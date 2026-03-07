Skoðun

Látum oss ganga í ESB

Hannes Örn Blandon skrifar

Ég hlustaði á athygliverðar umræður í símatíma á Bylgjunni, fimmtudaginn 4. mars, þar sem menn tókust á um byggingu Landspítalans nýja. Þar sér ekki fyrir endann á þeim byggingum og að er virðist væntanleg verklokum. Kostnaður fer með himinskautum og eykst með degi hverjum. Framkvæmdastjóra verkefnisins vafðist um sumt tunga um höfuð. Í umræðunni kom fram að Skotar í Glasgow reistu heilmikinn spítala á fjórum árum. Ef mér skjöplast ekki þá byrjuðum við að byggja okkar 1997.

Annar merkilegur punktur sem kom fram í umræðunni er sú dæmalausa íslenska meinsemd að þegar verktaki býður t.d. 80 milljónir í verk tvöfaldast ef ekki margfaldast sú upphæð á nó tæm. Því var varpað fram að þetta gerist í 80% tilvika. Þetta eru mikil tíðindi og ill ef satt er. Sjálftökumenn virðast sumsé á hverju strái. Guð ekki bara blessi Ísland heldur hjálpi.

Ég styð inngöngu í ESB. Þar á bæ sýnast menn kunna betur að meðhöndla vexti og verðtryggingar. Þeir brúka og traustan gjaldmiðil sem nýtist alþýðu manna en ekki bara íslenskum milljónerum. Bretar eru að átta sig á því að með úrsögn hafa þeir tapað milljónum punda ef ekki milljörðum. En populistinn og einangrunarsinninn Farage glennir sig og glottir. Og nóg eigum við af slíkum sem óttast að missa spóna úr öskum og halda fram glötun sjálfstæðis og frelsis til athafna. En látum oss hafa í huga að þorri þjóðarinnar situr í skuldafangelsi. Frelsi einstaklings hvað??

Fyrir nokkrum árum heimsóttum við hjónin Suðureyjar við Skotland (Herðubreiðareyjar). Það var áhugaverð heimsókn. En þungt var hljóð í heimamönnum. Landbúnaður var í upplausn og við blasti að takmarka ætti fiskveiðar. Grannar þeirra í Orkneyjum eru líka með böggum hildar af svipuðum ástæðum. Þeir hafa og látið í ljós að hverfa á ný í faðm Noregskonungs. Þetta ástand hefur víst skapast þegar Bretar sögðu sig úr ESB en það fyrirtæki hefur fyrir sið að styrkja og styðja útkjálkasamfélög sem og fyrirbæri í útrýmingarhættu. Það ætti því höfða til flestra Íslendinga sem ýmsir þjást af því heilkenni sem kalla mætti megalómenísk minnimáttarkennd.

Áfram frú Kristrún, frú Þorgerður Katrín, já og frú Inga!

Undirritaður styður umsókn í ESB.

Höfundur er fyrrverandi prófastur og núverandi gamalmenni.

Þjóðaratkvæðagreiðsla um framhald ESB-viðræðna Evrópusambandið

Mest lesið


Skoðun

Sjá meira


×

Mest lesið