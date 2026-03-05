Trú trompar ekki lög Ugla Stefanía Kristjönudóttir Jónsdóttir skrifar 5. mars 2026 21:31 Á Íslandi gilda ákveðin lög sem banna tiltekið athæfi. Það má til að mynda ekki beita einstaklinga ofbeldi, stela vörum úr búð eða fremja skemmdarverk á eignum eða byggingum. Ef einstaklingar sem gerast sekir um slíkt myndu bera fyrir sig trúarlega sannfæringu myndi slíkt ekki trompa landslög. Núna í vikunni talaði kaþólska kirkjan um það opinberlega að þau aðstoði fólk við að „bæla niður“ samkynhneigð. Á Íslandi eru bælingarmeðferðir á grundvelli kynhneigðar, kynvitundar og kyntjáningar bannaðar. Að stunda slíkar meðferðir varðar við lög. Þegar forsvarsmaður kaþólsku kirkjunnar talar um opinberlega að kirkjan sé að „aðstoða“ einstaklinga að „breyta um líferni“ með að bæla niður samkynhneigð, þá er hann að játa ólöglegt athæfi, hvort sem er um skipulagða starfsemi eða ekki er að ræða. Það er ekki skylda kaþólsku kirkjunnar á Íslandi að brjóta lög, og heldur ekki iðkun á trú að brjóta lög, sama hversu sterk sannfæring einstaklinga kann að vera. Hinsegin fólk á ekki að þurfa að bæla niður hinseginleika sinn til að þóknast kaþólsku kirkjunni, ekki frekar en það á að leyfa grýtingar á konum sem gerast sekar um framhjáhald, bara vegna þess að það er túlkun einstaklinga á trúarriti. Skýringar talsfólks og velunnara kaþólsku kirkjunnar um að samkynhneigð sé ekki syndug svo lengi sem fólk sé ekki „virkt“ er í besta falli hlægilegur orðhengilsháttur, og lítið annað en illa dulbúnir fordómar sem eiga ekkert erindi í nútímasamfélagi.Bælingarmeðferðir hafa aldrei verið byggðar á vísindalegum, sálfræðilegum eða siðferðislegum grunni. Fólk sem hefur undirgengist slíkar meðferðir bera það með sér alla ævi, og eru líklegri til þess að glíma við fíknivanda, þunglyndi, kvíða, áfallastreituröskun, sjálfskaða og sjálfsvígshugsanir. Það er því rík ástæða fyrir því að slíkt athæfi hefur verið bannað, og er það undarlegt að trúfélag sem kennir sig við skilning og kærleika haldi því fram að það sé iðkun á þeirra trú að blekkja fólk og telja því trú um að kynhneigð þeirra sé á einhvern hátt röng eða syndug. Hvað svo sem fólki finnst um hinsegin fólk þá er það alveg skýrt að ekkert okkar er hafið yfir lög í lýðræðislegu réttarríki – hvort sem það er á grundvelli skoðana eða trúar. Höfundur er kynjafræðingur og sérfræðingur í málefnum hinsegin fólks. Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein Ugla Stefanía Kristjönudóttir Jónsdóttir Hinsegin Mest lesið Opið bréf frá leikskólastjórnendum í Kópavogi Rakel Ýr Ísaksen Skoðun Misskilningur: Kaþólska kirkjan fordæmir ekki samkynhneigða Lilja Benatov Hjartar Skoðun Fjórtán góð ráð gegn krabbameinum Sigurdís Haraldsdóttir,Sigríður Gunnarsdóttir Skoðun Enginn misskilningur: Fordómar í sparifötum guðfræðinnar Jónas Sen Skoðun Hreðjatak á Nýjum Landspítala, framkvæmdastjórinn viðurkennir kerfisgallann og enginn stöðvar Sigurður Sigurðsson Skoðun Örorka er ekki hvati – hún er afleiðing alvarlegra veikinda