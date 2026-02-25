Nú hefur Hafnarfjörður kynnt með stolti að til standi að byggja nýjan golfvöll í Hafnarfirði, sem eru að sjálfsögðu frábærar fréttir fyrir þá fjöldamörgu iðkendur sem stunda þá íþrótt. Hins vegar er tölfræðin fyrir þá íþrótt frekar sláandi fyrir okkur, sem berjumst fyrir öðrum íþróttum, en hvergi í heiminum, já öllum heiminum, eru fleiri golfvellir miðað við höfðatölu en á Íslandi eða sirka 5300 manns á hvern völl. Til samanburðar þá eru einungis þrjár skautahallir á landinu sem sinna þá 127.666 manns hver.
Tími til kominn að byggja fleiri skautahallir á Íslandi – Hafnarfjörður í lykilstöðu
Á Íslandi hefur íþróttamenning blómstrað í gegnum áratugina. Við erum stolt af afrekum í fótbolta, handbolta og körfubolta og á sama tíma byggt upp glæsilega aðstöðu fyrir þessar greinar. En á meðan eru íþróttir á ís, eins og íshokkí, listskautar, krulla og skautahlaup, að kafna úr aðstöðuleysi. Það er löngu tímabært að bæta úr og Hafnarfjörður er í kjörstöðu til að stíga fram og verða leiðandi í þeirri uppbyggingu.
Skorturinn er alvarlegur
Í dag eru einungis þrjár skautahallir á Íslandi, tvær í Reykjavík og ein á Akureyri. Þessar hallir eru uppbókaðar frá morgni til kvölds. Öll aðstaða er einnig sprungin og börn neyðast jafnvel til að klæða sig í æfingarbúnað á göngum og áhorfendapöllum vegna plássleysis í klefum vegna fjölda iðkenda.
Ekki var hægt að finna tíma í ár til að allir sem vildu kæmust að með æfingar og þurfti til dæmis að draga nýstofnað lið Skautafélags Hafnarfjarðar úr keppni á Íslandsmeistara móti karla vegna skorts á ístíma til æfinga.
Skautafélag Reykjavíkur, sem þjónar yfir 800 iðkendum, fær aðeins um 35 raunhæfar æfingaklukkustundir á viku til að sinna bæði listskautum og íshokkí. Þar eru biðlistar til að komast að í listskauta og íshokkíiðkendur hafa þrefaldast á fáum árum.
Samanburðurinn við önnur lönd talar sínu máli:
Ef við myndum fylgja fordæmi nágrannaþjóða okkar ættum við að hafa 14–20 skautahallir en ekki aðeins þrjár.
Hafnarfjörður sem leiðandi afl
Hafnarfjörður hefur sterka íþróttamenningu og öflugt samfélag. Bærinn gæti orðið lykiláfangastaður fyrir ís-íþróttir á höfuðborgarsvæðinu. Ný skautahöll myndi:
Af hverju er þetta svo mikilvægt?
Aðgengi og sýnileiki íþrótta er mjög mikilvægur til að stuðla að áframhaldandi vexti þeirrar íþróttar, sem sýnir sig vel í t.d. golfi og fótbolta. Mikil fjölgun í þeim íþróttum er háð því að hægt sé að taka við nýjum iðkendum og á það við um allar íþróttir.
Þetta er ekki eingöngu spurning um íshokkí eða listskauta. Með góðri framtíðarhugsun og hönnun væru möguleikarnir margir. Skautahallir eru fjölnota mannvirki sem hægt væri að hanna með öðrum íþróttum í huga. Þar mætti hýsa aðstöðu fyrir skotfimi, bogfimi, klifur, badminton og keilu sem dæmi. Þannig nýtist fjárfestingin fleirum en aðeins ís-íþróttum og bætir heildaraðstöðu fyrir fjölbreytta jaðaríþróttaiðkun.
Tími til aðgerða:
Þörfin er ekki lengur álitamál heldur staðreynd. Íþróttahreyfingin hefur kallað eftir úrbótum árum saman og sveitarfélögin þurfa að taka frumkvæði. Hafnarfjörður hefur alla burði til að stíga skrefið og setja á laggirnar nýja skautahöll, ekki aðeins fyrir íbúa bæjarins heldur fyrir allt höfuðborgarsvæðið og landið í heild.
Það er kominn tími til að tryggja að ís-íþróttir fái þá aðstöðu sem þær eiga skilið. Með byggingu nýrrar skautahallar í Hafnarfirði yrði stigið stórt framfaraskref fyrir íþróttamenningu, samfélag og heilsueflingu þjóðarinnar.
Allir með
Nú er tækifærið fyrir öll bæjarfélög á Íslandi að grípa gæsina og verða fyrst til að ráðast í að byggja upp skautahöll og koma starfinu á legg, eftirspurnin er svo sannarlega til staðar en framboðið ekki. Án þess að hafa fulla vissu um það, er ég sannfærður um að öll þrjú félögin á landinu, SR, SA og Fjölnir myndu glöð gefa ráð, hugmyndir og athugasemdir varðandi lærdóm sem búið er að læra fyrir þá sem þess myndu óska, til að tryggja að hönnun og framkvæmd yrði sem best.
Höfundur er ritari Foreldrafélags Íshokkí deildar Skautafélags Reykjavíkur (FRÍS) og faðir þriggja barna úr Hafnarfirði sem stunda íshokkí með SR.
