitthvað? Ásdís Bergþórsdóttir Skoðun Skoðun Skoðun Kíkjum í pakkann! Dóra Magnúsdóttir skrifar Skoðun Líknarmeðferð og dánaraðstoð: ekki andstæður Ingrid Kuhlman skrifar Skoðun „Engar varanlegar undanþágur í boði lengur“ Hjörtur J. Guðmundsson skrifar Skoðun Bílastæði eða blómaker? Einar Sveinbjörn Guðmundsson skrifar Skoðun Látum oss ganga í ESB Hannes Örn Blandon skrifar Skoðun Viljum við ekki öruggt vatn? Kjartan Kjartansson skrifar Skoðun Innviðaskuldin – á almenningur að borga hana tvisvar? Þórir Garðarsson skrifar Skoðun Hún er eldflaug, hún er rúta, hún er kafbátur… Sindri Freysson skrifar Skoðun Næsti kjarasamningur verður að vera VR samningur Gabríel Benjamin skrifar Skoðun Getum við öryrkjar siglt þjóðarskútinni í strand? Þorbjörn V. Jóhannsson skrifar Skoðun Eina leiðin er að ganga til viðræðna við ESB - stéttarfélög geta ekki staðið hjá Sveinn Ólafsson skrifar Skoðun Opið bréf til Læknafélags Íslands Alma Ýr Ingólfsdóttir skrifar Skoðun Enginn stendur ofar lögum – heldur ekki trúfélög Anna Margrét Kaldalóns,Eydís Mary Jónsdóttir,Lilja Torfadóttir,Petra Hólmgrímsdóttir,Rut Ríkey Tryggvadóttir skrifar Skoðun Athygliskortur ekki vandamál Arnar Halldórsson skrifar Skoðun Er barnið mitt einskis virði? Rakel Sófusdóttir skrifar Skoðun Betra starfsumhverfi á kostnað foreldra? Örn Arnarson skrifar Skoðun Varhugaverðar hugmyndir ráðherra um breytingar á raforkulögum Friðrik Már Sigurðsson skrifar Skoðun Ýta birtingar á niðurstöðum samræmdra prófa undir stéttaskiptingu? Guðrún Elísa Sævarsdóttir skrifar Skoðun Getum við hætt orðaleikjum um einhverfa og farið að gera eitthvað? Ásdís Bergþórsdóttir skrifar Skoðun Stæðiskort fyrir hreyfihamlaða – þegar góð hugmynd missir marks Arnar Helgi Lárusson skrifar Skoðun Hvenær verður ágreiningur að hatursorðræðu? Hilmar Kristinsson skrifar Skoðun Raunhæf skref inn í sterkari framtíð Hjálmar Bogi Hafliðason skrifar Skoðun Hvernig getur íþróttaþjálfari breytt lífi barns með málþroskaröskun (DLD)? Álfhildur Þorsteinsdóttir skrifar Skoðun Endursamningar lykillinn að stórbættum fjárhag Tinna Traustadóttir skrifar Skoðun Seltjarnarnes getur orðið framúrskarandi bæjarfélag! Áslaug Eva Björnsdóttir skrifar Skoðun Ábending til þjóðaröryggisráðs og ríkisstjórnarinnar Haukur Arnþórsson skrifar Skoðun Trú trompar ekki lög Ugla Stefanía Kristjönudóttir Jónsdóttir skrifar Skoðun Lífeyrir og launavísitala: Hvað gengur Læknafélagi Íslands til? Anna Sigrún Ingimarsdóttir skrifar Skoðun Örorka er ekki hvati – hún er afleiðing alvarlegra veikinda Helga Edwardsdóttir ,Sigríður Elín Ásgeirsdóttir skrifar Skoðun Soroptimistar taka þátt í Alþjóðlegum baráttudegi kvenna – því það skiptir máli Katrín Káradóttir skrifar Sjá meira