Helga Edwardsdóttir ,Sigríður Elín Ásgeirsdóttir Skoðun Inga Sæland Gunnar Ármannsson Skoðun Sjúkratryggingar Íslands eyðileggja líf fatlaðs barns Thelma Sif Þórarinsdóttir Skoðun Lífeyrir og launavísitala: Hvað gengur Læknafélagi Íslands til? Anna Sigrún Ingimarsdóttir Skoðun Má kirkjan vera ósammála samfélaginu? Hilmar Kristinsson Skoðun Skoðun Skoðun Trú trompar ekki lög Ugla Stefanía Kristjönudóttir Jónsdóttir skrifar Skoðun Lífeyrir og launavísitala: Hvað gengur Læknafélagi Íslands til? Anna Sigrún Ingimarsdóttir skrifar Skoðun Örorka er ekki hvati – hún er afleiðing alvarlegra veikinda Helga Edwardsdóttir ,Sigríður Elín Ásgeirsdóttir skrifar Skoðun Soroptimistar taka þátt í Alþjóðlegum baráttudegi kvenna – því það skiptir máli Katrín Káradóttir skrifar Skoðun Einhverfum er víst neitað um þjónustu á grundvelli greininga Grímur Atlason skrifar Skoðun Vegið að Kvenréttindafélagi Íslands og kvenréttindabarátta kölluð árás á fjölskylduna Svandís Svavarsdóttir skrifar Skoðun Snillingarnir, samfélagið og meðalmennskan Sigríður Ævarsdóttir skrifar Skoðun Skref afturábak Helgi Tómasson skrifar Skoðun Enginn misskilningur: Fordómar í sparifötum guðfræðinnar Jónas Sen skrifar Skoðun Hreðjatak á Nýjum Landspítala, framkvæmdastjórinn viðurkennir kerfisgallann og enginn stöðvar Sigurður Sigurðsson skrifar Skoðun Reykjavík í umferðarteppu – afleiðing rangrar stefnu Þórir Garðarsson skrifar Skoðun Opið bréf frá leikskólastjórnendum í Kópavogi Rakel Ýr Ísaksen skrifar Skoðun Tengsl, tími og traust: Reynslusaga úr móttökubekk í Kaupmannahöfn Jórunn Einarsdóttir skrifar Skoðun Kjósendur eru ekki fífl Elliði Vignisson skrifar Skoðun Inga Sæland Gunnar Ármannsson skrifar Skoðun Sjúkratryggingar Íslands eyðileggja líf fatlaðs barns Thelma Sif Þórarinsdóttir skrifar Skoðun Þekking er lykillinn að lausnum í loftslagsmálum Guðfinna Aðalgeirsdóttir,Hafdís Hanna Ægisdóttir,Halldór Björnsson,Sæunn Stefánsdóttir,Þorvarður Árnason skrifar Skoðun Takk! Steinar Bragi Sigurjónsson skrifar Skoðun Fjórtán góð ráð gegn krabbameinum Sigurdís Haraldsdóttir,Sigríður Gunnarsdóttir skrifar Skoðun Galíleó-heilkennið og hinn dýrkeypti efi í loftslagsumræðunni Sveinn Atli Gunnarsson skrifar Skoðun Einstakt tækifæri til að læra um fjármál Kristín Lúðvíksdóttir skrifar Skoðun Fleiri en þrír hagfræðingar fundnir Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar Skoðun Einmanaleiki er spegilmynd samfélagsgerðar okkar Rannveig Tenchi Ernudóttir skrifar Skoðun Aðgerðaáætlun um einföldun EES-regluverksins og afnám gullhúðunar Ólafur Stephensen skrifar Skoðun Opni leikskólinn og röng forgangsröðun fjármuna Magnea Gná Jóhannsdóttir skrifar Skoðun Misskilningur: Kaþólska kirkjan fordæmir ekki samkynhneigða Lilja Benatov Hjartar skrifar Skoðun Má kirkjan vera ósammála samfélaginu? Hilmar Kristinsson skrifar Skoðun Hömlulaus valdníðsla og ofbeldi Matvælastofnunar Árni Stefán Árnason skrifar Skoðun Ofbeldi er ekki í starfslýsingu félagsráðgjafa Thelma Eyfjörð Jónsdóttir skrifar Skoðun Hvað borðar þú mörg naut og kjúklinga á dag? Sigurður Árni Þórðarson skrifar Sjá meira