Hvernig getur íþróttaþjálfari breytt lífi barns með málþroskaröskun (DLD)?

Málþroskaröskun DLD (Developmental Language Disorder) er algeng taugaþroskaröskun sem veldur miklum erfiðleikum við að nota og/eða skilja tungumálið en um það bil eitt af hverjum 14 börnum glímir við DLD. Þessi börn stunda íþróttir eins og önnur börn, í öllum aldurshópum og á öllum getustigum. Íþróttaþjálfarar eru ekki endilega meðvitaðir um áskoranir þeirra tengdar tungumálinu og þau áhrif sem þær geta haft á frammistöðu á æfingum. Það er því mjög hjálplegt þegar foreldrar eiga samtal við þjálfara og útskýra hvað það þýðir að vera með DLD.
DLD - áskoranir í íþróttum
DLD tengist ekki greind, áhuga eða uppeldi en börn með DLD geta verið mjög áhugasöm um íþróttir og líkamlega fær rétt eins og önnur börn. Áskorunin fyrir þau er að vinna úr tungumálinu á æfingum og í leikjum, skilja fyrirmæli, muna reglur, meðtaka breytingar og tengja orð við athafnir. Íþróttaæfingar eru oft mjög krefjandi hvað málnotkun og skilning varðar þar sem fyrirmæli eru gefin hratt, reglur útskýrðar munnlega og oft gert ráð fyrir að börn meðtaki hlutina um leið. Fyrir börn með DLD getur þetta verið yfirþyrmandi, þau misskilja hlutina og upplifa sig síðri en önnur börn þó þau hafi líkamlega getu og áhuga á að standa sig vel.
Hærra brottfall hjá börnum með taugaþroskaraskanir
Það eru ekki margar rannsóknir sem skoða DLD sérstaklega í tengslum við íþróttaiðkun en rannsóknir á börnum með taugaþroskaraskanir og námserfiðleika sýna fram á minni þátttöku í skipulögðu íþróttastarfi og aukið brottfall hjá þessum hópi. Brottfallið skýrist ekki af skorti á áhuga, þvert á móti vilja flest þessara barna vera með og standa sig vel. Ástæður fyrir brottfallinu tengjast frekar síendurteknum misskilningi, félagslegum erfiðleikum og upplifun þeirra að þau séu eftir á sem leiðir til verri sjálfsmyndar. Skipulagt íþróttastarf ætti að vera vettvangur til að ýta undir gleði og styrkleika barna en þegar DLD og aðrar taugaþroskaraskanir eru til staðar geta þessar aðstæður verið streituvaldandi.
Hvað geta þjálfarar gert?
Íþróttaþjálfarar þurfa ekki sérfræðimenntun til að styðja börn með DLD. Oft nægir að breyta því hvernig æfingar eru útskýrðar fyrir þeim og hvernig samskipti fara fram. Litlar breytingar og aðlaganir geta haft mikil áhrif en geta aftur á móti gagnast öllum börnum. Hér eru nokkur dæmi um hjálplegar aðferðir sem styðja við börn með DLD. Dæmin eru tekin með körfubolta í huga en síðan er hægt að heimfæra yfir á aðrar íþróttir:
Af hverju skiptir þetta máli?
Skipulagt íþróttastarf getur verið mjög mikilvægur og verndandi þáttur í lífi barna með DLD. Það að stunda íþróttir og vera hluti af liði getur styrkt sjálfsmynd, félagslega stöðu og líðan – ef æfingarnar eru aðgengilegar öllum. Þegar íþróttaumhverfið er lagað að fjölbreyttum þörfum barna minnkar brottfall, þátttaka eykst og fleiri fá tækifæri til að blómstra.
Þjálfarar gegna hér lykilhlutverki. Með auknum skilningi á DLD og einföldum breytingum geta þeir tryggt að færni barnsins á vellinum fái að njóta sín – óháð því hver tungumálafærni þeirra er.
Höfundur er talmeinafræðingur hjá Talþjálfun Suðurlands og áhugamanneskja um íþróttir.
*Undirrituð biðst afsökunar á enskuslettunni en ekki tókst að finna góða íslenska þýðingu fyrir þetta körfuboltaslangur, hugmyndir: aðhlaup, skurður, stunga, gegnumhlaup, kisuhlaup.
Áslaug Eva Björnsdóttir skrifar
Haukur Arnþórsson skrifar
Ugla Stefanía Kristjönudóttir Jónsdóttir skrifar
Anna Sigrún Ingimarsdóttir skrifar
Helga Edwardsdóttir ,Sigríður Elín Ásgeirsdóttir skrifar
Katrín Káradóttir skrifar
Grímur Atlason skrifar
Svandís Svavarsdóttir skrifar
Sigríður Ævarsdóttir skrifar
Helgi Tómasson skrifar
Jónas Sen skrifar
Sigurður Sigurðsson skrifar
Þórir Garðarsson skrifar
Rakel Ýr Ísaksen skrifar
Jórunn Einarsdóttir skrifar
Elliði Vignisson skrifar
Gunnar Ármannsson skrifar
Thelma Sif Þórarinsdóttir skrifar
Guðfinna Aðalgeirsdóttir,Hafdís Hanna Ægisdóttir,Halldór Björnsson,Sæunn Stefánsdóttir,Þorvarður Árnason skrifar
Steinar Bragi Sigurjónsson skrifar
Sigurdís Haraldsdóttir,Sigríður Gunnarsdóttir skrifar
Sveinn Atli Gunnarsson skrifar
Kristín Lúðvíksdóttir skrifar
Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar
Rannveig Tenchi Ernudóttir skrifar
Ólafur Stephensen skrifar
Magnea Gná Jóhannsdóttir skrifar
Lilja Benatov Hjartar skrifar
Hilmar Kristinsson skrifar
Árni Stefán Árnason skrifar