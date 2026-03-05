Skoðun

Trú trompar ekki lög

Ugla Stefanía Kristjönudóttir Jónsdóttir skrifar

Á Íslandi gilda ákveðin lög sem banna tiltekið athæfi. Það má til að mynda ekki beita einstaklinga ofbeldi, stela vörum úr búð eða fremja skemmdarverk á eignum eða byggingum. Ef einstaklingar sem gerast sekir um slíkt myndu bera fyrir sig trúarlega sannfæringu myndi slíkt ekki trompa landslög.

Núna í vikunni talaði kaþólska kirkjan um það opinberlega að þau aðstoði fólk við að „bæla niður“ samkynhneigð. Á Íslandi eru bælingarmeðferðir á grundvelli kynhneigðar, kynvitundar og kyntjáningar bannaðar. Að stunda slíkar meðferðir varðar við lög.

Þegar forsvarsmaður kaþólsku kirkjunnar talar um opinberlega að kirkjan sé að „aðstoða“ einstaklinga að „breyta um líferni“ með að bæla niður samkynhneigð, þá er hann að játa ólöglegt athæfi, hvort sem er um skipulagða starfsemi eða ekki er að ræða.

Það er ekki skylda kaþólsku kirkjunnar á Íslandi að brjóta lög, og heldur ekki iðkun á trú að brjóta lög, sama hversu sterk sannfæring einstaklinga kann að vera. Hinsegin fólk á ekki að þurfa að bæla niður hinseginleika sinn til að þóknast kaþólsku kirkjunni, ekki frekar en það á að leyfa grýtingar á konum sem gerast sekar um framhjáhald, bara vegna þess að það er túlkun einstaklinga á trúarriti.

Skýringar talsfólks og velunnara kaþólsku kirkjunnar um að samkynhneigð sé ekki syndug svo lengi sem fólk sé ekki „virkt“ er í besta falli hlægilegur orðhengilsháttur, og lítið annað en illa dulbúnir fordómar sem eiga ekkert erindi í nútímasamfélagi.

Bælingarmeðferðir hafa aldrei verið byggðar á vísindalegum, sálfræðilegum eða siðferðislegum grunni. Fólk sem hefur undirgengist slíkar meðferðir bera það með sér alla ævi, og eru líklegri til þess að glíma við fíknivanda, þunglyndi, kvíða, áfallastreituröskun, sjálfskaða og sjálfsvígshugsanir.

Það er því rík ástæða fyrir því að slíkt athæfi hefur verið bannað, og er það undarlegt að trúfélag sem kennir sig við skilning og kærleika haldi því fram að það sé iðkun á þeirra trú að blekkja fólk og telja því trú um að kynhneigð þeirra sé á einhvern hátt röng eða syndug.

Hvað svo sem fólki finnst um hinsegin fólk þá er það alveg skýrt að ekkert okkar er hafið yfir lög í lýðræðislegu réttarríki – hvort sem það er á grundvelli skoðana eða trúar.

Höfundur er kynjafræðingur og sérfræðingur í málefnum hinsegin fólks.

