Fjórtán góð ráð gegn krabbameinum Sigurdís Haraldsdóttir og Sigríður Gunnarsdóttir skrifa 5. mars 2026 09:32 Forvarnir gegn krabbameinum: Hvað er mikilvægt að vita? Mottumars, árlegt árvekniátak Krabbameinsfélags Íslands, hefur það markmið að fækka þeim sem greinast með krabbamein, fjölga þeim sem lifa og auka lífsgæði þeirra sem lifa eftir greiningu krabbameins. Krabbamein eru ein helsta dánarorsök í heiminum, en hægt er að koma í veg fyrir allt að 40% krabbameina með heilbrigðum lífsstíl. Alþjóðasamtök fyrir rannsóknir á krabbameinum (International Agency for Research on Cancer - IARC), sem heyrir undir Alþjóðaheilbrigðismálastofnunina, hafa þróað svokallaðan Krabbameinsvegvísi Evrópu (European code against cancer). Þetta eru ítarlegar leiðbeiningar sem ætlað er að fræða almenning um hvernig hægt er að draga úr áhættu á krabbameinum. Einnig er nýnæmi í þessari útgáfu að sérstakar leiðbeiningar eru fyrir stjórnvöld, enda hlutverk þeirra og ábyrgð á að efla lýðheilsu ótvírætt. Þekking á þessum ráðleggingum gerir einstaklingum og samfélögum kleift að taka fyrirbyggjandi skref og stuðla að heilbrigðari lífsstíl. Hvað er Krabbameinsvegvísir Evrópu? Krabbameinsvegvísir Evrópu eru leiðbeiningar byggðar á gagnreyndri þekkingu sem miða að því að draga úr áhættunni á því að greinast með krabbamein. Hann kom fyrst út árið 1987 en kom nýverið út í 5. útgáfu. Í honum er lögð áhersla á að hægt er að draga úr líkunum á því að fá flest krabbamein með því að forðast þekkta áhættuþætti og tileinka sér heilbrigðar lífsstílsvenjur. Hann samanstendur af 14 mikilvægum skilaboðum sem snúa að hegðun einstaklinga, umhverfi og persónulegu vali til að minnka áhættuna á krabbameini en tekur einnig á mögulegum aðgerðum stjórnvalda til að draga úr samfélagslegri byrgði krabbameina. Áhrif reykinga Reykingar eru helsta orsök krabbameina á heimsvísu. Reykingatíðni á Íslandi er einhver sú lægsta í Evrópu en engu að síður myndi það skila sér í lækkaðri tíðni krabbameina á Íslandi að draga enn frekar úr beinum og óbeinum reykingum. Reykingar, hvort sem það er í formi reykinga á sígarettum eða vindlum og notkun reyklaus tóbaks eru sterkur áhættuþáttur margra tegunda krabbameina. Að hætta reykingum skilar miklum ávinningi með lækkun á áhættu, jafnvel eftir margra ára reykingar. Samfélagslegar aðgerðir og stuðningur gegna mikilvægu hlutverki eins og sannast best á árangri Íslendinga í tóbaksvörnum en herða þarf róðurinn gegn útbreiðslu annarra nikótínvara s.s. nikótínpúðum sem eru mjög ávanabindandi og geta haft krabbameinsvaldandi áhrif á slímhúðir í munni. Félag norrænna krabbameinsskránna benti nýverið á mikilvægi samræmdrar löggjafar gegn tóbaksvörum í bréfi til Evrópusambandsins. Áhrif áfengis Áfengi er annar mikilvægur áhættuþáttur. Áfengi eykur áhættu á mörgum krabbameinum eins og í munnholi, koki, vélinda, lifur, ristli og brjóstum. Ráðlagt er að takmarka neyslu áfengis eða sleppa því alveg. Jafnvel það að minnka neyslu lítillega skilar ávinningi fyrir heilsu. Mikilvægt er að takmarka aðgengi að áfengi eins og gert hefur verið með einkasölu ríkisins hér á landi og banna auglýsingar. Áhrif líkamsþyngdar og hreyfingar Offita er áhættuþáttur fyrir margar tegundir krabbameina, meðal annars brjósta-, ristil- og nýrnakrabbamein. Hreyfingarleysi er líka sjálfstæður áhættuþáttur. Það að ná og viðhalda kjörþyngd með fjölbreyttu matarræði og reglulegri hreyfingu getur dregið verulega úr áhættu á því að fá krabbamein. Fullorðnir einstaklingar eru hvattir til að hreyfa sig í að minnsta kosti 150 mínútur