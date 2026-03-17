Bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar, Árni Rúnar Þorvaldsson fer mikinn í grein á visir.is þar sem hann fjallar um samgöngumál í Hafnarfirði. Það sem kemur ekki á óvart er að frjálslega er farið með staðreyndir í greininni.
Samgöngusáttmáli höfuðborgarsvæðisins
Samgöngusáttmálinn sem kveður á um framkvæmdir og fjármögnun á stofnvegum, borgarlínu, göngu-og hjólastígum á höfuðborgarsvæðinu fram til ársins 2040 var fyrst samþykktur árið 2019 í bæjarstjórn af 10 bæjarfulltrúum, bæjarfulltrúi Miðflokksins var á móti, uppfærður samgöngusáttmáli var samþykktur árið 2024 í bæjarstjórn af öllum 11 bæjarfulltrúum. Það sem kemur m.a. fram í uppfærðum samgöngusáttmála er að framkvæmdum við Reykjanesbraut – Álftanesveg – Lækjargötu verði lokið árið 2034. Verið er að skoða valkosti um Reykjanesbraut í stokk frá N1 hringtorginu að Kaplakrika eða göng undir Setbergshamarinn. Alls eru áætlaðir 20 milljarðar í þetta verkefni þ.e. Reykjanesbraut – Álftanesvegur – Lækjargata.
Það sem þegar hefur verið framkvæmt
Sjálfstæðisflokkurinn komst í meirihluta bæjarstjórnar árið 2014, viðskilnaður Samfylkingarinnar var síður en svo glæsilegur, bæjarsjóður stórskuldugur, ekkert hafði verið framkvæmt í bænum í mörg ár og eignir bæjarins lágu undir skemmdum. Frá þeim tíma hefur Sjálfstæðisflokkurinn ásamt samstarfsflokkum lagt áherslu á að eignum bæjarins sé vel við haldið, byggt upp vegakerfið m.a. með nýrri Ásvallabraut sem tengir Velli við Kaldárselsveg, byggt upp veginn frá Hlíðarþúfum að Reykjanesbraut, endurnýjað gangbrautir og götur áamt mikilli uppbyggingu íbúðar- og iðnaðarhverfa. Einnig hefur verið þrýst á stjórnvöld um framkvæmdir á Reykjanesbraut. Frá árinu 2017 hafa verið gerð mislæg gatnamót við Reykjanesbraut og Krýsuvíkurveg, Reykjanesbraut breikkuð á milli Kaldárselsvegar og Hvassahrauns.
Það sem ekki var framkvæmt
Vert er að halda til haga að um síðustu aldamót lá fyrir umhverfismat, samþykkt skipulag og fjármögnum um Reykjanesbraut í stokk frá Lækjargötu að Fjarðarhrauni og að Álftanesvegi (við Góu) og Vegagerðin var tilbúin í að ráðast í framkvæmdir. Árið 2002 náði Samfylkingin meirihluta í bæjarstjórn Hafnarfjarðar. Eitt fyrsta verk Samfylkingarinnar var að slá út af borðinu samþykkta framkvæmd um Reykjanesbraut í stokk og samþykkti þess í stað hringtorgið sem er nú við N1.
Flóttamannavegur/Elliðavatnsvegur
Bæjarfulltrúinn, Árni Rúnar Þorvaldsson gerir mikið úr því að Flóttamannavegurinn sé loks komin á dagskrá hjá ríkisstjórninni og að framlag til hönnunar á næstu tveimur árum sé 50 milljón krónur og að vegurinn sé ekki lengur skilavegur (vegurinn verður áfram í umsjón Vegagerðarinnar). Þá nefnir bæjarfulltrúinn að vegurinn verði ígildi ofanbyggðarvegar og þetta þakkar bæjarfulltrúinn sjálfum sér og jafnaðarmönnum. Svo því sé haldið til haga þá lagði undirritaður fram tillögu og bókun í svæðiskipulagsnefnd SSH á síðasta kjörtímabili um að vegurinn yrði ekki skilavegur heldur áfram í umsjón Vegagerðarinnar, einnig að í svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins væri gert ráð fyrir ofanbyggðarvegi á þessu svæði. Í framhaldinu ítrekuðu Skipulags- og byggingarráð svo og bæjarráð þessa bókun. Fulltrúar meirihluta Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks hafa í framhaldinu lagt áherslu á að Vegagerðin endurbyggði Flóttamannaveginn/Elliðavatnsveginn. Samþykkt hefur verið að ráðast í endurbætur á veginum en fjármagn vantar, gera má ráð fyrir að kostnaður sé á bilinu 6-8 milljarðar og því eru þessar 50 miljón krónu sem bæjarfulltrúinn er svo ánægður með aðeins til málamynda. Þess má geta að vegurinn verður ekki ígildi ofanbyggðarvegar sem átti að vera stofnbraut.
Látum ekki blekkjast
Það mun reyna á ríkið hvort staðið verði við samþykktan samgöngusáttmála og núverandi meirihluti mun fylgja því eftir að svo verði. Bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar eru iðnir við að fara frjálslega með staðreyndir og líklega mun ekkert draga úr þeim málflutningi í kjölfar sveitarstjórnarkosninga. Staðreyndir tala sínu máli, mikil uppbygging hefur verið í Hafnarfirði frá því að Samfylkingin hrökklaðist frá völdum árið 2014. Samkvæmt könnunum á meðal íbúa eru íbúar Hafnarfjaðar mjög ánægðir með að búa í Hafnarfirði og þannig mun það verða áfram meðan Sjálfstæðisflokkurinn er í meirihluta bæjarstjórnar. Látum ekki blekkjast af innantómum loforðum og frösum.
Höfundur er fyrrverandi bæjarfulltrúi (D)
