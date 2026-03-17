Skoðun

Á­byrgð á bruna­vörnum í at­vinnu­húsnæði

Hrefna Sigurjónsdóttir skrifar

Oft er rekstraraðili fyrirtækis ekki sá sami og eigandi byggingar. Hver ber þá ábyrgð á að brunavarnir byggingar séu í lagi? Í lögum er alveg skýrt að það er eigandi byggingarinnar sem ber ábyrgð á því að brunavarnir séu í lagi.

Hvernig má stuðla að markvissu eftirliti?

Þrátt fyrir að lögin séu skýr er iðulega þörf á verkaskiptingu milli eiganda húsnæðis og rekstraraðila. Gátlistar eru nauðsynlegir til að ná fram markvissu eftirliti og oft felur eigandi byggingarinnar leigutaka eða rekstraraðila að sjá um ákveðna þætti eldvarna. Slík ráðstöfun er ekki einungis skynsamleg heldur getur oft og tíðum verið nauðsynleg þar sem erfitt getur reynst fyrir húseiganda að sjá um eftirlit með daglegri umgengni og öryggi fólks. Verkaskipting þarf að vera skýr í þeim tilfellum þar sem rekstraraðili fyrirtækis og eigandi byggingar er ekki sami aðili.

Góð samvinna og skýr ábyrgð

Samkvæmt reglugerð um eigið eldvarnaeftirlit í atvinnuhúsnæði er ábyrgð eigenda og forráðamanna skipt. Þegar eigandi og forráðamaður er ekki sá sami þarf hlutverk hvers og eins að vera skýrt samkvæmt skriflegum samningi sem gerður er á milli eiganda og forráðamanns fyrirtækis.

Góð samvinna og skýr ábyrgð allra aðila skilar bestum árangri.

Á vef Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins er þetta sett skýrt fram á eftirfarandi hátt:

Ábyrgð eiganda

  • Húsnæðið sé í góðu ástandi og í samræmi við samþykktar teikningar
  • Allar meginbrunavarnir séu í lagi eins og lög og reglur kveða á um
  • Dyr og björgunarop séu opnanleg innan frá án lykils eða annarra verkfæra
  • Leiðar- og neyðarlýsing sé til staðar og í lagi
  • Brunahólfun sé í lagi, brunahólfandi dyr virki rétt og séu þéttar
  • Brunaviðvörunar-, vatnsúða- og önnur slökkvikerfi og reyklosunarbúnaður séu í lagi

Ábyrgð rekstraraðila

  • Allar flóttaleiðir séu greiðfærar þannig að skjót rýming úr byggingunni sé tryggð
  • Leiðar,- og neyðarljós séu virk og í lagi þannig að fólk rati örugglega út ef upp kemur eldur
  • Reykskynjarar séu virkir og rafhlöður í lagi
  • Ruslsöfnun sé í lágmarki og aðgangur að handslökkvitækjum og öðrum slökkvibúnaði óheftur
  • Upplýsa eiganda húsnæðis strax ef eitthvað kemur upp sem rýrir brunavarnir

Eldvarnarstefna er lykilatriði

Nauðsynlegt er að eldvarnastefna sé til staða en hún er yfirlýsing og skuldbinding stjórnenda og eigenda um að halda eldvörnum í lagi. Stefnan setur rammann um eldvarnastarf fyrirtækisins og í henni þarf að vera lýsing á eigin eldvarnaeftirliti fyrirtækisins, eða í það minnsta markmiðum þess og þá er hægt að vísa í önnur skjöl varðandi nánari útfærslu. Ásamt þessu þarf að undirbúa viðbragðsáætlanir til að tryggja rétt viðbrögð og öryggi starfsfólks ef eldur kemur upp. Markmiðið er ávallt að koma í veg fyrir tjón á fólki og eignum og að öll skili sér heil heim.

F.h. Eldvarnabandalagsins,

Hrefna Sigurjónsdóttir, verkefnastjóri forvarna hjá Sjóvá

Hrefna Sigurjónsdóttir Slysavarnir

Mest lesið


Hjálp!

Baldvin Björgvinsson skrifar

Sjá meira


×