á viku til dæmis með því að ganga, hjóla eða synda. Matarræði Næringarrík fæða í samræmi við ráðleggingar Embættis landlæknis þar sem áhersla er á neyslu grænmetis, ávaxta, heilkorns og magurra próteingjafa er verndandi gagnvart því að fá krabbamein. Mælt er með því að takmarka neyslu á unnum matvælum, rauðu kjöti og fæðutegundum sem innihalda mikið magn sykurs og forðast alveg unna kjötvöru. Hollt matarræði stuðlar að almennri heilsu og styrkir ónæmiskerfið. Sólarvarnir Útfjólubláir geislar frá sólinni og ljósabekkjum eru krabbameinsvaldandi. Mælt er með því að nota sólarvörn og hlífðarfatnað og leita í skugga þegar sólin er sterkust og sleppa því alveg að nota ljósabekki til að minnka áhættu á krabbameini. Bólusetningar og skimun Sum krabbamein er hægt að fyrirbyggja með bólusetningum og snemmgreiningu. HPV-bóluefnið verndar gegn leghálskrabbameini og öðrum HPV-tengdum krabbameinum. Bólusetning gegn lifrarbólgu B verndar gegn lifrarkrabbameini. Mælt er með því að mæta regluleg í skimun í samræmi við ráðleggingar. Á Íslandi er skimað fyrir brjósta-, legháls- og ristilkrabbameini auk þess sem sérstakar skimanir eru í boði fyrir fólk í ákveðnum áhættuhópum. Skimun stuðlar að því að greina krabbamein fyrr og eykur líkur á lækningu. Umhverfisþættir Það að minnka umhverfisógnir, svo sem loftmengun og hættuleg efni, gegnir einnig mikilvægu hlutverki í forvörnum. Stjórnvöld og samfélög geta tekið upp stefnu til að bæta loftgæði og draga úr útsetningu fyrir hættulegum efnum. Almenningur á Íslandi hefur að undanförnu orðið meðvitaðri um mengun og loftgæði og full ástæða til að leita leiða til að draga úr mengun og auka loftgæði. Áhrif hormóna Notkun kvenhormóna á breytingaskeiði getur verið gagnleg þeim konum sem upplifa mikil tíðahvarfaeinkenni. Samsett hormónameðferð með estrógeni og prógesteróni getur aukið áhættu á brjóstakrabbameini og því ætti að nota hana í eins skamman tíma og hægt er. Brjóstagjöf getur dregið úr áhættu á brjóstakrabbameini. Að lokum Krabbameinsvegvísir Evrópu undirstrikar að hægt er að fyrirbyggja mörg krabbamein. Með því að taka upplýstar lífsstílsákvarðanir—með því að takmarka áfengi, forðast tóbak, viðhalda kjörþyngd, borða hollt, vernda sig gegn UV-geislum og taka þátt í bólusetningum og skimunum—er öllum kleift að minnka sína eigin áhættu. Auk þess geta stjórnvöld auðveldað fólki að aðhyllast heilbrigðan lífsstíl, t.d. með því að takmarka aðgengi að tóbaki og áfengi og setja skatta á óholla vöru s.s. sykurskatt og lækka álögur á ávexti og grænmeti. Almenn vitund og samfélagsátak eru lykilatriði til að skapa heilbrigðari framtíð þar sem færri þurfa að takast á við krabbamein og afleiðingar þess. Sameiginlega getum við unnið að því að skapa heilbrigðara og krabbameinslaust samfélag. Í þessari viku stendur yfir fundur í samstarfsverkefni Evrópuþjóða (EUnetCCC) á Landspítala sem miðar að því að fjölga vottuðum krabbameinsmiðstöðvum í Evrópu og auka aðgengi íbúa að bestu mögulegu krabbameinsþjónustu. Liður í því verkefni er að auka forvarnir og draga þannig úr þeim fjölda sem greinist með krabbamein. Sigurdís Haraldsdóttir, yfirlæknir á Landspítala og prófessor í krabbameinslækningum. Sigríður Gunnarsdóttir, forstöðumaður Rannsóknaseturs-Krabbameinsskrár hjá Krabbameinsfélagi Íslands og prófessor í krabbameinshjúkrun. Heimildir: https://ncu.nu/wp-content/uploads/2026/02/NCU-Joint-letter-to-Comission-2026.pdf https://cancer-code-europe.iarc.who.int/ Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein Krabbamein Heilbrigðismál Mest lesið