Á­kall til ráð­herra menningar­mála og borgar­stjóra Reykja­víkur

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar

Undanfarin sex ár hef ég haft þann heiður að gegna starfi dagskrárstjóra við Alþjóðlega kvikmyndahátíð í Reykjavík – RIFF. Þegar ég gekk til liðs við hátíðina hreifst ég þegar í stað af hinni skýru sýn og þeirri elju sem mótað hafði RIFF í gegnum árin. Sú vinna sem hafði mótað hátíðina í mikilvægan alþjóðlegan menningarviðburð, bæði fyrir Ísland og hið alþjóðlega kvikmyndasamfélag, var eitthvað sem ég trúði staðfastlega á frá upphafi, og ég leit á það sem forréttindi að verða hluti af þeirri vegferð.

Hátíðin vaxið ár frá ári

 Allar götur síðan hef ég séð hátíðina vaxa og þróast ár frá ári. Hún hefur styrkt stöðu sína innan íslensks menningarlífs og innan hins alþjóðlega heims kvikmyndanna. Það sem skapar RIFF sérstöðu er í senn samspil þess hve rótgróin hún er heimalandinu og um leið hversu opin hún er fyrir umheiminum. Á hverju ári færir hátíðin okkur nýjar uppgötvanir, nýjar raddir og ný samtöl sem auðga í senn hátíðina og gesti hennar.

Í meira en tvo áratugi hafa íslenskir áhorfendur og fagfólk úr kvikmyndageiranum verið hjarta hátíðarinnar. Það er sérstakt ánægjuefni að sjá áhorfendum fjölga jafnt og þétt ár frá ári, sem endurspeglar hina römmu taug sem er milli RIFF og áhorfenda, og hlýhuginn sem hátíðin hefur áunnið sér í Reykjavík og víðar.

Styður við íslenska kvikmyndagerð

 RIFF leggur ríka áherslu á að styðja íslenska kvikmyndagerð með Bransadögum þar sem kvikmyndagerðarfólk, framleiðendur og fagfólk úr fremstu röð í menningargeiranum koma saman, frá Íslandi og erlendis frá. Bransadagar eru vettvangur fyrir samtal, samstarf og fagleg samskipti sem bæði efla heimamarkaðinn og styrkja alþjóðlegt tengslanet hans.

Hátíðin er mjög vel þekkt og nýtur virðingar víða um heim. Með samvinnu við kvikmyndahátíðir og aðra samstarfsaðila í Evrópu og víðar, þar á meðal samstarfsverkefnin SMART7 og NoJSe, er RIFF hluti af alþjóðlegu vistkerfi sem hlúir að kvikmyndagerðarfólki og styður við dreifingu kvikmynda og hugmynda þvert á landamæri.

Verði metin að verðleikum

 Það er einlæg von mín að vinna okkar við hátíðina, og óeigingjarnt framlag fólksins sem stendur að baki henni, verði áfram metin að verðleikum. Með áframhaldandi og enn öflugri stuðningi ráðuneytis menningarmála, Reykjavíkurborgar og annarra samstarfsaðila getur RIFF haldið áfram að vaxa og dafna sem öflugur vettvangur þar sem kvikmyndir, listrænt samtal og alþjóðleg menning fái að dafna enn frekar samfélaginu til heilla.

Það er þessi metnaður fyrir hönd kvikmyndagerðarfólks, áhorfenda, og menningarlífs Reykjavíkur og Íslands, sem er leiðarljósið í starfi mínu, og hátíðarinnar, ár hvert. Því sendi ég þetta ákall til stjórnvalda.

Frédéric Boyer, dagskrárstjóri Alþjóðlegrar kvikmyndahátíðar í Reykjavík.

RIFF

Skoðun

Mest lesið