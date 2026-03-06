Ég er öryrki. Ég kaus ekki það hlutskipti. Veikindi, bráðahvítblæði sem ég fékk árið 2018 og í kjölfarið nýjar stofnfrumur eða mergskipti sem sumir kalla, gerðu það að verkum að ég hef ekki getað unnið síðan og mun eflaust ekki gera, því miður. Þetta er ekki valkostur hjá mér.
Ég var lögreglumaður í 30 ár. Laun lögreglumanna eru/voru ekki há þó þau teljist mögulega ágæt í dag. Það var samt hátt fallið úr launum lögreglumanns að fara á örorkubætur. Innkoman lækkaði mikið en lánin, heimilisrekstur, matarinnkaup osfrv.. ekki. Það er því úr talsvert minni fjárhagslegri innkomu að ráða.
Ég fylgist með verkföllum, kjaraviðræðum, launahækkunum, verðlagshækkunum í þjóðfélaginu og ég fylgist með bankareikningnum mínum líka en þar hækkar aldrei innkoman á meðan aðrir fá launahækkanir. Við öryrkjar getum ekki farið í verkfall. Við höfum engin vopn til að berjast með til að fá hærri bætur til að geta fylgt amk verðlagsþróun.
Sumir vilja meina að það sé svo notalegt og verði enn notalegra að vera á bótum ef það fer í gegnum þingið að binda bætur við launavísitölu. Ég get ekki tekið undir slíkt, það er ekki valkostur okkar öryrkja að vera í þessari stöðu, ef einhverjir eru að nýta sér bæturnar á fölskum forsendum þá er eitthvað að kerfinu.
Það er merkilegt að heyra umræðuna um þetta núna, fólk sem er gjarnan á mjög góðum launum sér þessu allt til foráttu þ.e. launavísitölu tengingunni. Það er auðvelt að segja þetta verandi ekki í þessari stöðu sem við öryrkjar erum í. Þeir sem mæla þessu mót segja gjarnan í lokin að þau vilji jú að við öryrkjar höfum það gott og vilji okkur vel en koma ekki með tillögu að úrbótum. Ég trúi ekki að þetta fari með þjóðfélagið á hausinn, það væri mjög merkilegt að loksins þegar rétta á hlut okkar bótaþega að það eitt sigli þjóðarskútunni í strand.
Það er líka merkilegt að Læknafélg Íslands setji sig á móti þessu þar sem slíkt geti ýtt undir ranga hvata og aukið vandamál innan kerfisins. Eigum við sem þurfum að vera á bótum að líða fyrir lélegt kerfi? Er það ekki umrætt kerfi sem þarf að laga og þá mat þeirra lækna sem meta fólk til örorku? Ég styð því tengingu bóta við launavísitölu og vona að þetta komist í gegnum þingið.
Höfundur er öryrki.
Þórir Garðarsson skrifar
Sindri Freysson skrifar
Gabríel Benjamin skrifar
Þorbjörn V. Jóhannsson skrifar
Sveinn Ólafsson skrifar
Alma Ýr Ingólfsdóttir skrifar
Anna Margrét Kaldalóns,Eydís Mary Jónsdóttir,Lilja Torfadóttir,Petra Hólmgrímsdóttir,Rut Ríkey Tryggvadóttir skrifar
Arnar Halldórsson skrifar
Rakel Sófusdóttir skrifar
Örn Arnarson skrifar
Friðrik Már Sigurðsson skrifar
Guðrún Elísa Sævarsdóttir skrifar
Ásdís Bergþórsdóttir skrifar
Arnar Helgi Lárusson skrifar
Hilmar Kristinsson skrifar
Hjálmar Bogi Hafliðason skrifar
Álfhildur Þorsteinsdóttir skrifar
Tinna Traustadóttir skrifar
Áslaug Eva Björnsdóttir skrifar
Haukur Arnþórsson skrifar
Ugla Stefanía Kristjönudóttir Jónsdóttir skrifar
Anna Sigrún Ingimarsdóttir skrifar
Helga Edwardsdóttir ,Sigríður Elín Ásgeirsdóttir skrifar
Katrín Káradóttir skrifar
Grímur Atlason skrifar
Svandís Svavarsdóttir skrifar
Sigríður Ævarsdóttir skrifar
Helgi Tómasson skrifar
Jónas Sen skrifar
Sigurður Sigurðsson skrifar