Misskilningur: Kaþólska kirkjan fordæmir ekki samkynhneigða Lilja Benatov Hjartar Skoðun Má kirkjan vera ósammála samfélaginu? Hilmar Kristinsson Skoðun Hömlulaus valdníðsla og ofbeldi Matvælastofnunar Árni Stefán Árnason Skoðun Fjórtán góð ráð gegn krabbameinum Sigurdís Haraldsdóttir,Sigríður Gunnarsdóttir Skoðun Fleiri en þrír hagfræðingar fundnir Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir Skoðun Einstakt tækifæri til að læra um fjármál Kristín Lúðvíksdóttir Skoðun Aðgerðaáætlun um einföldun EES-regluverksins og afnám gullhúðunar Ólafur Stephensen Skoðun Einmanaleiki er spegilmynd samfélagsgerðar okkar Rannveig Tenchi Ernudóttir Skoðun Galíleó-heilkennið og hinn dýrkeypti efi í loftslagsumræðunni Sveinn Atli Gunnarsson Skoðun Opni leikskólinn og röng forgangsröðun fjármuna Magnea Gná Jóhannsdóttir Skoðun Skoðun Skoðun Takk! Steinar Bragi Sigurjónsson skrifar Skoðun Fjórtán góð ráð gegn krabbameinum Sigurdís Haraldsdóttir,Sigríður Gunnarsdóttir skrifar Skoðun Galíleó-heilkennið og hinn dýrkeypti efi í loftslagsumræðunni Sveinn Atli Gunnarsson skrifar Skoðun Einstakt tækifæri til að læra um fjármál Kristín Lúðvíksdóttir skrifar Skoðun Fleiri en þrír hagfræðingar fundnir Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar Skoðun Einmanaleiki er spegilmynd samfélagsgerðar okkar Rannveig Tenchi Ernudóttir skrifar Skoðun Aðgerðaáætlun um einföldun EES-regluverksins og afnám gullhúðunar Ólafur Stephensen skrifar Skoðun Opni leikskólinn og röng forgangsröðun fjármuna Magnea Gná Jóhannsdóttir skrifar Skoðun Misskilningur: Kaþólska kirkjan fordæmir ekki samkynhneigða Lilja Benatov Hjartar skrifar Skoðun Má kirkjan vera ósammála samfélaginu? Hilmar Kristinsson skrifar Skoðun Hömlulaus valdníðsla og ofbeldi Matvælastofnunar Árni Stefán Árnason skrifar Skoðun Ofbeldi er ekki í starfslýsingu félagsráðgjafa Thelma Eyfjörð Jónsdóttir skrifar Skoðun Hvað borðar þú mörg naut og kjúklinga á dag? Sigurður Árni Þórðarson skrifar Skoðun Einhverfugreining og hvað svo? Elín Anna Baldursdóttir skrifar Skoðun Iceland and USA Sitting in a Tree Sæþór Benjamín Randalsson skrifar Skoðun Umönnunarbilið og kerfislægar hindranir á íslenskum vinnumarkaði Kolbrún Halldórsdóttir,Sunna Símonardóttir skrifar Skoðun Skál! - Í boði lífeyrissjóðanna Þorsteinn Sæmundsson skrifar Skoðun Smáframleiðendur – vannýtt tækifæri fyrir íslenskt atvinnulíf? Sveinbjörg Rut Pétursdóttir skrifar Skoðun „Kiss the Ring“ – þegar ríkisvaldið krefst hlýðni af gervigreindinni Gísli Ragnar Guðmundsson skrifar Skoðun Kveð bæjarstjórn eftir gefandi ár Friðrik Sigurbjörnsson skrifar Skoðun Á rannsókn á Flateyri að bíða? Sóley Eiríksdóttir skrifar Skoðun Þegar nóg er aldrei nóg Stefán Vagn Stefánsson skrifar Skoðun Ég á´etta – ég má´etta! Stefán Pálsson skrifar Skoðun Fórnarkostnaður kerfisins? Olga Cilia skrifar Skoðun Heimili landsins borga fyrir pólitíska vanrækslu Gunnar Einarsson skrifar Skoðun Bækur bjarga mannslífum Þórunn Sigurðardóttir skrifar Skoðun Ofbeldi í nánum samböndum og vinnumarkaðurinn Dagný Aradóttir Pind,Eva Hjörtína Ólafsdóttir,Henný Hinz,Sigrún Birna Björnsdóttir skrifar Skoðun Hundruð milljóna frá íslenskum skattgreiðendum til heilbrigðisþjónustu erlendis Diljá Mist Einarsdóttir skrifar Skoðun Alþjóðadagur offitunnar Gréta Jakobsdóttir,Edda Ýr Guðmundsdóttir,Erla Gerður Sveinsdóttir,Guðrún Þuríður Höskuldsdóttir,Rut Eiríksdóttir,Sigrún Kristjánsdóttir,Sólrún Ólína Sigurðardóttir,Tryggvi Helgason skrifar Skoðun Sjávartengd nýsköpun skilar þjóðinni milljörðum Þorsteinn Másson skrifar Sjá meira